в Испании была показательная история: воришка через забор залез на территорию частного дома, там встретился с охранным Бобиком и в конечном итоге сломал руку. Вора на суде посчитали исключительно пострадавшим и владельцу дома присудили выплатить ему компенсацию потери трудоспособности в размере средней ЗП по стране, помноженной на время лечения.
Этот случай часто приводится как пример парадоксов испанского законодательства. В Испании право на физическую неприкосновенность (даже преступника) иногда ставится выше права на частную собственность.
Согласно испанскому Уголовному кодексу, владелец может понести ответственность в следующих случаях:
Непропорциональная защита: Если вред, причиненный вору собакой, признается чрезмерным по сравнению с угрозой, которую он представлял (например, воришка был безоружен и просто перелезал через забор) [1].
Отсутствие предупреждающих знаков: Если на заборе не было таблички «Осторожно, злая собака» (Cuidado con el perro), это трактуется как создание скрытой ловушки [2].
Гражданская ответственность: Статья 1905 Гражданского кодекса Испании гласит, что владелец животного несет ответственность за любой ущерб, который оно причинило, даже если животное убежало или потерялось [3].
Подобные судебные решения обязывают владельцев выплачивать компенсацию за медицинские расходы и временную нетрудоспособность (lucro cesante), так как закон считает, что защита имущества не должна приводить к увечьям человека, если не было прямой угрозы жизни хозяина.
Чтобы обезопасить себя в такой ситуации, владельцы недвижимости в Испании обычно:
Оформляют страховку гражданской ответственности (Seguro de Responsabilidad Civil) [4].
Размещают официальные предупреждающие знаки на нескольких языках.
Регистрируют собак потенциально опасных пород (PPP) в соответствии со строгими правилами [5].