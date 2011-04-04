RSS
Байки про банки і не тільки....
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 12:59

  WallNutPen написав:Скажите у вас есть действующие кредитки Сенс-банка открытые ранее? Если есть они были видны в УБКИ? Дело в том что на днях Сенс-банк, который по ряду кредиток годами не передавал данные в УБКИ - это сделал. Поэтому у многих клиентов увеличилось количество кредитных договоров, долгов и ухудшился кредитный рейтинг.
Да, есть Ред 2.0. Открыта годы назад.
В УБКИ брал кред.историю осенью - этой карты там не было.

Правда, не совсем понял, какая связь между УБКИ и МБКИ. Таки сообщение пришло от второго.

  WallNutPen написав:Ну а ваш поход в ЦНАП - это просто случайное совпадение - вангую что главная причина - Сеня!

Дай Бог чтобы так!
Запрос в МБКИ на получение кред.истории отправил. Жду...
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Driver написав:не совсем понял, какая связь между УБКИ и МБКИ
Моя ошибка - извините читал в телефоне без очков - не заметил что вы писали о другом БКИ. Надеюсь мой комментарий не причинил вам ущерб и ваш вопрос в скорости решится
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 11:10

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

ПриватБанк змінює тарифи для активних ФОПів з 2026 року
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 11:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  moveton написав:в Испании была показательная история: воришка через забор залез на территорию частного дома, там встретился с охранным Бобиком и в конечном итоге сломал руку. Вора на суде посчитали исключительно пострадавшим и владельцу дома присудили выплатить ему компенсацию потери трудоспособности в размере средней ЗП по стране, помноженной на время лечения.


Этот случай часто приводится как пример парадоксов испанского законодательства. В Испании право на физическую неприкосновенность (даже преступника) иногда ставится выше права на частную собственность.
Согласно испанскому Уголовному кодексу, владелец может понести ответственность в следующих случаях:
Непропорциональная защита: Если вред, причиненный вору собакой, признается чрезмерным по сравнению с угрозой, которую он представлял (например, воришка был безоружен и просто перелезал через забор) [1].
Отсутствие предупреждающих знаков: Если на заборе не было таблички «Осторожно, злая собака» (Cuidado con el perro), это трактуется как создание скрытой ловушки [2].
Гражданская ответственность: Статья 1905 Гражданского кодекса Испании гласит, что владелец животного несет ответственность за любой ущерб, который оно причинило, даже если животное убежало или потерялось [3].
Подобные судебные решения обязывают владельцев выплачивать компенсацию за медицинские расходы и временную нетрудоспособность (lucro cesante), так как закон считает, что защита имущества не должна приводить к увечьям человека, если не было прямой угрозы жизни хозяина.
Чтобы обезопасить себя в такой ситуации, владельцы недвижимости в Испании обычно:
Оформляют страховку гражданской ответственности (Seguro de Responsabilidad Civil) [4].
Размещают официальные предупреждающие знаки на нескольких языках.
Регистрируют собак потенциально опасных пород (PPP) в соответствии со строгими правилами [5].
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 11:57

Отношение к закону зависит с какой стороны забора вы виртуально находитесь.
Некоторым нравится американский принцип - типа незваного посетителя на своей земле можно и убить.
Но вот случай из жизни, из детства -
Мы в 15 летнем возрасте шли через пригородный поселок, ходили за минеральной водой. Была середина лета, над головами свисали всякие фрукты, и мы, пацаны из центра города их рвали и ели. Около одного дома мы поставили тару для воды на землю и сорвали пару яблок белого налива, так вышло что я вытянул руку и сорвал яблоко которое висело уже с другой стороны забора. Хозяин выскочил из ворот и в ярости схватил стеклянные банки с водой и швырнул ими в нас, банки разбились, хорошо осколками не порезало ноги.

Соответствует ли его реакция на мое "преступление" величине урона?!

Что нам было делать, в милицию подавать заяву за порчу имущества? На дворе 90-е годы, мы разобрались по своему.

Ночью мой приятель подпалил и забор и яблочное дерево. Сгорели ворота, часть забора, сгорело яблочное дерево.

А как теперь, соответствует ли это "нормам самообороны"?!

И через 8 лет я случайно узнал что мужик жил один и так начал переживать что его еще раз спалят ночью вместе с домом, что у него усугубились проблемы с сердцем и он умер через 3 года от сердечного приступа.

Стоило ли это вот все сраного яблока, которое все равно никто не собирает в деревне?!
Стоила ли глупая месть приятеля сраной банки с водой?

Стоит ли вообще здоровье человека украденному или испорченному имуществу?
И может быть, лучше чтобы не было самоуправства с обоих сторон конфликта?
