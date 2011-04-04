RSS
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 20:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  M-Audio написав:Вооот. Я лично как-бы за то, чтобы это случайный прохожий боялся, не заступил ли он на чью-то территорию, не растоптал ли чью-то посадку, и сейчас получит пулю в зад, чем чтобы законопослушный владелец боялся, что его собственность ночью сожгут дотла.
Конечно, при этом собственность должна быть чётко обозначена и ограничена, чтобы никаких "случайных детей" представить там было невозможно, а если кто-то внутри, то только по причине того, что приложил для этого немалые усилия. С реальным или условным сроком просто за факт вторжения, и записью в дело. Ну может, кроме детей, которые ухитряются иногда залезть куда угодно, не отдавая реально отчёт. Причём дети - это не 17-летние лоси, это максимум лет до 14.


Вот видите, все сложно, и не однозначно.
Насчет заборов и противопехотных мин -
1. Я был в латинской Америке, там гигантский разрыв в доходах, бедные там - они реально бедные - ходят в одних шортах, на мопедах таксуют, в деревне вещи в реке стирают, дети на земляном полу в домах, вместо деверей и окон - занавески, при том что ввп на душу населения как в Украине. Кондиционеры в городе толстенными решетками закрыты, на окнах решетки, на балконах до 4го этажа решётки. А богатые живут за высооокими заборами, а на заборах колючей проволоки намотано метр, а перед забором стоят мужики с кобурами на поясе, а за забором на огромных газонах люди на белых конях. Так вот у них реально местных стреляют если те на забор полезут...
И вот я бы так жить не хотел, что одни что вторые в тюрьме живут, и те и другие за колючкой, друг друга боятся.

2. Ну мы были подростками, 15 лет, дурные еще, и вот этот хозяин яблони мне бы руку отстрелил, по вашей логике, вот что с ним бы сделать надо было после этого?
А половина моего класса просто в 90-е воровала - шапки срывали, витрины били, машины угоняли, нескольких посадили на 2 года, другие откупились. Но почти все выросли (один только в тюрьме умер - почки отбили), они перебесились, детей нарожали, налоги платят, за Украину воюют. А по вашей логике их вы всех убили бы?!
За шапку?
За водку украденную в супермаркете?
Та даже за угнанную машину?!
У вас у самого дети есть? Вашего бы единственного ребенка застрелил бы такой вот жлоб, та даже за украденный, ну я не знаю, за велосипед, вы бы что этому идиоту бы сделали?!
Поэтому давайте не делить мир забором, не делить детей на чужих "лосей" и своих адамчиков ненаглядных, не ставить бесценную человеческую жизнь ниже сранных яблок или банок с водой.
Я вот эту ошибку уже невольно сделал.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1327
З нами з: 24.07.10
Подякував: 465 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 20:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Ну мы были подростками, 15 лет, дурные еще, и вот этот хозяин яблони мне бы руку отстрелил, по вашей логике, вот что с ним бы сделать надо было после этого?

А промежуточных наказаний нет? В более дикие времена при саде мог сидеть сторож с винтовкой, заряженной солью. И периодически он этой солью попадал в якобы несознательных залезших подростков. Вроде, нормально было: и какой-то воспитательный эффект и никто этому сторожу ничего не поджигал. Сейчас в Таврии, если на краже поймают, пытаются штрафовать в десятикратном размере. Этого тоже не делать, раз убивать кажется слишком?

Выше тоже предлагался "реальным или условным сроком просто за факт вторжения, и записью в дело", а не сразу убивать. Вроде, у нас, особенно условный, срок не так уж жизненно фатален.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6506
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 21:06

  Kripo написав:2. Ну мы были подростками, 15 лет, дурные еще, и вот этот хозяин яблони мне бы руку отстрелил
Основной посыл был в том, что вы, в 15 лет, да, должны были всё время оглядываться вокруг, не оказались ли случайно на чьей-то частной территории. Вы должны были этого панически бояться, потому что знали бы с малых лет -- если поймают, сделают очень плохо, а может даже убьют. Не говоря уж о том, чтобы что-то оттуда похитить, даже яблоко. Но и с другой стороны, владелец этой собственности должен сделать всё, чтобы никто случайно там не оказался, если он этого не хочет. И тогда, где-то в изчезающе малом проценте вероятности, что обе стороны неимоверно накосячили, может возникнуть теоретическая вероятность, что кому-то отстрелят руку.

они перебесились, детей нарожали, налоги платят, за Украину воюют. А по вашей логике их вы всех убили бы?!
Вот до этого состояния нужно дойти в подростковом возрасте (ну, кроме нарожания детей), и желательно на чужих примерах. А не испортив жизнь куче народу и огребя самому кучу проблем.
M-Audio
 
Повідомлень: 3615
З нами з: 23.03.11
Подякував: 655 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
