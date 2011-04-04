Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
M-Audio написав:Вооот. Я лично как-бы за то, чтобы это случайный прохожий боялся, не заступил ли он на чью-то территорию, не растоптал ли чью-то посадку, и сейчас получит пулю в зад, чем чтобы законопослушный владелец боялся, что его собственность ночью сожгут дотла. Конечно, при этом собственность должна быть чётко обозначена и ограничена, чтобы никаких "случайных детей" представить там было невозможно, а если кто-то внутри, то только по причине того, что приложил для этого немалые усилия. С реальным или условным сроком просто за факт вторжения, и записью в дело. Ну может, кроме детей, которые ухитряются иногда залезть куда угодно, не отдавая реально отчёт. Причём дети - это не 17-летние лоси, это максимум лет до 14.
Вот видите, все сложно, и не однозначно. Насчет заборов и противопехотных мин - 1. Я был в латинской Америке, там гигантский разрыв в доходах, бедные там - они реально бедные - ходят в одних шортах, на мопедах таксуют, в деревне вещи в реке стирают, дети на земляном полу в домах, вместо деверей и окон - занавески, при том что ввп на душу населения как в Украине. Кондиционеры в городе толстенными решетками закрыты, на окнах решетки, на балконах до 4го этажа решётки. А богатые живут за высооокими заборами, а на заборах колючей проволоки намотано метр, а перед забором стоят мужики с кобурами на поясе, а за забором на огромных газонах люди на белых конях. Так вот у них реально местных стреляют если те на забор полезут... И вот я бы так жить не хотел, что одни что вторые в тюрьме живут, и те и другие за колючкой, друг друга боятся.
2. Ну мы были подростками, 15 лет, дурные еще, и вот этот хозяин яблони мне бы руку отстрелил, по вашей логике, вот что с ним бы сделать надо было после этого? А половина моего класса просто в 90-е воровала - шапки срывали, витрины били, машины угоняли, нескольких посадили на 2 года, другие откупились. Но почти все выросли (один только в тюрьме умер - почки отбили), они перебесились, детей нарожали, налоги платят, за Украину воюют. А по вашей логике их вы всех убили бы?! За шапку? За водку украденную в супермаркете? Та даже за угнанную машину?! У вас у самого дети есть? Вашего бы единственного ребенка застрелил бы такой вот жлоб, та даже за украденный, ну я не знаю, за велосипед, вы бы что этому идиоту бы сделали?! Поэтому давайте не делить мир забором, не делить детей на чужих "лосей" и своих адамчиков ненаглядных, не ставить бесценную человеческую жизнь ниже сранных яблок или банок с водой. Я вот эту ошибку уже невольно сделал.
Kripo написав:Ну мы были подростками, 15 лет, дурные еще, и вот этот хозяин яблони мне бы руку отстрелил, по вашей логике, вот что с ним бы сделать надо было после этого?
А промежуточных наказаний нет? В более дикие времена при саде мог сидеть сторож с винтовкой, заряженной солью. И периодически он этой солью попадал в якобы несознательных залезших подростков. Вроде, нормально было: и какой-то воспитательный эффект и никто этому сторожу ничего не поджигал. Сейчас в Таврии, если на краже поймают, пытаются штрафовать в десятикратном размере. Этого тоже не делать, раз убивать кажется слишком?
Выше тоже предлагался "реальным или условным сроком просто за факт вторжения, и записью в дело", а не сразу убивать. Вроде, у нас, особенно условный, срок не так уж жизненно фатален.
Kripo написав:2. Ну мы были подростками, 15 лет, дурные еще, и вот этот хозяин яблони мне бы руку отстрелил
Основной посыл был в том, что вы, в 15 лет, да, должны были всё время оглядываться вокруг, не оказались ли случайно на чьей-то частной территории. Вы должны были этого панически бояться, потому что знали бы с малых лет -- если поймают, сделают очень плохо, а может даже убьют. Не говоря уж о том, чтобы что-то оттуда похитить, даже яблоко. Но и с другой стороны, владелец этой собственности должен сделать всё, чтобы никто случайно там не оказался, если он этого не хочет. И тогда, где-то в изчезающе малом проценте вероятности, что обе стороны неимоверно накосячили, может возникнуть теоретическая вероятность, что кому-то отстрелят руку.
они перебесились, детей нарожали, налоги платят, за Украину воюют. А по вашей логике их вы всех убили бы?!
Вот до этого состояния нужно дойти в подростковом возрасте (ну, кроме нарожания детей), и желательно на чужих примерах. А не испортив жизнь куче народу и огребя самому кучу проблем.
moveton написав:В более дикие времена при саде мог сидеть сторож с винтовкой, заряженной солью.
А в еще более дикие времена за три колоска 10 лет давали. Только вот как оно там было на самом деле, поджигали сторожам что-то или нет, никто не знает, это вот все уже анекдоты.
moveton написав:Выше тоже предлагался "реальным или условным сроком просто за факт вторжения, и записью в дело", а не сразу убивать. Вроде, у нас, особенно условный, срок не так уж жизненно фатален.
Вот, мы и приходим к цивилизации, потому что преступников останавливает не тяжесть наказания, а неотвратимость. И наказания должны быть соразмерные преступлению.
По условному сроку - в Украине как оно я без понятия, а у нас в Германии это очень неприятный пункт в биографии, мешающий снимать жилье и искать работу и сильно портящий перспективы на несколько лет. Сын у друзей в 14 лет обрел любов по ентернету, и решил поехать к милой на край света (в Новосибирск вроде), а деньги на "первое время" решил выбить хитрым способом - снял хостел, и начал слать СМС родителям - что мол его похитили, дайте мол 10к€. Полиция его нашла через 3 дня и сопливой иронии ситуации не оценила, и хотя родители сына "поняли и простили", дитятке впаяли условный срок, потом долго и дорого это снимали, чтобы дите в свои уже 19 смогло на юрфак пойти. Сейчас он адвокат успешный в Берлине.
M-Audio написав:Вы должны были этого панически бояться, потому что знали бы с малых лет -- если поймают, сделают очень плохо, а может даже убьют. Не говоря уж о том, чтобы что-то оттуда похитить, даже яблоко.
Боже, какой же вы... В каком мире вы живете?! Фронтир ковбойский? У каждого по пистолету? Вокруг все грабители, злодеи, хотят вас ограбить, убить и потом изнасиловать труп?! Или вы мусульманин, за кражу руку надо отрубать, вот это вот все?
Вы в деревне жили, в садовом хозяйстве? Ну или в доме с соседями своими знакомы? Новый год один дома или на улице - фейерверки с друзьями-соседями? Вы людей в принципе любите? Люди они такие - многогранные, делают иногда глупые и стыдные поступки, но других людей и нас нет, жить приходится с этими, любить их и прощать... А не убивать за яблоко. Пипец. Попробуйте сделайте что-то в реальной жизни такое - самоуправство за сраное имущество, не дай бог покалечите кого и может быть встретите такого как я, каким я был в мои 15 лет...
Kripo написав:... А половина моего класса просто в 90-е воровала - шапки срывали, витрины били, машины угоняли, нескольких посадили на 2 года, другие откупились. Но почти все выросли (один только в тюрьме умер - почки отбили), они перебесились, детей нарожали, налоги платят, за Украину воюют. А по вашей логике их вы всех убили бы?! ...
якийсь у вас приклад... в моєму класі жоден... в сусідних було по декілька, але точно не половина...
це мабуть залежало від контингенту, бо у нас були поруч 2 школи - одна гімназія, в ній навчалися більш-менш адекватні, а інша звичайна - увесь зброд там навчався і якраз в ній і були такі, як описано вишче
Kripo написав:Только вот как оно там было на самом деле, поджигали сторожам что-то или нет, никто не знает, это вот все уже анекдоты.
Очень сомнительно, чтобы поджигали. Потому, что он на своей государственной работе, а не самоуправный хозяин. Это так же, как поджигать милиционеру за то, что он не простил, а таки взял и посадил.
Kripo написав:Вот, мы и приходим к цивилизации, потому что преступников останавливает не тяжесть наказания, а неотвратимость. И наказания должны быть соразмерные преступлению.
Ну а кто спорит? Но при этом наказание и должно быть и такое, чтобы запомнил, а не двойные стандарты, когда одного систематически прощают, а другого, который всего лишь пытается защититься хотя бы самостоятельно, раз государство не может, охотно щипают, ещё и в пользу первого.
Kripo написав:Или вы мусульманин, за кражу руку надо отрубать, вот это вот все?
Вот не знаю, как в Турции добились, но там брать то, что "плохо лежит" просто не принято. Спокойно оставляли рядом с дорогой кучу велосипедов с вещами, шли на несколько часов гулять и никто не трогал. Вроде, давно руки не отрубают. В Украине велосипед, привязанный на трос, могут увести, как только ты от него отойдёшь, а велостоянки - это места, где для воров растёт урожай. Полиция при этом заявление о краже примет, но скажет "велосипед был брошен" и трос не считается. Про Барселону пишут, что там вообще всё нужно к себе цепью привязывать потому, что полиция грабителей прощает, а самому грабителю не дай бог ты что-то сделаешь. Поэтому может к цивилизации и приходим, но что-то она не вдохновляет.
moveton написав:Вот не знаю, как в Турции добились, но там брать то, что "плохо лежит" просто не принято. Спокойно оставляли рядом с дорогой кучу велосипедов с вещами, шли на несколько часов гулять и никто не трогал. Вроде, давно руки не отрубают. В Украине велосипед, привязанный на трос, могут увести, как только ты от него отойдёшь, а велостоянки - это места, где для воров растёт урожай. Полиция при этом заявление о краже примет, но скажет "велосипед был брошен" и трос не считается. Про Барселону пишут, что там вообще всё нужно к себе цепью привязывать потому, что полиция грабителей прощает, а самому грабителю не дай бог ты что-то сделаешь. Поэтому может к цивилизации и приходим, но что-то она не вдохновляет.
Это вот все мифы и "ошибка выжившего". То что вам лично пару раз повезло в туристкой зоне, где все просматривается камерами а "население вокруг" это работники сервиса приехавшие на вахту - работать на 3 месяца, ничего не показывает. И те рассказы туристов о предупреждениях гидов в разных странах - это тоже мифы. Да, конечно есть некая база, есть статистика по кражам и действительно в крупных европейских городах до 90% карманных краж и ограблений на улицах происходит в центре - в пешеходной зоне, где туристы с полными карманами денег (обычный житель не носит больше 20€ в кармане) и обвешанные дорогой фотоаппаратурой являются привлекательной целью. В Германии, к слову, 99% карманников задержанных были иностранцами. Но уровень преступности лучше всего анализируется по прямому показателю, тут... ну можно посмотреть количество преступников тюрьмах, но оно зависит от политики государства, какие сроки там, какой процент рецидивистов, кражи часто не регистрируются, как изнасилования регистрируют "сексуальные домогательства" а не "пенетрацию" что не дает корректно сравнивать разные страны, а вот трупы - убийства регистрируются везде одинаково, тут мимо хладного тела не пройти.
