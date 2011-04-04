Додано: Сер 21 січ, 2026 02:36

moveton написав: В более дикие времена при саде мог сидеть сторож с винтовкой, заряженной солью.

moveton написав: Выше тоже предлагался "реальным или условным сроком просто за факт вторжения, и записью в дело", а не сразу убивать. Вроде, у нас, особенно условный, срок не так уж жизненно фатален.

M-Audio написав: Вы должны были этого панически бояться, потому что знали бы с малых лет -- если поймают, сделают очень плохо, а может даже убьют. Не говоря уж о том, чтобы что-то оттуда похитить, даже яблоко.

А в еще более дикие времена за три колоска 10 лет давали.Только вот как оно там было на самом деле, поджигали сторожам что-то или нет, никто не знает, это вот все уже анекдоты.Вот, мы и приходим к цивилизации, потому что преступников останавливает не тяжесть наказания, а неотвратимость. И наказания должны быть соразмерные преступлению.По условному сроку - в Украине как оно я без понятия, а у нас в Германии это очень неприятный пункт в биографии, мешающий снимать жилье и искать работу и сильно портящий перспективы на несколько лет. Сын у друзей в 14 лет обрел любов по ентернету, и решил поехать к милой на край света (в Новосибирск вроде), а деньги на "первое время" решил выбить хитрым способом - снял хостел, и начал слать СМС родителям - что мол его похитили, дайте мол 10к€. Полиция его нашла через 3 дня и сопливой иронии ситуации не оценила, и хотя родители сына "поняли и простили", дитятке впаяли условный срок, потом долго и дорого это снимали, чтобы дите в свои уже 19 смогло на юрфак пойти.Сейчас он адвокат успешный в Берлине.Боже, какой же вы... В каком мире вы живете?!Фронтир ковбойский? У каждого по пистолету?Вокруг все грабители, злодеи, хотят вас ограбить, убить и потом изнасиловать труп?!Или вы мусульманин, за кражу руку надо отрубать, вот это вот все?Вы в деревне жили, в садовом хозяйстве? Ну или в доме с соседями своими знакомы? Новый год один дома или на улице - фейерверки с друзьями-соседями?Вы людей в принципе любите?Люди они такие - многогранные, делают иногда глупые и стыдные поступки, но других людей и нас нет, жить приходится с этими, любить их и прощать...А не убивать за яблоко.Пипец.Попробуйте сделайте что-то в реальной жизни такое - самоуправство за сраное имущество, не дай бог покалечите кого и может быть встретите такого как я, каким я был в мои 15 лет...