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Національний банк України оштрафував дві найбільші мережі терміналів – EasyPay та City24 – на 135 млн грн кожну. У регуляторі вважають, що термінали самообслуговування перетворилися на одне з джерел потрапляння «чорної» готівки у банківську систему.
І так вже навіть щоб 5к собі закинути треба мазок і зішкріб здати і все ще мало...
щось надто сильно. є ще щось. сьогодні не зміг поповнитися ні там, ні там...
Hotab написав:Shaman На карту свого банку (умовного ПУМБ) і розкидати куди треба. Питання «де ви всі берете тисячі кешу» я вже не ставлю) У мене кеша тижнями в руках не буває))
а де ж ці термінали ПУМБа - до них через пів-міста їхати треба. варіант Моно є - але поки не хочу, подивимось. Моно до речі своїх терміналів понаставив. може це вуха Моно в наїзді на мережі терміналів?
так, наприклад, у Ізіпей інет-поповнення теж проходить як через (віртуальний) термінал...ото і купа поповняшек за короткий час і типа черги до Стіни Плача, а ще й кожна така віртуальна поповняшка може проводитися через різні айпішники, тобто по різним куткам Неньки... Може треба Пишному вивчити, шо таке саме автоматизація з оптимізацією навантаження на грошові потоки
так, наприклад, у Ізіпей інет-поповнення теж проходить як через (віртуальний) термінал...ото і купа поповняшек за короткий час і типа черги до Стіни Плача, а ще й кожна така віртуальна поповняшка може проводитися через різні айпішники, тобто по різним куткам Неньки... Може треба Пишному вивчити, шо таке саме автоматизація з оптимізацією навантаження на грошові потоки