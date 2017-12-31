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Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 січ, 2018 14:33
Если бы Сеня не тупо повысил тарифы, а реально реформировал газовую и коммунальную галузи, то может и не слился бы в ноль?
А так, за такую рехформу -- соответствующие и последствия.
Хотя падение рейтинга для реформаторов - это естественное явление.
Также как цепляние за власть нашими (личный приоритет).
В итоге и власть могут потерять, и реформ не провести.
И не пугает их самим остаться в этих нереформированных условиях.
Почему?
Потому что они им самим выгодны. Да и от власти далеко они не отбросятся. Максимум, Поменяются местами разве что с оппой.
Поэтому -- упущен шанс, время.
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detroytred
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Додано: Суб 13 січ, 2018 14:33
detroytred написав:
Так на ком ответственность, в поведении-интересах кого проблема, исходя из Ваших этих двух сообщений?))
В можновладцях. Сами же показываете.
Так де вони взялись - з Місяця, чи з виборчих списків?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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