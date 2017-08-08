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Как экономить на
продуктах до 50%

Как экономить на продуктах до 50%
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:41

  Ромасик написав:
  Faceless написав:"Іноді краще жувати" (с)
Ні мілєніум, ні Корона й поряд не лежали за якістю.

якість шоколаду Міленіум, Корона, Рошен, Світоч не відрізняється від європейського.

На жаль в нас не шоколад. Ще й здешевлюють - ставлять вагу: 90 г, 85 г, упаковка теж дешева - пластик.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:46

  Яша написав:Ромасик
Зарабатывайте. А потом попробуйте отот бельгийский. Я его в Метро покупал, рошен в помойку, если сравнивать.

Дякую, їв "отой бельгійський" прямо в Бельгії. :P
То ж заробляйте самі, і не купуйте в Метро.
Зарабатывайте :!:
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:48

Re: Как экономить на продуктах до 50%

Ромасик написав:
  Faceless написав:"Іноді краще жувати" (с)
Ні мілєніум, ні Корона й поряд не лежали за якістю.

якість шоколаду Міленіум, Корона, Рошен, Світоч не відрізняється від європейського.
Від 'середньоєвропейського', тобто масового - ймовірно так. Але тільки кілька найякісніших продуктів Рошену, і нажаль жодного у Світоча чи Корони, а також український шоколад маловідомих марок ручної роботи, типу шоколадна ферма, можна назвати високоякісним чорним шоколадом.

І відповідно я мову веду про справді якісний.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:58

Faceless ну порівнювати то і треба середньоєвропейський з середньоукраїнським... Бо мені здається зараз хто про що - хто про екстра-чорний, хто про базові моделі, начинку, хто про фольгу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 18:05

Faceless і якість - це не філософське питання (що можна назвати справді якісним) - а чисто технічне відповідність стандартам. І український шоколад в більшості відповідає європейським стандартам. А питання смаку і примочок - то в Європі креатив і харчова хімія на рівень вище :wink:
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 19:00

Re: Как экономить на продуктах до 50%

  Ромасик написав:Faceless ну порівнювати то і треба середньоєвропейський з середньоукраїнським... Бо мені здається зараз хто про що - хто про екстра-чорний, хто про базові моделі, начинку, хто про фольгу

Я ж вів мову про цілком конкретну марку, на яку була знижка. Конкретно в цьому разі - Libeert. Зображення
  Ромасик написав:і якість - це не філософське питання (що можна назвати справді якісним) - а чисто технічне відповідність стандартам

Отож. А ще конкретніше - склад.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:09

Re: Как экономить на продуктах до 50%

А как по мне. если находишься в ситуации когда нужно экономить, то без шоколада можно вобще обойтись. Тем более без бельгийского.

А схема неплохая. если все эти магазины находятся в шаговой доступности. Иначе будут накладываться транспортные расходы и тогда о выгодности можно поспорить.
Ka-Pi-Tan
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:26

Re: Как экономить на продуктах до 50%

Нормальный способ. У кого большая семья покупать впрок нормально.
Один приятель, переехавший на ПМЖ в Квебек (Канада) рассказывал:
У них эти акции - более распространёны чем у нас.
Одежда дорогая и все стараются купить в период скидок, которые бывают большие 50-70%.
Так вот: это занимает много времени у сотрудников (хотьба по магазинам, или рытье в интернете).
Поэтому руководство компании ввело в штат человека, который только этим и занимается: находит акции, собирает флаера, купоны на скидки, или просто информацию.
И сидит на входе в офис. Сотрудники приходят – у него на столе лежит все что собрал – информация, купоны и т.д. Кому что нужно взял и купил.
Все довольны.
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
horrr
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:42

Re: Как экономить на продуктах до 50%

  evgen2018 написав:Подпишитесь на рассылку аукционных предложений или ищите газетку с акциями на входе в магазин.
Я чаще тарюсь на базарах-там дешевле,но и раз в неделю захожу на сайты супермаркетов,которые мне подходят и смотрю акции и никакие газетки мне ненужны!Очень удобно и попадаются хорошие акции и товар нормальный! В том году на открытии одного супермаркета выиграл плазменный телевизор!Акции очень классная вещь,а с дисконтной картой и кешбеками вообще красота!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:19

  bub-har написав:
  evgen2018 написав:Подпишитесь на рассылку аукционных предложений или ищите газетку с акциями на входе в магазин.
Я чаще тарюсь на базарах-там дешевле,но и раз в неделю захожу на сайты супермаркетов,которые мне подходят и смотрю акции и никакие газетки мне ненужны!Очень удобно и попадаются хорошие акции и товар нормальный! В том году на открытии одного супермаркета выиграл плазменный телевизор!Акции очень классная вещь,а с дисконтной картой и кешбеками вообще красота!


Если всё суммировать иногда получается очень неплохо.
Ratatui
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