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Как экономить на
продуктах до 50%

Как экономить на продуктах до 50%
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:39

С тем как сейчас на продукты растут цены то даже при большом желании сильно экономить не получается
zlajamasha1488
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:37

  zlajamasha1488 написав:С тем как сейчас на продукты растут цены то даже при большом желании сильно экономить не получается


Получается, было бы желание.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:07

  Aps написав:
Что ж вы каждый час жизни в деньги переводите?
По ночам тоже не спите, а капитал наращивате? :)

На самом деле - да. Свободный график. Это значит, что работаю круглосуточно, без перерывов и выходных. Каждая минута стоит денег, независимо от того, работаешь или отдыхаешь. Минуты отдыха ещё более ценны, т.к., чтоб эффективно работать, нужно хорошо отдыхать.

  Aps написав: Вообщето для некоторых людей купить что то дешевле чем где то, это как хобби, как отдых и развлечение. Зачем им себе в этом отказывать?
И мы ж то работаем что бы жить, а не живем что б работать.

Я знаю многих людей, которые превратили экономию в смысл жизни. Во многих случаях, это доходит до абсурда.
На самом деле, мы живём, чтоб работать. Такое сложилось у нас общество. Всё завязано на деньги. Хочешь лучше питаться, работай больше или эффективнее. Только так.
safonovstanislav
 
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