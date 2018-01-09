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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 09 січ, 2018 13:57 Итоги: Прогнозы 09.01.18



Рост объём потребительского кредита в ноябре был $28 млрд. до $3,83 трлн. (с сезонной коррекцией). Годовой темп роста составляет 8,8%. Экономисты в среднем ожидали роста на $18 млрд.

Револьверный кредит, большую часть которого составляют кредиты по кредитным картам, вырос в ноябре с годовым темпом 13,3% - это наиболее быстрый темп с декабря прошлого года и выше 9,9% в октябре. Неревольверный кредит, в которых входят кредиты на образование и автомобили, вырос в ноябре годовым темпом 7,2%, что стало наиболее быстрым темпом с октября 2016 г. и выше темпа 5,3% в октябре.

Потребительское кредитование увеличивается третий месяц подряд. Экономисты отмечают, что связанные с праздниками расходы были в конце ноября сильными, обеспечивая увеличение заимствований по кредитным картам. Потребители сейчас, кажется, менее неохотно увеличивают долг, что аналитики рассматривают как признак усиления уверенности потребителей.



ВШЭ предсказала провальный год для российской экономики.



Заявления о начале в России фазы полноценного экономического роста, прозвучавшие из уст чиновников от главы МЭР Максима Орешкина до президента Владимира Путина, являются «попыткой выдать желаемое за действительное: взлет цен на нефть до максимумов почти за три года подарил российской экономике лишь краткосрочный отскок до «дна», на смену которому в 2018 году придет стагнация с темпами роста в 7 раз ниже мировых.



С таким прогнозом выступили эксперты Высшей школы экономики в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе».



Уже осенью темпы роста российского ВВП замедлились вдвое по сравнению с показателями, которые наблюдались весной: за январь-сентябрь экономика прибавила лишь 1,6% (против 3,1% в мае). Рекордный за 8 лет обвал промышленного производства в ноябре (на 3,6%) и спад инвестиционной активности не оставили шансов официальному прогнозу МЭР, которое ждало роста на 2% к концу года.



Надеждам министерства не суждено сбыться и в наступившем году, считают в ВШЭ: вместо ускорения до 2,2% рост российской экономики замедлится еще втрое и составит лишь 0,5% даже при условии, что цены на нефть, от которых зависит 60% валютных доходов страны, останутся на прошлогодних уровнях.



Экономика продолжает жить в режиме сырьевой трубы, а концентрация прибылей в отраслях, добывающих и перевозящих минеральные ресурсы за рубеж, только усиливается, говорится обзоре.



За январь-сентябрь прибыль добывающих предприятий подскочила на 20%, нефтеперерабатывающих заводов - более чем на 60%. Несырьевая экономика осталась на этом празднике жизни чужой: сальдированный финансовый результат обрабатывающей промышленности снизился на 11%, в торговле - на 22%; прибыль строительных компаний рухнула втрое.



Продолжает сжиматься внутренний платежеспособный спрос, объясняет ВШЭ: прирост фонда оплаты труда на крупных и средних предприятиях вырос за год на 5%, но если учесть малый бизнес и неформальную занятость, то зарплаты прибавили лишь 3%, а в реальном выражении и вовсе сократились.



В результате ситуация замыкается в порочный круг: отсутствие денег у населения транслируется в падение прибыли у бизнеса (на 713 млрд. рублей, или 9% в целом по стране), что, в свою очередь, сокращает и без скудные ресурсы для инвестиций, без которых экономический рост немыслим, отмечает ВШЭ: возможности вкладывать в развитие остаются лишь у ограниченного круга сырьевых корпораций.



«Объемы инвестиций в добычу полезных ископаемых или в транспортировку и хранение (если взять ее вместе с обеспечением электрической энергией, газом и паром, водоснабжением и утилизацией отходов) примерно в два раза превышают инвестиции во всю обрабатывающую промышленность», - приводят пример авторы обзора, добавляя, что такая ситуация говорит не только о «неготовности российской экономики к выходу из стагнации», но «даже ставит вопрос о вероятной новой рецессии».



Уже состоявшийся спад экономики - рекордный по продолжительности с начала 1990х годов - отправил страну на 5-9 лет в прошлое.

Так, розничный товарооборот в 2017 году был на 13,1% ниже, чем в докризисном 2014-м. По объемам строительства (на 7,8% меньше, чем три года назад) Россия вернулась в 2010-й год, по производству товаров на фабриках и заводах в сегменте обработки (на 0,5% меньше) - в 2012-й. Внутренний частный спрос оказался на 10% меньше, чем в последний предкризисный год и соответствует уровню 8-летней давности.







В «плюсе» по итогам трех последних лет - лишь добыча полезных ископаемых (5,4%), грузооборот транспорта, перевозящего сырье за рубеж (7,3%) и сельское хозяйство (10,2%).



Но даже этот углеводородный допинг не способен взбодрить экономику: доходы от нефти выше $40 за баррель правительство направляет на скупку валюты (2 триллиона рублей в 2018 году), рост производительности труда в прошлом году не превысил 1,6%, а «нетопливный экспорт, традиционно ограниченный металлами, химией, зерном и вооружениями, не показывает признаков диверсификации».



«Помимо очевидных рисков ведения предпринимательской деятельности и спросовых ограничений, негативные настроения инвесторов подпитываются ожиданиями введения нового пакета американских санкций против российского крупного бизнеса», - напоминает директор «Центра развития» ВШЭ Наталья Акиндинова.



«С учетом перечисленных факторов и при сохранении нынешнего вектора госполитики мы ожидаем в 2018 году рост ВВП около 0,5% при сохранении среднегодовых цен на нефть на уровне 2017 года», - резюмирует она.



Новогодние каникулы выбили валютный межбанк из привычного ритма и лишив его определенной привычной логики. Регулятор, напуганный ростом курса доллара на предрождественской неделе (на 12,79 и 18,99 коп. 04-05 января) предпринял мери монетарного характера, приведшие к рекордному падению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Однако это не остановило «зеленых быков» валютного межбанка по торгах 09 января. Несмотря на очевидную сдержанность, «быки» все-таки обеспечили символическое повышение средневзвешенного курса безналичного «американца» по сравнению с пятницей. Думается, поддержали рост «американца» экспортеры, придерживавшие СКВ. Об этом нам сообщили непосредственные участники межбанковских торгов и, собственно, динамика ликвидности состоявшихся сделок. Последнее с одной стороны подтверждает «неторопливость» потенциальных продавцов

безналичного доллара, с другой, свидетельствует о том, что валютный рынок еще не вышел из «новогоднего штопора». Есть надежда на восстановление относительной объективности котировок и настроения межбанка ближе ко второй половине укороченной недели.

Мы не исключаем, что на межбанке появятся дополнительные порции обязательной к здешней продаже части экспортной выручки, способные если не развернуть тренд рынка «зеленого» безнала в сторону «медведей», то, во всяком случае, загнать межбанк в полосу относительной стабильности. Думаю, свое слово в этом прогнозе скажет и рынок наличных, где по сравнению с предыдущей неделей была отмечена коррекция долларовых цен. Одной из причин снижения наличного «неформального» доллара было преобладание клиентского «приноса», закономерное в праздничные дни, однако, полагаю, исподволь здесь начинает обостряться нехватка гривневого ресурса, которая вполне способная привести к пролонгации снижения долларовых цен, пусть и более низким темпом. Это высоковероятное настроение на наличном рынке, ожидаемое нами в ближайшем будущем может оказать влияние и на рынок «зеленого» безнала, заставив экспортеров быть более покладистыми.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:





www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Рост потребительского кредита в США в ноябре стал максимальным за 16 лет.Рост объём потребительского кредита в ноябре был $28 млрд. до $3,83 трлн. (с сезонной коррекцией). Годовой темп роста составляет 8,8%. Экономисты в среднем ожидали роста на $18 млрд.Револьверный кредит, большую часть которого составляют кредиты по кредитным картам, вырос в ноябре с годовым темпом 13,3% - это наиболее быстрый темп с декабря прошлого года и выше 9,9% в октябре. Неревольверный кредит, в которых входят кредиты на образование и автомобили, вырос в ноябре годовым темпом 7,2%, что стало наиболее быстрым темпом с октября 2016 г. и выше темпа 5,3% в октябре.Потребительское кредитование увеличивается третий месяц подряд. Экономисты отмечают, что связанные с праздниками расходы были в конце ноября сильными, обеспечивая увеличение заимствований по кредитным картам. Потребители сейчас, кажется, менее неохотно увеличивают долг, что аналитики рассматривают как признак усиления уверенности потребителей.ВШЭ предсказала провальный год для российской экономики.Заявления о начале в России фазы полноценного экономического роста, прозвучавшие из уст чиновников от главы МЭР Максима Орешкина до президента Владимира Путина, являются «попыткой выдать желаемое за действительное: взлет цен на нефть до максимумов почти за три года подарил российской экономике лишь краткосрочный отскок до «дна», на смену которому в 2018 году придет стагнация с темпами роста в 7 раз ниже мировых.С таким прогнозом выступили эксперты Высшей школы экономики в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе».Уже осенью темпы роста российского ВВП замедлились вдвое по сравнению с показателями, которые наблюдались весной: за январь-сентябрь экономика прибавила лишь 1,6% (против 3,1% в мае). Рекордный за 8 лет обвал промышленного производства в ноябре (на 3,6%) и спад инвестиционной активности не оставили шансов официальному прогнозу МЭР, которое ждало роста на 2% к концу года.Надеждам министерства не суждено сбыться и в наступившем году, считают в ВШЭ: вместо ускорения до 2,2% рост российской экономики замедлится еще втрое и составит лишь 0,5% даже при условии, что цены на нефть, от которых зависит 60% валютных доходов страны, останутся на прошлогодних уровнях.Экономика продолжает жить в режиме сырьевой трубы, а концентрация прибылей в отраслях, добывающих и перевозящих минеральные ресурсы за рубеж, только усиливается, говорится обзоре.За январь-сентябрь прибыль добывающих предприятий подскочила на 20%, нефтеперерабатывающих заводов - более чем на 60%. Несырьевая экономика осталась на этом празднике жизни чужой: сальдированный финансовый результат обрабатывающей промышленности снизился на 11%, в торговле - на 22%; прибыль строительных компаний рухнула втрое.Продолжает сжиматься внутренний платежеспособный спрос, объясняет ВШЭ: прирост фонда оплаты труда на крупных и средних предприятиях вырос за год на 5%, но если учесть малый бизнес и неформальную занятость, то зарплаты прибавили лишь 3%, а в реальном выражении и вовсе сократились.В результате ситуация замыкается в порочный круг: отсутствие денег у населения транслируется в падение прибыли у бизнеса (на 713 млрд. рублей, или 9% в целом по стране), что, в свою очередь, сокращает и без скудные ресурсы для инвестиций, без которых экономический рост немыслим, отмечает ВШЭ: возможности вкладывать в развитие остаются лишь у ограниченного круга сырьевых корпораций.«Объемы инвестиций в добычу полезных ископаемых или в транспортировку и хранение (если взять ее вместе с обеспечением электрической энергией, газом и паром, водоснабжением и утилизацией отходов) примерно в два раза превышают инвестиции во всю обрабатывающую промышленность», - приводят пример авторы обзора, добавляя, что такая ситуация говорит не только о «неготовности российской экономики к выходу из стагнации», но «даже ставит вопрос о вероятной новой рецессии».Уже состоявшийся спад экономики - рекордный по продолжительности с начала 1990х годов - отправил страну на 5-9 лет в прошлое.Так, розничный товарооборот в 2017 году был на 13,1% ниже, чем в докризисном 2014-м. По объемам строительства (на 7,8% меньше, чем три года назад) Россия вернулась в 2010-й год, по производству товаров на фабриках и заводах в сегменте обработки (на 0,5% меньше) - в 2012-й. Внутренний частный спрос оказался на 10% меньше, чем в последний предкризисный год и соответствует уровню 8-летней давности.В «плюсе» по итогам трех последних лет - лишь добыча полезных ископаемых (5,4%), грузооборот транспорта, перевозящего сырье за рубеж (7,3%) и сельское хозяйство (10,2%).Но даже этот углеводородный допинг не способен взбодрить экономику: доходы от нефти выше $40 за баррель правительство направляет на скупку валюты (2 триллиона рублей в 2018 году), рост производительности труда в прошлом году не превысил 1,6%, а «нетопливный экспорт, традиционно ограниченный металлами, химией, зерном и вооружениями, не показывает признаков диверсификации».«Помимо очевидных рисков ведения предпринимательской деятельности и спросовых ограничений, негативные настроения инвесторов подпитываются ожиданиями введения нового пакета американских санкций против российского крупного бизнеса», - напоминает директор «Центра развития» ВШЭ Наталья Акиндинова.«С учетом перечисленных факторов и при сохранении нынешнего вектора госполитики мы ожидаем в 2018 году рост ВВП около 0,5% при сохранении среднегодовых цен на нефть на уровне 2017 года», - резюмирует она.Новогодние каникулы выбили валютный межбанк из привычного ритма и лишив его определенной привычной логики. Регулятор, напуганный ростом курса доллара на предрождественской неделе (на 12,79 и 18,99 коп. 04-05 января) предпринял мери монетарного характера, приведшие к рекордному падению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Однако это не остановило «зеленых быков» валютного межбанка по торгах 09 января. Несмотря на очевидную сдержанность, «быки» все-таки обеспечили символическое повышение средневзвешенного курса безналичного «американца» по сравнению с пятницей. Думается, поддержали рост «американца» экспортеры, придерживавшие СКВ. Об этом нам сообщили непосредственные участники межбанковских торгов и, собственно, динамика ликвидности состоявшихся сделок. Последнее с одной стороны подтверждает «неторопливость» потенциальных продавцовбезналичного доллара, с другой, свидетельствует о том, что валютный рынок еще не вышел из «новогоднего штопора». Есть надежда на восстановление относительной объективности котировок и настроения межбанка ближе ко второй половине укороченной недели.Мы не исключаем, что на межбанке появятся дополнительные порции обязательной к здешней продаже части экспортной выручки, способные если не развернуть тренд рынка «зеленого» безнала в сторону «медведей», то, во всяком случае, загнать межбанк в полосу относительной стабильности. Думаю, свое слово в этом прогнозе скажет и рынок наличных, где по сравнению с предыдущей неделей была отмечена коррекция долларовых цен. Одной из причин снижения наличного «неформального» доллара было преобладание клиентского «приноса», закономерное в праздничные дни, однако, полагаю, исподволь здесь начинает обостряться нехватка гривневого ресурса, которая вполне способная привести к пролонгации снижения долларовых цен, пусть и более низким темпом. Это высоковероятное настроение на наличном рынке, ожидаемое нами в ближайшем будущем может оказать влияние и на рынок «зеленого» безнала, заставив экспортеров быть более покладистыми.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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