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Додано: Вів 09 січ, 2018 14:00 Итоги: Валюта 09.01.18



По состоянию на 9.15 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $1,2, или на 0,09%, до $1319,2 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,11%, до $17,12 за унцию.



В пятницу глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер

сообщила, что она ожидает в текущем году четыре повышения процентной ставки.



При этом в субботу глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что рассчитывает на три подъема ставки. По итогам декабрьского заседания Федрезерв прогнозировал три повышения базовой ставки в 2018 году.



Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.



Доллар во вторник утром сохраняет достигнутые накануне результаты в паре с евро - американская нацвалюта подорожала до максимума с 29 декабря на заявлениях руководителей Федрезерва США.

Вместе с тем курс иены растет по отношению к большинству валют из-за решения Банка Японии сократить объем покупки наиболее долгосрочных гособлигаций.



Курс евро к 07.55 Киева 09 января составил $1,1970 по сравнению с $1,1967 к закрытию предыдущей сессии в Нью-Йорке. На прошлой неделе единая европейская валюта поднималась до максимума за три года.



Курс доллара в паре с японской нацвалютой снизился до ¥112,62 за $1 против ¥113,09 за $1 в понедельник, евро стоил 134,81 по сравнению со ¥135,34 накануне.



В пятницу глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что рассчитывает на четыре повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2018 году благодаря сильным статданным.

В интервью в субботу ее коллега из ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс отметил, что центробанку США следует поднять ставку трижды в этом году, поскольку налоговая реформа подстегнет рост экономики. На конференции в понедельник он предположил, что Федрезерву лучше удастся предотвратить рецессию, сохраняя низкие процентные ставки в течение длительного времени, чтобы поддержать усиление инфляции в ближайшие годы.



Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик полагает, что Федрезерв должен продолжить повышение процентных ставок, но более медленными темпами, чем в 2017 году.

Выступавший в ночь на вторник глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен считает целесообразным перейти от ориентира инфляции на уровне 2% к целевому диапазону, который обеспечит ФРС более значительную гибкость регулирования. Он предлагает использовать коридор от 1,5% до 3%.



На этой неделе ожидается еще ряд выступлений руководителей ФРС, в том числе Нила Кашкари из ФРБ Миннеаполиса во вторник.



Между тем президент США Дональд Трамп в понедельник вновь внес на рассмотрение в Конгресс кандидатуру Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС. Сенат не успел утвердить Дж.Пауэлла в прошлом году из-за работы над налоговой реформой. Поскольку в январе началась новая сессия Конгресса, все остававшиеся на рассмотрении кандидатуры, а их насчитывается несколько десятков, пришлось вносить повторно.



Банк Японии во вторник сократил объемы покупки гособлигаций страны со сроком до погашения более 25 лет на 10 млрд., до ¥80 млрд. Кроме того, впервые с декабря 2016 года уменьшен выкуп бондов с остаточными сроками обращения от 10 до 25 лет - на ¥10 млрд., до ¥190 млрд.



Цены на золото в понедельник показали первое снижение за последние 12 сессий, прервав рекордную серию роста.



По итогам торгов на СОМЕХ февральское золото упало на $1,90, или 0,1%, до $1,1320 за унцию, тогда как мартовское серебро снизилось на 14 центов, или 0,8%, до $17,14 за унцию.



Сила доллара оказала некоторое давление на цены на драгоценный металл, хотя и скромный рост на американском фондовом рынке и помог ограничить падение золота.

Слабая динамика золота - «небольшой индикатор о покупке безопасных активов, если фондовый рынок США сделают паузу после нескольких рекордов на прошлой неделе», - сказал Джефф Райт, главный инвестиционный директор Wolfpack Capital.



Для «желтого металла» неделя «будет больше сосредоточена на инфляции в конце недели» - данные по индексу цен производителей США выйдут в четверг и индексу потребительских цен в пятницу», - сказал Райт. Данные «будут внимательно отслеживаться, особенно базовые данные, на которые ФРС уделяет пристальное внимание в обсуждениях денежно-кредитной политики и процентных ставок».

Слабость золота в понедельник происходит после того, как металл показал 11-е очередное закрытие с ростом в пятницу. Это была самая длинная серия роста с конца 1984 года.



«Статистика CFTC, опубликованная в пятницу вечером, еще раз показала, что 6-процентное увеличение цены на золото с середины декабря было вызвано главным образом спекуляцией», - отметили аналитики Commerzbank в понедельник. - «За три недели до 2 января спекулятивные финансовые инвесторы почти удвоили свои чистые длинные позиции до 148 200 контрактов».



Аналитики Commerzbank предположили, что рост фьючерсов на золото может показать паузу.



«Потенциал коррекции снова вырос, - сказали они. «Если участники рынка будут поддерживать свой высокий риск, и если, например, фондовые рынки продолжают падать, мы сможем увидеть взятие прибыли».



Апрельская платина добавила 0,1% до $976,40 за унцию, а мартовский палладий завершил торги на уровне $1095,90 за унцию, прибавив 1,3%



Доллар восстановился в понедельник, повысившись после того, как два члена Федеральной резервной системы намекнули, что, по меньшей мере, три повышения процентных ставок ожидаются в 2018 году.



Индекс доллара США вырос на 0,4% до 92,344 пунктов, торгуясь на самом высоком уровне с 29 декабря.



Евро упал до $1,9660 в конце понедельника с $1,2032 в пятницу вечером в Нью-Йорке. Общая валюта снизилась после того, как данные Eurostat показали, что розничные продажи в регионе выросли на 1,5% в ноябре, что соответствует прогнозам.



Фунт упал до $1,3566 в конце понедельника, с $1,3569 в пятницу в Нью-Йорке.



Доллар немного изменился против йены, торгуясь на уровне ¥113,14 против ¥113,10 на закрытии в пятницу.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 09 января повысился на 5,19 коп. и составил 57,0463 UB/USD.



Украина



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,20/28,23 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о пролонгации стартовавшего накануне оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно понизились с уровня 37 010,4 млн. грн. к отметке 33 685,2 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.20 понизился, составив 28,16/28,18 UAH/USD.



К 10.37 котировки доллара не покинули отметку 28,16/28,18 UAH/USD, сопровождаясь «низкой» ликвидностью.



По состоянию на 10.49 безналичный «американец», обозначив «медвежий» тренд, оказался на уровне 28,14/28,16 UAH/USD.



К 11.00 доллар «передумал» спускаться в «теплые долины», приподнявшись к 28,17/28,20 UAH/USD. Обороты по-прежнему низкие.



По состоянию на 11.16 сохранившееся преобладание покупок СКВ немного приподняло курс доллара на межбанке к отметке 28,19/28,22 UAH/USD.



Дополуденное переменчивое настроение на рынке безналичного «американца» на межбанке , когда коррекция сменилась ростом, сопровождалось признаками сжатия ликвидности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять выросшие с уровня 11,25/13,00% к отметке 12,00/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в гармонии с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



К 12.30 «американец» на межбанке приостановил рост, оказавшись в указанное время на уровне 28,22/28,24 UAH/USD.



Наконец, около 13.19 Киева не изменившимися ценами (28,22/28,24 UAH/USD) реальная часть «зеленой» сессии на межбанке приказала долго жить.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 января с уровней: доллар – 28,05/28,35 UAH/USD, евро – 33,55/34,15 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, прибавив по предложению 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 05 января по спросу и по предложению вырос на 5,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 05 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1966, опустившись к отметке $1,1964 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,1948 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 09 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,15/28,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 5,0 коп., офера опустились на 7,0 коп.); евро – 33,45/33,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 января спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); рубль - 0,475/0,490 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 09 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,15/28,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 5,0 коп., офера опустились на 7,0 коп.); евро – 33,45/33,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 января спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); рубль - 0,475/0,490 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 09 января в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «низкие».



К 13.03 столичные валютчики, констатировали относительную стабильность по обеим позициями наличного доллара и евро, как следствие сохранения относительного равновесия покупок и продаж при некотором преобладания оферов со стороны клиентов.

На моменте в Киеве действуют цены: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 33,65/33,80 UAH/EUR.



По состоянию на 13.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в ценах доллара, связанных с «обмелением» клиентского розничного «приноса»: 28,18/28,23 UAH/USD, евро - 33,45/33,80 UAH/EUR, рубль 0,484/0,488 UAH/RUB). В городе сохранилось преобладание розничного клиентского предложения СКВ.



Около 13.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара по сути не изменились с уровней открытия из-за сохранения относительного равновесия покупок и продаж: 28,15/28,25 UAH/USD, евро - 33,45/33,75 UAH/EUR, рубль 0,470/0,490 UAH/RUB).



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 09 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,21/28,30 UAH/USD, евро – 33,60/33,95 UAH/EUR, рубль 0,480/0,486 UAH/RUB, Киев опт 28,15/28,25 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,15/28,25 UAH/USD, евро (опт) 33,65/33,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,65/33,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,15/28,25 UAH/USD, евро – 33,45/33?75 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,490 RUB/USD, Одесса – опт 28,10/28,20 UAH/USD, розница – 28,05/28,30 UAH/USD; Запорожье – 28,15/28,23 UAH/USD; евро – 33,45/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,483/0,487 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота во вторник утром опускается на фоне комментариев о возможном повышении ключевой ставки Федрезервом США четыре раза в текущем году.Доллар во вторник утром сохраняет достигнутые накануне результаты в паре с евро - американская нацвалюта подорожала до максимума с 29 декабря на заявлениях руководителей Федрезерва США.Вместе с тем курс иены растет по отношению к большинству валют из-за решения Банка Японии сократить объем покупки наиболее долгосрочных гособлигаций.Цены на золото в понедельник показали первое снижение за последние 12 сессий, прервав рекордную серию роста.Доллар восстановился в понедельник, повысившись после того, как два члена Федеральной резервной системы намекнули, что, по меньшей мере, три повышения процентных ставок ожидаются в 2018 году.Индекс доллара США вырос на 0,4% до 92,344 пунктов, торгуясь на самом высоком уровне с 29 декабря.Евро упал до $1,9660 в конце понедельника с $1,2032 в пятницу вечером в Нью-Йорке. Общая валюта снизилась после того, как данные Eurostat показали, что розничные продажи в регионе выросли на 1,5% в ноябре, что соответствует прогнозам.Фунт упал до $1,3566 в конце понедельника, с $1,3569 в пятницу в Нью-Йорке.Доллар немного изменился против йены, торгуясь на уровне ¥113,14 против ¥113,10 на закрытии в пятницу.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,20/28,23 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о пролонгации стартовавшего накануне оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно понизились с уровня 37 010,4 млн. грн. к отметке 33 685,2 млн. грн.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.20 понизился, составив 28,16/28,18 UAH/USD.К 10.37 котировки доллара не покинули отметку 28,16/28,18 UAH/USD, сопровождаясь «низкой» ликвидностью.По состоянию на 10.49 безналичный «американец», обозначив «медвежий» тренд, оказался на уровне 28,14/28,16 UAH/USD.К 11.00 доллар «передумал» спускаться в «теплые долины», приподнявшись к 28,17/28,20 UAH/USD. Обороты по-прежнему низкие.По состоянию на 11.16 сохранившееся преобладание покупок СКВ немного приподняло курс доллара на межбанке к отметке 28,19/28,22 UAH/USD.Дополуденное переменчивое настроение на рынке безналичного «американца» на межбанке , когда коррекция сменилась ростом, сопровождалось признаками сжатия ликвидности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять выросшие с уровня 11,25/13,00% к отметке 12,00/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в гармонии с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.К 12.30 «американец» на межбанке приостановил рост, оказавшись в указанное время на уровне 28,22/28,24 UAH/USD.Наконец, около 13.19 Киева не изменившимися ценами (28,22/28,24 UAH/USD) реальная часть «зеленой» сессии на межбанке приказала долго жить.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 января с уровней: доллар – 28,05/28,35 UAH/USD, евро – 33,55/34,15 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, прибавив по предложению 5,0 коп.Евро по сравнению с открытием 05 января по спросу и по предложению вырос на 5,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 05 января по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1966, опустившись к отметке $1,1964 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,1948 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 09 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,15/28,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 5,0 коп., офера опустились на 7,0 коп.); евро – 33,45/33,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 января спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); рубль - 0,475/0,490 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 09 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,15/28,23 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 5,0 коп., офера опустились на 7,0 коп.); евро – 33,45/33,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 января спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); рубль - 0,475/0,490 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 09 января в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «низкие».К 13.03 столичные валютчики, констатировали относительную стабильность по обеим позициями наличного доллара и евро, как следствие сохранения относительного равновесия покупок и продаж при некотором преобладания оферов со стороны клиентов.На моменте в Киеве действуют цены: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 33,65/33,80 UAH/EUR.По состоянию на 13.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в ценах доллара, связанных с «обмелением» клиентского розничного «приноса»: 28,18/28,23 UAH/USD, евро - 33,45/33,80 UAH/EUR, рубль 0,484/0,488 UAH/RUB). В городе сохранилось преобладание розничного клиентского предложения СКВ.Около 13.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара по сути не изменились с уровней открытия из-за сохранения относительного равновесия покупок и продаж: 28,15/28,25 UAH/USD, евро - 33,45/33,75 UAH/EUR, рубль 0,470/0,490 UAH/RUB).В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 09 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,21/28,30 UAH/USD, евро – 33,60/33,95 UAH/EUR, рубль 0,480/0,486 UAH/RUB, Киев опт 28,15/28,25 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,15/28,25 UAH/USD, евро (опт) 33,65/33,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,65/33,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,15/28,25 UAH/USD, евро – 33,45/33?75 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,490 RUB/USD, Одесса – опт 28,10/28,20 UAH/USD, розница – 28,05/28,30 UAH/USD; Запорожье – 28,15/28,23 UAH/USD; евро – 33,45/33,80 UAH/EUR, рубль - 0,483/0,487 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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