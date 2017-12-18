Про це свідчить судове рішення Краматорського районного суду, яке опублікувало арабське видання Al Jazeera.
Дивися повний текст Компанія Гонтаревої допомогла Януковичу вивести з України $1,5 млрд - Al Jazeera.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 15:22
Компанія Гонтаревої допомогла Януковичу вивести з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Компанія Гонтаревої допомогла Януковичу вивести з України $1,5 млрд - Al Jazeera.
Додано: Сер 10 січ, 2018 15:22
Модно говорить только о Януковиче..об аудиозаписях с десятком фигурантов как то не моднЁ вспоминать
Додано: Сер 10 січ, 2018 16:44
Re: Компанія Гонтаревої допомогла Януковичу вивести з...
Про це свідчить судове рішення Краматорського районного суду, яке опублікувало арабське видання Al Jazeera.
охренеть, теперь у нас аль джазира заменяет собой реестр судебных решений
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