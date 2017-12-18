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Компанія Гонтаревої допомогла
Януковичу вивести з...

Компанія Гонтаревої допомогла Януковичу вивести з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:22

Компанія Гонтаревої допомогла Януковичу вивести з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить судове рішення Краматорського районного суду, яке опублікувало арабське видання Al Jazeera.

Дивися повний текст Компанія Гонтаревої допомогла Януковичу вивести з України $1,5 млрд - Al Jazeera.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:22

Модно говорить только о Януковиче..об аудиозаписях с десятком фигурантов как то не моднЁ вспоминать
Moimir
 
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Ай да кума!Ай да красава!А что же кум скажет по этому поводу?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 16:44

Re: Компанія Гонтаревої допомогла Януковичу вивести з...

Про це свідчить судове рішення Краматорського районного суду, яке опублікувало арабське видання Al Jazeera.

охренеть, теперь у нас аль джазира заменяет собой реестр судебных решений
trololo
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