Про це йдеться в аналітичній доповіді Асоціації свинарів України (АСУ).
Дивися повний текст Украина втратила статус експортера свинини.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:26
Украина втратила статус експортера свинини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Украина втратила статус експортера свинини.
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