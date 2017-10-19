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Украина втратила статус
експортера свинини

Украина втратила статус експортера свинини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:26

Украина втратила статус експортера свинини

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в аналітичній доповіді Асоціації свинарів України (АСУ).

Дивися повний текст Украина втратила статус експортера свинини.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:26

а этот статус был ?
yarg
 
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