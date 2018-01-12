Итоги: Мировой фондовый рынок 12.01.18

Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:33

Основные фондовые индексы США в четверг выросли до рекордных уровней на фоне ожидания сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,81%, до 25574,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,81%, до 7211,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,7%, до 2767,56 пункта.Американский оператор платежных систем MoneyGram International сообщил в четверг о партнерстве с блокчейн-фирмой и одним из основных конкурентов биткоина - Ripple. В рамках партнерства оператор протестирует систему Ripple для увеличения скорости и снижения затрат на передачу средств.Инвесторы также обратили внимание на новости о возможной сделке Xerox с японской Fujifilm Holdings, которая может привести к смене контрольного акционера Xerox.В пятницу свои отчеты опубликуют такие гиганты, как J. P. Morgan Chase, BlackRock, и Wells Fargo. По прогнозам аналитиков KBW, в четвертом квартале средняя прибыль компаний вырастет примерно на 12% в годовом сравнении.Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 января, неожиданно выросло, хотя аналитики ожидали снижения показателя.«Хотя сегодняшняя статистика по рынку труда несколько разочаровывает, инвесторы фокусируются на совокупных данных, которые по-прежнему подтверждают, что этот рынок в хорошей форме, а инфляция растет не слишком быстро», - таково мнение отвечающей за традиционные инвестиции в U.S. Bank Wealth Management Лизы Эриксон.Фондовые торги в Европе завершились в четверг преимущественно снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в четверг снизился, инвесторы оценивали сигналы от ЕЦБ, посчитав, что ЕЦБ более «жестко» настроен по денежной политике.Акции ритейлеров снижались после выхода разочаровывающих финансовых результатов сектора, включая ключевой период рождественских продаж.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,34%. Наиболее сильно снизились сектора связи, технологический, услуг для потребителей. Однако выросли сектора сырьевых товаров и акции финансовых компаний. В среду индекс снизился на 0,4%, снижаясь с максимума на два с половиной года.Евро вырос на 0,7% по паре евро-доллар до $1,2037 с $1,1949 в конце среды.Акции снизились при росте евро против основных валют, после того, как протокол заседания ЕЦБ в декабре предполагает, что руководители денежной политики нацелены скорректировать сверхмягкую денежную политику, что ранее оказывало давление на евро.Пересмотр может иметь место, если экономика еврозоны продолжит расширяться, и если инфляция продолжит расти к цели банка около 2%, говорится в протоколе.ЕЦБ в декабре подтвердил план по сокращению в два раза программы «количественного смягчения» до €30 млрд. начиная с января, и он будет действовать до сентября 2018 г. «или далее». Следующее заседание ЕЦБ 25 января.Экономические данные:Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре вырос на 1%, по сравнению с ожиданиями роста на 0,8%. К уровню прошлого года объем выпуска вырос на 3,2%.ВВП Германии в 2017 г. вырос на 2,2%, согласно предварительным данным. Экономисты по опросу Wall Street Journal в среднем ожидали роста на 2,3%.Банк Франции повысил прогноз экономического роста в четвёртом квартале на 0,6% кв/кв, что выше предыдущего прогноза 0,5%.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно в «плюсе» на фоне оптимизма на американских биржах, индексы которых накануне снова обновили рекорды.По итогам торгов четверга фондовые индексы в США выросли до новых рекордно высоких отметок в ожидании начала сезона корпоративной отчетности. Так, в пятницу опубликуют свои отчеты J.P. Morgan Chase, BlackRock и Wells Fargo.Участники торгов также обратили внимание на статистику из Китая.Так, по данным главного таможенного управления КНР, в декабре объем экспорта Китая вырос на 10,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - всего на 4,5%. При этом аналитики ожидали, что показатель экспорта увеличится на 9,1%, а импорта - на 13%.Месяцем ранее показатели выросли на 12,3% и 17,7% соответственно. При этом профицит торгового баланса Китая составил в отчетном месяце $54,69 миллиарда, что превысило ожидания аналитиков на уровне $37 миллиардов.Хотя данные по торговле часто отмечаются высокой волатильностью, но это последнее ухудшение данных по импорту является признаком возможного ослабления внутреннего спроса в конце прошлого года.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,54%, Московской биржи — на 1,57%, «Газпрома» — на 0,65%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,02%. Акции «АЛРОСы» в цене не изменились.Российский рынок акций закрывает день повышением. Это шестая подряд сессия роста, все без исключения дни этого года отечественные индексы финишируют в «зеленом». Похожая по продолжительности фаза роста наблюдалась последний раз в конце августа 2017 года, но тогда волатильность была в разы ниже. Индекс Мосбиржи ставит себе целью подняться к 2 250 пунктам, судя по биржевым настроениям. Однако помешать может все что угодно: от заметной перекупленности до изменения внешней конъюнктуры.Индекс Мосбиржи может вырасти до 2260 пунктов, а РТС - до 1253 пунктов при стабилизации рубля на ожиданиях покупок валюты со стороны Минфина и увеличении капитализации компаний, представляющих собой «достояние российской экономики», таких как «Роснефть» и «Газпром».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: