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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 лют, 2024 20:51
По моніторингу колеги: він нагенерував кілька десятків інвойсів + надав договори. Телефонували, з банку, обіцяли розблокувати рахунки наступного тижня. Також казали "ФОП і бізнесу в жодному разі не можна знімати багато готівки, це критерій ризику", також казали, що не рекомендують "міняти шаблони поведінки"
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 29 лют, 2024 23:21
Дюрі-бачі хай собі заведе рахунок в нормальному банку.
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