Додано: Вів 06 сер, 2024 10:16

flysoulfly написав: есть підозра, шо теперь и даже сам ЭТОТ банк, в котором пролежало хоть и 15+лет, задаст вопрос "а откуда были дровишки?" перед НЕвыдачей клиенту его денег в кассе. есть підозра, шо теперь и даже сам ЭТОТ банк, в котором пролежало хоть и 15+лет, задаст вопрос "а откуда были дровишки?" перед НЕвыдачей клиенту его денег в кассе.

Так, чтобы в кассе или на исходящий СЭП у меня пока прецедентов не было, а вот при оплате с карты больше некоторой суммы в день (именно в день, а не за операцию) Аккорд спрашивает доки о доходах. Но это только для поднятия лимита по карте, если в один день хочется много потратить, а не потому, что, например, за месяц много вышло. У Привата тоже есть аналогичный момент, но там уже по выдаче в кассе скользящий лимит за последние 30 дней, который поднимается доками, но тяжело (далеко не на всю сумму из доков поднимают). В общем, разные бывают погремушки.