Інші аргументи будуть?
Користуватися - так, розпоряджатися - ні.
і вам пишуть не про "вазможнасть", а про право.
Це логіка типу "гопнік напав на жертву, не всьо так адназначна, винуваті обидва".
Право власності підтверджено конституцією і документами про прийняття банком грошей.
Право позбавлення в описаній ситуації не підтверджено нічим.
Це сумно.
moveton написав:что вы от банков хотите с такими наездами. Чтобы при любой подозрительной операции они не поясняющие документы просили, а сразу разрывали отношения и деньги отдавали с комисом в 30%? Это вполне себе "правно", они могут. Даже иногда так делают. Но почему-то потом в отзывах на это возмущаются и не банки
Просити вони можуть все що завгодно.
Але не блокувати кошти поза окресленими законом випадками.
Розірвати стосунки - можуть, якщо вважають за потрібне, з негайним поверненням коштів. Щодо 30% - я не компетентний наразі, наскільки це законно, але для мене подібні тарифи однозначно вказують на неадекватність банку, тобто працювати з такими банками категорично не планую. Якщо бачу що хтось таке вводить - одразу закриваю рахунки, навіть якщо вони там порожні.