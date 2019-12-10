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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 11:39

  moveton написав:
  M-Audio написав:Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Очевидно же,

Інші аргументи будуть?
  moveton написав:что даже возможность "користуватися і розпоряджатися" технически теряется, как только собственность выпускается из рук. Даже если это что-то материальное и по почте отправляется. Так что нельзя эти предложения понимать совсем уж буквально.

Користуватися - так, розпоряджатися - ні.
і вам пишуть не про "вазможнасть", а про право.

  moveton написав:
  M-Audio написав:Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Слово "протиправно" без уточнений означает, что это ни о чём. Значит когда-то не может, когда-то и может и нужно читать что-то ещё.

Це логіка типу "гопнік напав на жертву, не всьо так адназначна, винуваті обидва".
Право власності підтверджено конституцією і документами про прийняття банком грошей.
Право позбавлення в описаній ситуації не підтверджено нічим.
  moveton написав:Я вообще не понимаю

Це сумно.
  moveton написав:что вы от банков хотите с такими наездами. Чтобы при любой подозрительной операции они не поясняющие документы просили, а сразу разрывали отношения и деньги отдавали с комисом в 30%? Это вполне себе "правно", они могут. Даже иногда так делают. Но почему-то потом в отзывах на это возмущаются и не банки :mrgreen:

Просити вони можуть все що завгодно.
Але не блокувати кошти поза окресленими законом випадками.
Розірвати стосунки - можуть, якщо вважають за потрібне, з негайним поверненням коштів. Щодо 30% - я не компетентний наразі, наскільки це законно, але для мене подібні тарифи однозначно вказують на неадекватність банку, тобто працювати з такими банками категорично не планую. Якщо бачу що хтось таке вводить - одразу закриваю рахунки, навіть якщо вони там порожні.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:36

  sergey_sryvkin написав:Просити вони можуть все що завгодно.
Але не блокувати кошти поза окресленими законом випадками.

Пустой спор для этого места. Все в суд! Это по законам как раз место, где специально обученные люди и точно объяснят что законно и даже помогут денег стрясти с тех, кто блокировал не законно.

  sergey_sryvkin написав:Щодо 30% - я не компетентний наразі, наскільки це законно, але для мене подібні тарифи однозначно вказують на неадекватність банку, тобто працювати з такими банками категорично не планую. Якщо бачу що хтось таке вводить - одразу закриваю рахунки, навіть якщо вони там порожні.

Дело хорошее. Правда, чем дальше, тем таких однозначных больше. И не только банков. Вон, NovaPay прислало:
Переказ залишку коштів з платіжного рахунку, який закривається за ініціативою Товариства у випадках передбачених умовами Договору
30% від суми залишку на рахунку, але не менше 1000 UAH

А вот отменивших такой комис пока не наблюдается. Так что через какое-то время однозначными станут все финучреждения.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:58

  sergey_sryvkin написав:
  moveton написав:
  M-Audio написав:Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Очевидно же,

Інші аргументи будуть?
  moveton написав:что даже возможность "користуватися і розпоряджатися" технически теряется, как только собственность выпускается из рук. Даже если это что-то материальное и по почте отправляется. Так что нельзя эти предложения понимать совсем уж буквально.

Користуватися - так, розпоряджатися - ні.
і вам пишуть не про "вазможнасть", а про право.

  moveton написав:
  M-Audio написав:Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Слово "протиправно" без уточнений означает, что это ни о чём. Значит когда-то не может, когда-то и может и нужно читать что-то ещё.

Це логіка типу "гопнік напав на жертву, не всьо так адназначна, винуваті обидва".
Право власності підтверджено конституцією і документами про прийняття банком грошей.
Право позбавлення в описаній ситуації не підтверджено нічим.
  moveton написав:Я вообще не понимаю

Це сумно.
  moveton написав:что вы от банков хотите с такими наездами. Чтобы при любой подозрительной операции они не поясняющие документы просили, а сразу разрывали отношения и деньги отдавали с комисом в 30%? Это вполне себе "правно", они могут. Даже иногда так делают. Но почему-то потом в отзывах на это возмущаются и не банки :mrgreen:

Просити вони можуть все що завгодно.
Але не блокувати кошти поза окресленими законом випадками.
Розірвати стосунки - можуть, якщо вважають за потрібне, з негайним поверненням коштів. Щодо 30% - я не компетентний наразі, наскільки це законно, але для мене подібні тарифи однозначно вказують на неадекватність банку, тобто працювати з такими банками категорично не планую. Якщо бачу що хтось таке вводить - одразу закриваю рахунки, навіть якщо вони там порожні.

Файні люди , на даску почьота таких ,
Vadim_
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