Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
M-Audio написав:Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Очевидно же,
Інші аргументи будуть?
moveton написав:что даже возможность "користуватися і розпоряджатися" технически теряется, как только собственность выпускается из рук. Даже если это что-то материальное и по почте отправляется. Так что нельзя эти предложения понимать совсем уж буквально.
Користуватися - так, розпоряджатися - ні. і вам пишуть не про "вазможнасть", а про право.
moveton написав:
M-Audio написав:Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Слово "протиправно" без уточнений означает, что это ни о чём. Значит когда-то не может, когда-то и может и нужно читать что-то ещё.
Це логіка типу "гопнік напав на жертву, не всьо так адназначна, винуваті обидва". Право власності підтверджено конституцією і документами про прийняття банком грошей. Право позбавлення в описаній ситуації не підтверджено нічим.
moveton написав:Я вообще не понимаю
Це сумно.
moveton написав:что вы от банков хотите с такими наездами. Чтобы при любой подозрительной операции они не поясняющие документы просили, а сразу разрывали отношения и деньги отдавали с комисом в 30%? Это вполне себе "правно", они могут. Даже иногда так делают. Но почему-то потом в отзывах на это возмущаются и не банки
Просити вони можуть все що завгодно. Але не блокувати кошти поза окресленими законом випадками. Розірвати стосунки - можуть, якщо вважають за потрібне, з негайним поверненням коштів. Щодо 30% - я не компетентний наразі, наскільки це законно, але для мене подібні тарифи однозначно вказують на неадекватність банку, тобто працювати з такими банками категорично не планую. Якщо бачу що хтось таке вводить - одразу закриваю рахунки, навіть якщо вони там порожні.
sergey_sryvkin написав:Просити вони можуть все що завгодно. Але не блокувати кошти поза окресленими законом випадками.
Пустой спор для этого места. Все в суд! Это по законам как раз место, где специально обученные люди и точно объяснят что законно и даже помогут денег стрясти с тех, кто блокировал не законно.
sergey_sryvkin написав:Щодо 30% - я не компетентний наразі, наскільки це законно, але для мене подібні тарифи однозначно вказують на неадекватність банку, тобто працювати з такими банками категорично не планую. Якщо бачу що хтось таке вводить - одразу закриваю рахунки, навіть якщо вони там порожні.
Дело хорошее. Правда, чем дальше, тем таких однозначных больше. И не только банков. Вон, NovaPay прислало:
Переказ залишку коштів з платіжного рахунку, який закривається за ініціативою Товариства у випадках передбачених умовами Договору 30% від суми залишку на рахунку, але не менше 1000 UAH
А вот отменивших такой комис пока не наблюдается. Так что через какое-то время однозначными станут все финучреждения.
M-Audio написав:Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Очевидно же,
Інші аргументи будуть?
moveton написав:что даже возможность "користуватися і розпоряджатися" технически теряется, как только собственность выпускается из рук. Даже если это что-то материальное и по почте отправляется. Так что нельзя эти предложения понимать совсем уж буквально.
Користуватися - так, розпоряджатися - ні. і вам пишуть не про "вазможнасть", а про право.
moveton написав:
M-Audio написав:Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Слово "протиправно" без уточнений означает, что это ни о чём. Значит когда-то не может, когда-то и может и нужно читать что-то ещё.
Це логіка типу "гопнік напав на жертву, не всьо так адназначна, винуваті обидва". Право власності підтверджено конституцією і документами про прийняття банком грошей. Право позбавлення в описаній ситуації не підтверджено нічим.
moveton написав:Я вообще не понимаю
Це сумно.
moveton написав:что вы от банков хотите с такими наездами. Чтобы при любой подозрительной операции они не поясняющие документы просили, а сразу разрывали отношения и деньги отдавали с комисом в 30%? Это вполне себе "правно", они могут. Даже иногда так делают. Но почему-то потом в отзывах на это возмущаются и не банки
Просити вони можуть все що завгодно. Але не блокувати кошти поза окресленими законом випадками. Розірвати стосунки - можуть, якщо вважають за потрібне, з негайним поверненням коштів. Щодо 30% - я не компетентний наразі, наскільки це законно, але для мене подібні тарифи однозначно вказують на неадекватність банку, тобто працювати з такими банками категорично не планую. Якщо бачу що хтось таке вводить - одразу закриваю рахунки, навіть якщо вони там порожні.
sergey_sryvkin написав:Просити вони можуть все що завгодно. Але не блокувати кошти поза окресленими законом випадками.
Пустой спор для этого места. Все в суд! Это по законам как раз место, где специально обученные люди и точно объяснят что законно и даже помогут денег стрясти с тех, кто блокировал не законно.
Це логіка типу "гопнік напав на жертву, не всьо так адназначна, толька суд тут разбєрьотса".
Суди існують не для того, щоб "абучєниє люді щось комусь там абьяснялі", гопнік вам на раз-два пояснить будь що, хоча б і чоботом у рило... А для того, щоб виносити рішення, обов'язкові до виконання. Той факт, що права, можливо, доведеться захищати у суді, не надає ніякого дозволу їх порушувати.
moveton написав:
sergey_sryvkin написав:Щодо 30% - я не компетентний наразі, наскільки це законно, але для мене подібні тарифи однозначно вказують на неадекватність банку, тобто працювати з такими банками категорично не планую. Якщо бачу що хтось таке вводить - одразу закриваю рахунки, навіть якщо вони там порожні.
Дело хорошее. Правда, чем дальше, тем таких однозначных больше. И не только банков. Вон, NovaPay прислало:
Що таке новапей і навіщо воно існує, я взагалі не розумію, та й нецікаво.
moveton написав:А вот отменивших такой комис пока не наблюдается. Так что через какое-то время однозначными станут все финучреждения.
А ви "наблюдаєте"?.. Ведете списки, хто ввів, коли, підтримуєте актуальність?
А я вважаю, що не стануть. Бо чому 30%, чому не 130% ?.. Яке обгрунтування?