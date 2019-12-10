Додано: Суб 31 тра, 2025 01:16

moveton написав: sergey_sryvkin написав: Просити вони можуть все що завгодно.

Але не блокувати кошти поза окресленими законом випадками. Просити вони можуть все що завгодно.Але не блокувати кошти поза окресленими законом випадками.

Пустой спор для этого места. Все в суд! Это по законам как раз место, где специально обученные люди и точно объяснят что законно и даже помогут денег стрясти с тех, кто блокировал не законно. Пустой спор для этого места. Все в суд! Это по законам как раз место, где специально обученные люди и точно объяснят что законно и даже помогут денег стрясти с тех, кто блокировал не законно.

moveton написав: sergey_sryvkin написав: Щодо 30% - я не компетентний наразі, наскільки це законно, але для мене подібні тарифи однозначно вказують на неадекватність банку, тобто працювати з такими банками категорично не планую. Якщо бачу що хтось таке вводить - одразу закриваю рахунки, навіть якщо вони там порожні. Щодо 30% - я не компетентний наразі, наскільки це законно, але для мене подібні тарифи однозначно вказують на неадекватність банку, тобто працювати з такими банками категорично не планую. Якщо бачу що хтось таке вводить - одразу закриваю рахунки, навіть якщо вони там порожні.

Дело хорошее. Правда, чем дальше, тем таких однозначных больше. И не только банков. Вон, NovaPay прислало :

Дело хорошее. Правда, чем дальше, тем таких однозначных больше. И не только банков. Вон,

moveton написав: А вот отменивших такой комис пока не наблюдается. Так что через какое-то время однозначными станут все финучреждения. А вот отменивших такой комис пока не наблюдается. Так что через какое-то время однозначными станут все финучреждения.

Це логіка типу "гопнік напав на жертву, не всьо так адназначна, толька суд тут разбєрьотса".Суди існують не для того, щоб "абучєниє люді щось комусь там абьяснялі", гопнік вам на раз-два пояснить будь що, хоча б і чоботом у рило... А для того, щоб виносити рішення, обов'язкові до виконання. Той факт, що права, можливо, доведеться захищати у суді, не надає ніякого дозволу їх порушувати.Аналогія - ви в хлібний кіоск сунули 500 грн, а вам - "хліба не дамо, ви підозрілий. Розриваємо стосунки. Чому підозрілий - не скажемо. А гроші не віддамо, бо комісія. Ми так вирішили"І ви такий - о, треба йти до суду"Я б к абучєним пашол, пусть міня научат!"Що таке новапей і навіщо воно існує, я взагалі не розумію, та й нецікаво.А ви "наблюдаєте"?.. Ведете списки, хто ввів, коли, підтримуєте актуальність?А я вважаю, що не стануть. Бо чому 30%, чому не 130% ?.. Яке обгрунтування?