Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
M-Audio написав:Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Очевидно же,
Інші аргументи будуть?
moveton написав:что даже возможность "користуватися і розпоряджатися" технически теряется, как только собственность выпускается из рук. Даже если это что-то материальное и по почте отправляется. Так что нельзя эти предложения понимать совсем уж буквально.
Користуватися - так, розпоряджатися - ні. і вам пишуть не про "вазможнасть", а про право.
moveton написав:
M-Audio написав:Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Слово "протиправно" без уточнений означает, что это ни о чём. Значит когда-то не может, когда-то и может и нужно читать что-то ещё.
Це логіка типу "гопнік напав на жертву, не всьо так адназначна, винуваті обидва". Право власності підтверджено конституцією і документами про прийняття банком грошей. Право позбавлення в описаній ситуації не підтверджено нічим.
moveton написав:Я вообще не понимаю
Це сумно.
moveton написав:что вы от банков хотите с такими наездами. Чтобы при любой подозрительной операции они не поясняющие документы просили, а сразу разрывали отношения и деньги отдавали с комисом в 30%? Это вполне себе "правно", они могут. Даже иногда так делают. Но почему-то потом в отзывах на это возмущаются и не банки
Просити вони можуть все що завгодно. Але не блокувати кошти поза окресленими законом випадками. Розірвати стосунки - можуть, якщо вважають за потрібне, з негайним поверненням коштів. Щодо 30% - я не компетентний наразі, наскільки це законно, але для мене подібні тарифи однозначно вказують на неадекватність банку, тобто працювати з такими банками категорично не планую. Якщо бачу що хтось таке вводить - одразу закриваю рахунки, навіть якщо вони там порожні.
sergey_sryvkin написав:Просити вони можуть все що завгодно. Але не блокувати кошти поза окресленими законом випадками.
Пустой спор для этого места. Все в суд! Это по законам как раз место, где специально обученные люди и точно объяснят что законно и даже помогут денег стрясти с тех, кто блокировал не законно.
sergey_sryvkin написав:Щодо 30% - я не компетентний наразі, наскільки це законно, але для мене подібні тарифи однозначно вказують на неадекватність банку, тобто працювати з такими банками категорично не планую. Якщо бачу що хтось таке вводить - одразу закриваю рахунки, навіть якщо вони там порожні.
Дело хорошее. Правда, чем дальше, тем таких однозначных больше. И не только банков. Вон, NovaPay прислало:
Переказ залишку коштів з платіжного рахунку, який закривається за ініціативою Товариства у випадках передбачених умовами Договору 30% від суми залишку на рахунку, але не менше 1000 UAH
А вот отменивших такой комис пока не наблюдается. Так что через какое-то время однозначными станут все финучреждения.
M-Audio написав:Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Очевидно же,
Інші аргументи будуть?
moveton написав:что даже возможность "користуватися і розпоряджатися" технически теряется, как только собственность выпускается из рук. Даже если это что-то материальное и по почте отправляется. Так что нельзя эти предложения понимать совсем уж буквально.
Користуватися - так, розпоряджатися - ні. і вам пишуть не про "вазможнасть", а про право.
moveton написав:
M-Audio написав:Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Слово "протиправно" без уточнений означает, что это ни о чём. Значит когда-то не может, когда-то и может и нужно читать что-то ещё.
Це логіка типу "гопнік напав на жертву, не всьо так адназначна, винуваті обидва". Право власності підтверджено конституцією і документами про прийняття банком грошей. Право позбавлення в описаній ситуації не підтверджено нічим.
moveton написав:Я вообще не понимаю
Це сумно.
moveton написав:что вы от банков хотите с такими наездами. Чтобы при любой подозрительной операции они не поясняющие документы просили, а сразу разрывали отношения и деньги отдавали с комисом в 30%? Это вполне себе "правно", они могут. Даже иногда так делают. Но почему-то потом в отзывах на это возмущаются и не банки
Просити вони можуть все що завгодно. Але не блокувати кошти поза окресленими законом випадками. Розірвати стосунки - можуть, якщо вважають за потрібне, з негайним поверненням коштів. Щодо 30% - я не компетентний наразі, наскільки це законно, але для мене подібні тарифи однозначно вказують на неадекватність банку, тобто працювати з такими банками категорично не планую. Якщо бачу що хтось таке вводить - одразу закриваю рахунки, навіть якщо вони там порожні.
sergey_sryvkin написав:Просити вони можуть все що завгодно. Але не блокувати кошти поза окресленими законом випадками.
Пустой спор для этого места. Все в суд! Это по законам как раз место, где специально обученные люди и точно объяснят что законно и даже помогут денег стрясти с тех, кто блокировал не законно.
Це логіка типу "гопнік напав на жертву, не всьо так адназначна, толька суд тут разбєрьотса".
Суди існують не для того, щоб "абучєниє люді щось комусь там абьяснялі", гопнік вам на раз-два пояснить будь що, хоча б і чоботом у рило... А для того, щоб виносити рішення, обов'язкові до виконання. Той факт, що права, можливо, доведеться захищати у суді, не надає ніякого дозволу їх порушувати.
Аналогія - ви в хлібний кіоск сунули 500 грн, а вам - "хліба не дамо, ви підозрілий. Розриваємо стосунки. Чому підозрілий - не скажемо. А гроші не віддамо, бо комісія. Ми так вирішили" І ви такий - о, треба йти до суду "Я б к абучєним пашол, пусть міня научат!"
moveton написав:
sergey_sryvkin написав:Щодо 30% - я не компетентний наразі, наскільки це законно, але для мене подібні тарифи однозначно вказують на неадекватність банку, тобто працювати з такими банками категорично не планую. Якщо бачу що хтось таке вводить - одразу закриваю рахунки, навіть якщо вони там порожні.
Дело хорошее. Правда, чем дальше, тем таких однозначных больше. И не только банков. Вон, NovaPay прислало:
Що таке новапей і навіщо воно існує, я взагалі не розумію, та й нецікаво.
moveton написав:А вот отменивших такой комис пока не наблюдается. Так что через какое-то время однозначными станут все финучреждения.
А ви "наблюдаєте"?.. Ведете списки, хто ввів, коли, підтримуєте актуальність?
А я вважаю, що не стануть. Бо чому 30%, чому не 130% ?.. Яке обгрунтування?
sergey_sryvkin написав: Якщо ваші гроші в банку, то це все одно ВАШІ гроші, а не гроші банка. Тому не банкам вирішувати. Банк надає вам послуги, а не розпоряджається вашими грошима. Тому і вирішити він може тільки про відмову від надання послуг, повернувши вам гроші.
Коли Ви ВАШІ гроші несете в банк, то вони залишаються вашими грошима, але користуватися ними Ви можете з умовами і обмеженнями, які діють в банку і законодавстві. Хочете без ніяких обмежень? Не несіть кошти в банк, користуйтеся готівкою. А так, схоже на "в чужий монастир зі своїми правилами"
sergey_sryvkin написав: Якщо ваші гроші в банку, то це все одно ВАШІ гроші, а не гроші банка. Тому не банкам вирішувати. Банк надає вам послуги, а не розпоряджається вашими грошима. Тому і вирішити він може тільки про відмову від надання послуг, повернувши вам гроші.
Коли Ви ВАШІ гроші несете в банк, то вони залишаються вашими грошима, але користуватися ними Ви можете з умовами і обмеженнями, які діють в банку і законодавстві. Хочете без ніяких обмежень? Не несіть кошти в банк, користуйтеся готівкою. А так, схоже на "в чужий монастир зі своїми правилами"
та не монастир це. Це -- правова держава, але її немає
sergey_sryvkin написав:Якщо ваші гроші в банку, то це все одно ВАШІ гроші, а не гроші банка. Тому не банкам вирішувати.
Коли Ви ВАШІ гроші несете в банк, то вони залишаються вашими грошима, але користуватися ними Ви можете з умовами і обмеженнями, які діють в банку і законодавстві.
Як ви маніпулятивно прирівняли умови банка до законодавства. Законодавчі обмеження - так, але умови банку не можуть бути вищими за законодавство. Ніхто не зобов'язаний виконувати умови, які банк вигадає завтра.
1finanсier написав:Коли Ви ВАШІ гроші несете в банк, то вони залишаються вашими грошима, але користуватися ними Ви можете з умовами і обмеженнями, які діють в банку і законодавстві.
Як ви маніпулятивно прирівняли умови банка до законодавства. Законодавчі обмеження - так, але умови банку не можуть бути вищими за законодавство. Ніхто не зобов'язаний виконувати умови, які банк вигадає завтра.
Якщо розкладувати все по полицям, то виходить наступне: 1. Договір, в якому одна з сторін має право на все, що завгодно, а інша - ні на що не має право, а тільки обов'язки, зветься договором з явним утиском однієї із сторін, і може на цій підставі бути визнаним недійсним. Положення про фінмоніторинг цілком під цю категорію підпадають, тим більше з "комісія" за його не проходження, що робить банк зацікавленою стороною. 2. Якщо фактичні наслідки співставні з кримінальним покаранням (а конфіскація майна є одним із видов кримінального покарання, як би така конфіскація не йменувалась), то і процес, і докази, і участь сторін мають відповідати кримінальному звинуваченню. Якщо не помиляюсь, на цю тему є висновок венеціанської комісії, хоча і з іншого приводу (що й не дивно, бо в країнах так званого цивілізованого Заходу ця муйня з банками почалася ще раніше) 3. Навіть в українських судах є виграні справи проти банків саме на тій підставі, що банки відмовляються надавати прийнятні чіткі пояснення, які саме вимоги повинен виконати клієнт, щоб зняти фактичний арешт зі свого майна 4. Коли права значущої групи громадян порушуються зухвало і систематично, це повинно привернути увагу правоохоронних органів, потім влади, а якщо й це не допомагає, то вже політиків. Нажаль, немає нормального рецепту, що робити, коли це порушення прав йде саме з боку влади і політиків. 5. Виправдовувати все це тим, що на Заході роблять так само, не доречно. Якщо там це частина внутрішньої політики, то принаймні влада там не допускає окупацію території держави, регулярні обстріли, тож хоча б основну державну функцію здатна виконувати. Українська влада не здатна виконати взагалі нічого, але від населення вимагає ходити тихо, струнко і мовчки. Але так не буває і не буде, все повинно бути пропорційно. 6. Ну і очевидне. Ніякі меморандуми чи внутрішні постанови (навіть постанови нацбанку) не можуть бути виправданням для порушення конституційних і законних прав громадян. Якщо такі постанови змушують банки до незаконних дій відносно чужої власності, банк повинен відмовитися від використання чужої власності, тобто припинити прийняття коштів на рахунки. Є аналогія: якась там постанова забороняти нараховувати відсотки по кредитам військовослужбовцям. Відповідно, банки припинили видавати військовослужбовцям кредити. Так от так само банкам сьогодні фактично заборонено працювати з коштами населення, бо це неминуче призведе або до порушення регуляторних постанов, або констуційних прав громадян. Але, на відміну від попереднього випадку, від цих порушень банкам користь, а не збитки, і їх це влаштовує.