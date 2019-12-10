Додано: Сер 04 чер, 2025 22:46

sergey_sryvkin написав: 1finanсier написав: Коли Ви ВАШІ гроші несете в банк, то вони залишаються вашими грошима, але користуватися ними Ви можете з умовами і обмеженнями, які діють в банку і законодавстві.

Коли Ви ВАШІ гроші несете в банк, то вони залишаються вашими грошима, але користуватися ними Ви можете з умовами і обмеженнями, які діють в банку і законодавстві.

Як ви маніпулятивно прирівняли умови банка до законодавства.

Законодавчі обмеження - так, але умови банку не можуть бути вищими за законодавство.

Ніхто не зобов'язаний виконувати умови, які банк вигадає завтра. Як ви маніпулятивно прирівняли умови банка до законодавства.Законодавчі обмеження - так, але умови банку не можуть бути вищими за законодавство.Ніхто не зобов'язаний виконувати умови, які банк вигадає завтра.

Якщо розкладувати все по полицям, то виходить наступне:1. Договір, в якому одна з сторін має право на все, що завгодно, а інша - ні на що не має право, а тільки обов'язки, зветься договором з явним утиском однієї із сторін, і може на цій підставі бути визнаним недійсним. Положення про фінмоніторинг цілком під цю категорію підпадають, тим більше з "комісія" за його не проходження, що робить банк зацікавленою стороною.2. Якщо фактичні наслідки співставні з кримінальним покаранням (а конфіскація майна є одним із видов кримінального покарання, як би така конфіскація не йменувалась), то і процес, і докази, і участь сторін мають відповідати кримінальному звинуваченню. Якщо не помиляюсь, на цю тему є висновок венеціанської комісії, хоча і з іншого приводу (що й не дивно, бо в країнах так званого цивілізованого Заходу ця муйня з банками почалася ще раніше)3. Навіть в українських судах є виграні справи проти банків саме на тій підставі, що банки відмовляються надавати прийнятні чіткі пояснення, які саме вимоги повинен виконати клієнт, щоб зняти фактичний арешт зі свого майна4. Коли права значущої групи громадян порушуються зухвало і систематично, це повинно привернути увагу правоохоронних органів, потім влади, а якщо й це не допомагає, то вже політиків. Нажаль, немає нормального рецепту, що робити, коли це порушення прав йде саме з боку влади і політиків.5. Виправдовувати все це тим, що на Заході роблять так само, не доречно. Якщо там це частина внутрішньої політики, то принаймні влада там не допускає окупацію території держави, регулярні обстріли, тож хоча б основну державну функцію здатна виконувати. Українська влада не здатна виконати взагалі нічого, але від населення вимагає ходити тихо, струнко і мовчки. Але так не буває і не буде, все повинно бути пропорційно.6. Ну і очевидне. Ніякі меморандуми чи внутрішні постанови (навіть постанови нацбанку) не можуть бути виправданням для порушення конституційних і законних прав громадян. Якщо такі постанови змушують банки до незаконних дій відносно чужої власності, банк повинен відмовитися від використання чужої власності, тобто припинити прийняття коштів на рахунки. Є аналогія: якась там постанова забороняти нараховувати відсотки по кредитам військовослужбовцям. Відповідно, банки припинили видавати військовослужбовцям кредити. Так от так само банкам сьогодні фактично заборонено працювати з коштами населення, бо це неминуче призведе або до порушення регуляторних постанов, або констуційних прав громадян. Але, на відміну від попереднього випадку, від цих порушень банкам користь, а не збитки, і їх це влаштовує.