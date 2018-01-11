Україна - третя в світі за зростанням зарплат

Додано: Нед 14 січ, 2018 22:05

Для каждого человека инфляция рост/падение реальной заработной платы будет свой в зависимости от того набора продуктов/товаров/услуг которые потребляет человек.



А я считаю, что падение моего реального дохода было еще больше чем 1,9 % в 2017 г., поясню.



Для меня основные расходы это продукты питания, потом коммуналка и дальше связь/интернет, одежда.



По продуктам питания. Я сам хожу в магазины и могу сказать что за год для меня инфляция по этой самой большой части моих расходов составила более 50 %, я помню что год назад я покупал мясо, туже самую лопатку для запекания на НГ и старый НГ по цене 67-70 грн. кг., а в этом по цене 110-115 грн. кг., а так как мясо я люблю то в части продуктов питания мясо и мясные изделия составляют значительную часть по которым рост стоимости/инфляции за год дал 50 %, дальше молочка, я покупал творог президент 450 гр. упаковка 5 или 9 % год назад по цене 32-36 грн., а сейчас эта же упаковка стоит 52-55 грн., сегодня только брал творог президент в магазине, аналогично сметана, и масло, т.е. рост цен на молочку так же более чем на 50 % за год, про овощи и фрукты я промолчу, они тоже выросли значительно в цене но составляют по отношению к мясу и молочке относительно небольшую часть. Идем далее, связь и интернет, прошлый год перед НГ я заплатил за моб связь 90 грн. с услугой от МТС "год без абонплаты" и на все номера МТС в течение года у меня был безлимит/бесплатно, а звоню я в подавляющей своей массе именно на номера МТС, а перед этим новым годом, мой старый тариф перевели на новый, где эта же услуга "год без абонплаты" уже стоит 360 грн. на год

и ничего более выгодного чем 360 грн. я не нашел, т.е. рост считайте в четыре раза, дальше интернет, был 80 грн. стал больше ста, хорошо, что я по акции своего провайдера был взял тв приставку и он мне все эти деньги бросил как предоплату за интеренет и не пересматривает тариф по предоплате, так что у меня еще до конца 2018 г. за счет этого предоплата интернет по 80 грн. в месяц но уже анонсировал провайдер что и ста ему мало, будет повышать дальше, но ладно если не считать что я сделал предоплату то инфляция за интернет для меня составила бы больше 25 % за прошлый год. Про коммуналку я молчу, все и так знают на сколько она выросла. Дальше, может показаться, что выросли цены только на наши товары, а на импортные нет, но и тут нестыковка, прошлый год я покупал телек, Китайский 32 диагональ, самый дешевый, маме с приставкой сделал подарок, так вот купил я его за 3900 грн. , а сейчас он стоит 4700, т.е. в цене он вырос больше чем на 20 %. Одежда аналогично выросла в цене по моим прикидкам более чем на 30 % за год, а если судить по обуви Фабер (это Украинская Киевская фабрика) которую я покупаю довольно часто, то и на все 40-50 % за год она подорожала. Так что если номинальный доход вырос, то расходы выросли быстрей чем рост номинального дохода, отсюда реальный доход по итогам 2017 г. в минусе.



Так что как то так, правительство может сколько угодно печатать фантики повышая номинальный доход лохтората и делать оральные интервенции какие они классные повышают бюджетникам/силовикам и пенсам номинальный доход, но без реального роста экономики и производительности труда, эти фантики раньше или позже ударят по башке безмозглому лохторату, причем чем позже, чем больше будут пытаться наши карманычи оттянуть этот момент, тем сильней ударит.