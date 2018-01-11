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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 січ, 2018 18:33
народу не треба говорити мовою цифр, якщо народ почуває себе погано, то ви йому хоть на пальцях пояснюйте шо згідно цифр вам має бути добре. Не в знанні математики проблема.
m@ster
Додано: Пон 15 січ, 2018 18:42
А чого це ви мені говорите? Я що депутат чи політик?
Тут, якби фінансовий форум, а не флудилка.
Просто смішно постійно слухати дилетантські історії по особисту інфляцію в 50-100%. Тим більше від людини, яка заробляє в 5 разів більше ніж тратить(тобто досить багатої людини).
Додано: Пон 15 січ, 2018 18:51
проблема в том, что можно сделать народу хорошо "здесь и сейчас" на 1-2 года, только потом экономике наступит попа. особенно это работает в преддверие выборов.
если народ инфантильный и недальновидный, то потом приходится кушать плоды своего выбора, как это произошло с результатом правления януковича.
а есть еще игра на более длинную дистанцию, в десятилетия. в этой реальности "Украине невыгодна потеря российских рынков, будут серьезные убытки"
Еще в 2013 мы нерешительно раскорячивались "В ТС или ЕС", желая и рыбку съесть и остальную часть культурной программы получить. Да и сейчас нет единого консенсуса по этому поводу, хотя общая тенденция надеюсь уже неотвратимо наметилась. А Польша, которая сразу и решительно послала бывший совок еще в 1991, за последние четверть века умчалась на недосягаемое расстояние.
Додано: Пон 15 січ, 2018 19:04
Re: Україна - третя в світі за зростанням зарплат
Может по украинским меркам и богатый, я себя таковым не считаю, потому как зарабатываю даже меньше чем среднестатистический житель развитой страны ЕС или США, кроме того мой уровень потребления очень скромный даже по меркам Украины, мои среднемесячные гривневые расходы по году порядка 5000 грн. в месяц, если вы считаете, что зарабатывая 25000 грн. после того как я заплатил налоги, потратил скромные 5000 грн., а остальное направил на инвестирование и я богат, что меня можно не слушать и не брать в расчет, то это Ваше дело, не слушайте.....он же богат, что ему те 20 % что он тратит, о наглый еще и 80 % инвестирует, хотя я думаю многие из тех кто читает форум тратят 25000 грн. в месяц и им мало.....для меня вопрос не в том, что я много зарабатываю, а в том что я довольствуюсь малым и не чувствую себя ущербно, а даже вполне комфортно/привычно, но при этом направляю на инвестирование все меньшую и меньшую часть от своего гривневого дохода
P.S. богат не тот кто много зарабатывает, а тот кто довольствуется тем что у него есть.
Додано: Пон 15 січ, 2018 19:11
Михалыч
Глянув на розгорнуту інфляцію.
Дійсно, інфляція по-м'ясі за 2017 рік - 29,4%, загальна інфляція за рік - 13,7%.
Зате за 2016 рік - інфляція по-м'ясі - 5%, загальна інфляція за 2016 рік - 12,4%.
Тобто саме м'ясо реально сильно подорожчало в 2017 - в 2,2 рази більше ніж все інше.
Зате в 2016 воно подорожчало в всього на 5%, тобто в 2,5 рази менше ніж все інше.
І це все підкреслює, що глупо міряти інфляцію "індивідуально", а особливо по одному продукту.
Додано: Пон 15 січ, 2018 19:18
Можете считать меня глупым, но меня уже перестало интересовать а что там у кого и не сдохла ли у соседа корова, меня уже интересует только мой карман и инфляция для меня лично с учетом моего дохода и структуры расходов, а не то что там кто то считает я должен по ихнему тратить деньги на одни штаны раз в 2 года или одно пальто раз в 16 и т.д. в том числе и по продуктам питания и услугам они так считают, что совершенно не имеет никакого отношения к реальности в среднем и моей в частности и по моему часть услуг вообще не входит в расчет госстата, например интерент или моб. связь которая за прошлый год для меня подоражала в 4 раза как я писал ранее.
P.S. а все их нарисованные цифры роста доходов/зарплат лохтората за счет фантиков, не подкрепленные реальным ростом экономики и производительности труда, раньше или позже ударят по лохторату, причем чем позже, тем сильней, вот основная мысль, что я хотел сказать и не более. У меня был тариф "Просто супер Одесский"-90 грн. была плата за услугу год без абонплаты и на все номера МТС я звонил год безлимит/бесплатно с этой услугой, а в конце этого года я заплатил за эту же услугу 360 грн. и ничего не смог найти более выгодного.....так на сколько там по госстату подорожала сотовая связь за прошлый год для меня она подорожала в 4 раза
Додано: Пон 15 січ, 2018 21:45
Re: Україна - третя в світі за зростанням зарплат
забавно наблюдать как человек, зарабатывающий в принципе нормальные по украинским меркам 25к, жалуется на то, что раньше тратил на мобилку 7,5 грн в месяц, а теперь 30 грн ))
вспомнился анекдот
Письмо на Балабановскую спичечную фабрику: «11 лет покупаю у вас спички и считаю сколько их там у вас в коробках: их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы что там - сумасшедшие, что ли?"
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:18
Жаловаться бессмысленно и непродуктивно, я констатирую факт и взял как пример эту часть своих расходов, показать, что инфляция для каждого своя, а не по госстату, как некоторые утверждают
Вспомнил со своей стороны анекдот с продолжением
- Пойдем в бар?
- Нельзя в бар.
- Поедем на рыбалку?
- Нельзя на рыбалку.
- Ты не жалеешь, что женился?
- Нельзя жалеть.
Рассказал коллегам на работе. Все смеются. Один не смеется.
- А ты чего не смеешься?
- Нельзя смеяться.
Нет, даже два, второй
По данным госстата, украинцы умирают чаще всего от того, что живут в Украине
Додано: Вів 16 січ, 2018 00:02
"Эксперты говорят, что народ стал жить лучше. Народ с этим не согласен. Но ведь народ - не эксперты".
"Ситуация стабилизировалась - это означает, что народ привык жить хреново".
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