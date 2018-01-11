Україна - третя в світі за зростанням зарплат

Додано: Пон 15 січ, 2018 19:18

andrijk777 написав: Михалыч

Глянув на розгорнуту інфляцію.

Дійсно, інфляція по-м'ясі за 2017 рік - 29,4%, загальна інфляція за рік - 13,7%.

Зате за 2016 рік - інфляція по-м'ясі - 5%, загальна інфляція за 2016 рік - 12,4%.

Тобто саме м'ясо реально сильно подорожчало в 2017 - в 2,2 рази більше ніж все інше.

Зате в 2016 воно подорожчало в всього на 5%, тобто в 2,5 рази менше ніж все інше.

І це все підкреслює, що глупо міряти інфляцію "індивідуально", а особливо по одному продукту. Глянув на розгорнуту інфляцію.Дійсно, інфляція по-м'ясі за 2017 рік - 29,4%, загальна інфляція за рік - 13,7%.Зате за 2016 рік - інфляція по-м'ясі -, загальна інфляція за 2016 рік - 12,4%.Тобто саме м'ясо реально сильно подорожчало в 2017 - в 2,2 рази більше ніж все інше.Зате в 2016 воно подорожчало в всього на 5%, тобто в 2,5 рази менше ніж все інше.І це все підкреслює, що глупо міряти інфляцію "індивідуально", а особливо по одному продукту.

Можете считать меня глупым, но меня уже перестало интересовать а что там у кого и не сдохла ли у соседа корова, меня уже интересует только мой карман и инфляция для меня лично с учетом моего дохода и структуры расходов, а не то что там кто то считает я должен по ихнему тратить деньги на одни штаны раз в 2 года или одно пальто раз в 16 и т.д. в том числе и по продуктам питания и услугам они так считают, что совершенно не имеет никакого отношения к реальности в среднем и моей в частности и по моему часть услуг вообще не входит в расчет госстата, например интерент или моб. связь которая за прошлый год для меня подоражала в 4 раза как я писал ранее.P.S. а все их нарисованные цифры роста доходов/зарплат лохтората за счет фантиков, не подкрепленные реальным ростом экономики и производительности труда, раньше или позже ударят по лохторату, причем чем позже, тем сильней, вот основная мысль, что я хотел сказать и не более. У меня был тариф "Просто супер Одесский"-90 грн. была плата за услугу год без абонплаты и на все номера МТС я звонил год безлимит/бесплатно с этой услугой, а в конце этого года я заплатил за эту же услугу 360 грн. и ничего не смог найти более выгодного.....так на сколько там по госстату подорожала сотовая связь за прошлый годдля меня она подорожала в 4 раза