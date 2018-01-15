Итоги: Прогнозы 15.01.18

Додано: Пон 15 січ, 2018 13:32

Розничные продажи в США в декабре выросли четвертый месяц подряд.Розничные продажи в США в декабре выросли четвертый месяц подряд, в декабре рост составил 0,4% м/м, сообщило Министерство торговли США. Экономисты ожидали, что рост продаж составит 0,4%.Розничные продажи в ноябре выросли на 0,9%. Розничные продажи в 4 квартале увеличились на 5,5% г/г.Розничные продажи без учета продаж автомобилей, выросли на 0,4%, экономисты ожидали роста на 0,3%, без учета автомобилей и бензина продажи в декабре повысились также на 0,4%.В 2017 году розничные продажи выросли на 4,2% после роста на 3,2% в 2016 году, на 2,6% в 2015 году и на 4,3% в 2014 году.Потребительские расходы составляют более двух третьих от валового внутреннего продукта. Потребительские расходы увеличиваются. Продажи в крупных магазинах упали в декабре на 1,1% м/м, но выросли на 0,5% г/г.В Barclays повышают прогнозы по еврозоне.Банк Barclays Capital пересмотрел свои прогнозы роста для зоны евро, оценивая текущую силу экономического роста.«Мы ожидаем, что ВВП еврозоны вырастет на 2,5% (с 2,2%) в 2018 году, после 2,4% в 2017 году — лучший рост с 2007 года. Мы корректируем наш прогноз по политике ЕЦБ, учитывая эти изменения. Мы ожидаем: 1) корректировки указаний по ставкам, которые будут определены на апрельском совещании; 2) окончание программы покупки активов в сентябре, хотя реинвестирование срочных ценных бумаг, вероятно, продолжится, по крайней мере, до 2020 года; и 3) первое увеличение ставки по депозиту на 20 б.п. в декабре, а затем еще одно увеличение в марте 2019 года, которое оставило бы политику курса на уровне нуля, по крайней мере, до конца 2019 года», - утверждают в Barclays.Низколиквидные (в первую очередь, из-за непопулярности «завтрашнего» доллара в Украине среди местных игроков) торги безналичным «американцем» на валютном межбанке вряд ли можно считать источником эталона текущих котировок и цен тамошних реальных сделок, однако, полагаю, в качестве индикатора тренда они вполне годятся, подтверждая наше предположение о замедлении «бычьего» тренда, намекая на высоковероятное исчерпание его к финишу настоящей недели.Добавим, что сохранением «бычьего» тренда на торгах 15 января безналичный доллар обязан общему дефицита предложения СКВ на межбанке, усугубленному понедельничным синдромом и выходным днем в Америке. Несколько забегая вперед, заметим, что «последствия» длинных выходных в США проявят себя и на вторничной сессии межбанка, где у «зеленых быков» останутся хорошие шансы поддержать пролонгацию роста курса безналичного «американца».Меж тем, как и ожидалось, наличный рынок уже довольно прозрачно намекает на стремление здешнего доллара к стабильности. Базовая причина этого стремления очевидна: пребывание «налички» в отличие от «зеленого» безнала, на гривневом голодном пайке в комплекте с рисками гривнедефицита и текущим состоянием дел в ликвидности.Кроме того, думаю, на некоторое охлаждение клиентов и дилеров наличного рынка к доллару стало следствием пролонгации ралли пары евро-доллар на планетарном форексе.Рост курса наличного евро, связанный с настроениями на моровом валютном рынке, однако, не привел к сообразному повышения ликвидности в секторе пары евро-гривня. Курс наличного евро может расти хоть до бесконечности, однако от этого объем рынка наличного евро «в степях Украины» вряд ли от этого станет заметно шире. Это, к слову, является дополнительным фактором искажающим объективность текущих цен наличной пары евро-гривня.Таким образом, безналичный доллар высоковероятно к финишу текущей недели имеет очень хорошие шансы войти в полосу относительной стабильности, которая после 22-го может смениться появлением на межбанке «зеленых медведей».Наличный рынок, возможно, уже «созрел» для «боковика», посредством обратной связи поддерживая аналогичные тенденции на валютном межбанке.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: