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Форумчани року 2018
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:50
За 10.12.18 - 16.12.2018
zzzzzz - наибольшее количество +1
paolot - сообщение с наибольшим количеством +1
Vitalych-new - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
zzzzzz
prodigy
rjkz
freeze
Вкладчик1234
Перес де Куэльяр
дядя Caша
Yuri_T
ruvex
vovan_prm
Топ-10 по второму пункту:
paolot Сообщение
Яша Сообщение
Жека79 Сообщение
Mozart Сообщение
freeze Сообщение
Сибарит Сообщение
Перес де Куэльяр Сообщение
Vial Сообщение
Andreww Сообщение
prodigy Сообщение
ТОП по третьему пункту:
Vitalych-new
ruvex
EKO
Kripo
freeze
orest
tea
vollena71
yanyura
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Додано: Сер 26 гру, 2018 12:01
За 17.12.18 - 23.12.2018
zzzzzz - наибольшее количество +1
Автор77 - сообщение с наибольшим количеством +1
ruvex - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
zzzzzz
Libo
Автор77
дядя Caша
freeze
zРадио
Faceless
rjkz
Stringer
Qwerty
Топ-10 по второму пункту:
Автор77 Сообщение
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:28
Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2018 году конкурса "Форумчане года".
Первое место и приз (в виде подарка будет отправлен вам Новой Почтой) получает (барабанная дробь!) Вкладчик1234
Второе место и приз (в виде подарка будет отправлен вам Новой Почтой) получает наш дорогой Гуру Адам Смит
Третье место и приз (в виде подарка будет отправлен вам Новой Почтой) получает orest
Большая просьба победителей конкурса по вопросам получения приза напишите мне в личные сообщения и продублировать на е-мейл i.batsala@treeum.net
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Додано: Нед 30 гру, 2018 09:53
Вітання всім.
Не зовсім зрозумів, до чого в кінці 2018 року результати за 2017? За 2017 мене вітали в кінці 2017 року. За 2018 рік, якщо розглядати умови даного конкурсу, то є багато форумчан, які отримали значно більше плюсиків і медалей ніж я. Тому, не до кінця уявляю, за що мене вітають, але дякую, раз уже так сталося.
Принагідно, вітаю адміністрацію, модераторів, шановного ДС, форумчан і читачів з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю успіхів, наснаги та міцного здоровя.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Нед 30 гру, 2018 11:09
Тоже не совсем понял, что за конкретно я получил награду, для меня это стало приятным неожиданным сюрпризом. Про 2017 год - думаю это опечатка
Тоже хочу отметить, что много форумчан достойны наград и подарков
Мне понравилось, как в этом году zzzzz
"выводил на чистую воду" показатели займов, НБУ и т.п. Довольно глубоко копался, докуда не каждый докопается
Конечно в банковских ветках есть много постояльцев, которые делятся своим бесценным опытом (Любопытная, Импринтер, Клиентаж, и многие другие), за что им спасибо.
В валютных ветках тоже много форумчан, которые делятся ценной информацией, которая помогает сохранить и приумножить.
И конечно спасибо администрации сайта за то, что он есть, и нас всем есть где собираться и делиться мнениями
И всех поздравляю с новогодними праздниками, и желаю счастья, удачи, здоровья, и конечно материального благополучия, в чём нам помогает этот форум
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 30 гру, 2018 11:15
Вкладчик1234
Взаимно,Вы тоже полезный форумчанин
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Нед 30 гру, 2018 11:46
Шановні форумчани!
Дякую за вказану помилку, не догледіли, вже виправлено.
На рахунок Ваших нагород - вони дійсно заслужені. Система рахує медалі та +, тому ніяких тут похибок). Конкурс був підсумований по 3 пунктах. Цього року просто підбили підсумок раніше, щоб відправити подаруночки)
Ще раз вітаю Вас з перемогою)
Всіх форумчан також вітаю із наступающими святами. Бажаю Вам сил, нових ідей, терпіння, міцного здоров'я та звісного ж стабільного фінансового положення
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: Вів 01 січ, 2019 22:12
Модератор
А где результаты
За 24.12.18 - 30.12.2018
?
Всегда смотрю "Топ-10 по второму пункту", т.к. интересно, что волнует форумчан. Позиции 1-5 можно посмотреть справа, а вот 6-10 только отсюда.
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yanyura
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Додано: Вів 01 січ, 2019 23:59
Вкладчик1234 написав:
Тоже не совсем понял, что за конкретно я получил награду, для меня это стало приятным неожиданным сюрпризом. Про 2017 год - думаю это опечатка
Тоже хочу отметить, что много форумчан достойны наград и подарков
Мне понравилось, как в этом году zzzzz
"выводил на чистую воду" показатели займов, НБУ и т.п. Довольно глубоко копался, докуда не каждый докопается
Конечно в банковских ветках есть много постояльцев, которые делятся своим бесценным опытом (Любопытная, Импринтер, Клиентаж, и многие другие), за что им спасибо.
В валютных ветках тоже много форумчан, которые делятся ценной информацией, которая помогает сохранить и приумножить.
И конечно спасибо администрации сайта за то, что он есть, и нас всем есть где собираться и делиться мнениями
И всех поздравляю с новогодними праздниками, и желаю счастья, удачи, здоровья, и конечно материального благополучия, в чём нам помогает этот форум
Поздравляю!!!
И с праздниками тоже!
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rjkz
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