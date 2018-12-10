Форумчани року 2018

Додано: Нед 30 гру, 2018 09:53

Вітання всім.

Не зовсім зрозумів, до чого в кінці 2018 року результати за 2017? За 2017 мене вітали в кінці 2017 року. За 2018 рік, якщо розглядати умови даного конкурсу, то є багато форумчан, які отримали значно більше плюсиків і медалей ніж я. Тому, не до кінця уявляю, за що мене вітають, але дякую, раз уже так сталося.

Принагідно, вітаю адміністрацію, модераторів, шановного ДС, форумчан і читачів з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю успіхів, наснаги та міцного здоровя.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.