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Україна істотно наростила
торгівлю з Росією - Держстат

Україна істотно наростила торгівлю з Росією - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 11:31

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні-жовтні 2017 рокутис.дол. США
Експорт 3 263 320,9
Імпорт 5 521 198,8
Сальдо –2 257 878,0
http://www.ukrstat.gov.ua/
Из общего дефицита торговли товарами со всеми странами в 4,5 млрд., дефицит с РФ - 50%. Общий объем товарооборота - 8,78 млрд. долларов. Самое интересное, что Госкомстат РФ дает совершенно другие цифры.
Внешнеторговый оборот Российской Федерации с
основными торговыми партнерами - Январь-октябрь 2017г. млн.
долларов США (по данным Банка России,)
Украина - 10 111
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWW ... 03/260.htm
С учетом же данным НБУ,
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за январь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 30,2% - до 7,012 млрд долл., профицит внешней торговли услугами вырос в 2 раза – до 2,014 млрд долл, передает УНИАН.

https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... rd-3859673
согласно которым реальный дефицит внешней торговли (по платежам, а не по заниженным счет-фактурам) выше еще на 55%, можно предположить, что российский экспорт на Украину, возможно, превышает импорт ВДВОЕ
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:40

  lapay написав:
  Дваждыдвашник написав:Мосье Lapay - патриот, этим все сказано.

Хууух, добре, хоч не ватан...

а это одно и то же, только под разными флагами :mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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