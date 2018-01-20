Україна істотно наростила торгівлю з Росією - Держстат
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Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні-жовтні 2017 рокутис.дол. США Експорт 3 263 320,9 Імпорт 5 521 198,8 Сальдо –2 257 878,0 http://www.ukrstat.gov.ua/ Из общего дефицита торговли товарами со всеми странами в 4,5 млрд., дефицит с РФ - 50%. Общий объем товарооборота - 8,78 млрд. долларов. Самое интересное, что Госкомстат РФ дает совершенно другие цифры. Внешнеторговый оборот Российской Федерации с основными торговыми партнерами - Январь-октябрь 2017г. млн. долларов США (по данным Банка России,) Украина - 10 111 http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWW ... 03/260.htm С учетом же данным НБУ,
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за январь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 30,2% - до 7,012 млрд долл., профицит внешней торговли услугами вырос в 2 раза – до 2,014 млрд долл, передает УНИАН.