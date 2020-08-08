Додано: Нед 09 сер, 2020 12:13

Думаю, что Долярчику нужно смотреть в сторону "партнёрских" ипотек



Варианты "с улицы" - будут "заряжены" по цене, и по процедурам

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