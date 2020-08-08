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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 533534535536
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:04

  Долярчик написав:Вже сам дізнавсь(на гарячці привату), що недобудоване житло не кридитують((
Але, якщо в заставу внести свою, де зараз проживаю - то кредитують! :)

Горячка - тот ещё источник. Там девочки и мальчики не всегда знают разницу между кредитом и депозитом.

Да и приват - слишком хитропопый. Там капканы будут на каждом шагу. Даже если и выдадут (что не факт) - эф.ставка будет не ниже 20% годовых, имхо
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:13

Думаю, что Долярчику нужно смотреть в сторону "партнёрских" ипотек

Варианты "с улицы" - будут "заряжены" по цене, и по процедурам
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12166
З нами з: 18.04.15
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Подякували: 3215 раз.
 
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  #<1 ... 533534535536
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