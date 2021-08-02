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Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 тра, 2025 12:32
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Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році
Додано: Сер 04 чер, 2025 16:55
Доляреку, пора реінвестувати, ріел сам себе не купить
піраммміда має дихати ритмічно
У Львові стартували продажі одразу чотирьох ЖК від РІЕЛ, загальною площею майже триста тисяч м²
Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:42
Як так?©
Ну як так?©
Ну як так то?
Як так, що майже здане не можуть здати ТРИ роки, а беруть і нові ЖК стартують?!
Як так то?
Що за хитрозробленість?
Що за наглість?
От маю наступного місяця їм телефонувати, питати - чи вже завершили/здали мою чергу? І от що я їм скажу, якщо почую наступну відмовку?
Можу не втриматись і сказати - якого куя ви відкриваєте нові продажі/стартуєте нові проекти, коли майже завершені не можете завершити за ТРИ роки?!!!
А тоді мій адвокат взує їх за протермінування на 10 лямів!
А потім...
А потім я прокинусь і скажу - "ехххххххх, який класний і справедливий сон мені приснився!"
Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:07
Додано: Пон 09 чер, 2025 17:20
Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:03
Багатий народе - багатої країни!©))
Тобто, тепер за 1 куй пропонують лише повітря над котлованом?
Сумно, плять!©
Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:14
Так, сумно… а можливо і не сумно…
В мене ось така раптом вийшла арифметика. Можна було легко та без проблем купувати у Львові:
- в 2015-2016-2017 роках по 650 $;
- в 2020-2023 роках по 830$.
Приятелі купили і по 650, і по 830.
Зробили ремонти (десь по 300$ квадрат обійшовся разом всіх витрат) та успішно здають не перший рік скромно по 500$ за двушку.
Одна двушка біля Вікторія Гарденс (навпроти), інші неподалік від Львів-Арена.
Арифметика на прикладі двушки, яку було куплено навесні 2016 року:
- інвестовано: 74*650+74*300=70 300$.
- перший орендар - осінь 2016 року;
- кожен орендар жив не менше 1 року;
- термін «простою» - максимум 10 днів;
- ціна стабільна: 500$ на місяць незалежно від курсу гривня/долар;
- виручка за ці роки (орієнтовно): (500$*12)*8,5=51 000$.
- термін до повної окупності: (70300-51000)/500=38,6 місяців або 3,5 роки.
- збільшення ціни квартири за цей час (орієнтовно): 74*1300$-70300=25900$.
За цей час були дуже дрібні ремонти (було відразу виконано якісні ремонти, встановлені якісні меблі та прискіпливо вибрано орендарів), які фактично не впливали на ціну активу.
Цифри реальні.
Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:29
Тут за двушку навіть більше 500 хочуть.
Додано: П'ят 13 чер, 2025 13:37
мені відомо. один з 4-х запущених проектів від цього недолугого забудовника і ще близько 7-ми нібито добудовує
якщо на 5-й рік здасть і підключить усі комунікації-Вам пощастило
після здачі-будете потерпати від халтури у зданих квартирах, підвали затоплюватиме, дахи будуть протікати, е/е регулярно пропадатиме, поки під тиском мешканців ріел не уведе в експлуатацію відповідно кількість кВт(підстанцію). котел та вікна поміняйте вже
запаркуватись буде неможливо, паркомісць як зазвичай, приблизно 1:4 щодо кількості квартир.
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