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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1047104810491050
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 09:41

Ну тоді краще вже розказати, як виїхати по вулиці Миколи Коперника (самий центр) на проспект Свободи (самий центр).
Особливо, якщо прямо перед палацем Потоцьких прямо під знаком «Зупинку заборонено» припаркується якась тендітна пані на чорному Мерседесі - «кубику».
А там взагалі обʼіхати неможливо ніяк…

P.S. Питання проїзду по Львову дуже цікаве.
Не памʼятаю назву вулиці, можливо це була вулиця Гоголя, по якій я виїжджав на Городоцьку з центра, але ледве не задавив пана Вакарчука, який якраз вийшов з підʼїзду та хотів сідати в чорного Мерседеса (авто було припарковані ліворуч на вулиці, а я змушений був його обʼіжджати з правого боку). Я ледве встиг зупинитися і дивився на Вакарчука, який дуже швидко хотів сісти на пасажирське крісло того Мерседеса. А пан Вакарчук дивився прямо на мене і стояв як Шевченко на проспекті Свободи...
Фактично його врятував не я, а львівська бруківка: швидко не поїдеш…
Вижив пан Вакарчук… як раз саме в той день був концерт на стадіоні Львів Арена.
В той день концерт почався із запізненням десь на 1,5 години - не інакше пан Вакарчук приходив до тями після того інциденту. Хі-хі…
akurt
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  #<1 ... 1047104810491050
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