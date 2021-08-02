|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:33
З того, що я знаю - враховуючи вартість сучасного ремонту та тенденцію до зменшення Забудовниками площі залізобетонних паралелепіпедів, які тільки в Україні чомусь називають "квартира", то перспективу має щось НЕ дороге, якщо не сказати дешеве і таке, щоби не вимагало дорогого ремонту.
З цієї точку зору я передбачаю щасливу долю інвестиції пана Успіх.
Якби не підвів Забудовник з термінами - то вже не менше 2-х років би отримував дуже непоганий пасивний дохід та ще й на вершині цін.
Додам, що я про будівництво школи майже у дворі його будинка знаю і навіть думав, що здадуть до 1 вересня - там дуже інтенсивно йшло будівництво.
Ну а виїзд від його будинку на вулицю Городоцьку - це взагалі - швидкісна - хоч і коротенька (там десь всього 700 м) - траса "Формула-1" - орендарі це точно оцінять.
І ринок поруч - Левандіський ринок - я сильно люблю десь з літа 1999 року...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11215
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4012 раз.
- Подякували: 1460 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:38
akurt написав:
перспективу має щось НЕ дороге, якщо не сказати дешеве і таке, щоби не вимагало дорогого ремонту.
З цієї точку зору я передбачаю щасливу долю інвестиції пана Успіх.
Якби не підвів Забудовник з термінами - то вже не менше 2-х років би отримував дуже непоганий пасивний дохід та ще й на вершині цін
Саме так!
Від форс-мажору ніхто не застрахований
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8545
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: П'ят 29 сер, 2025 10:42
Дякую, пане Успіх, за "+" за мій попередній допис.
Мені дуже рідко ставлять плюси за корисні - на мою думку - конкретні цифри та факти.
Ще якщо поставить "+" автор питання про оренду та інвестиції у Львові - пан funtic - то день не пройшов даремно!
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11215
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4012 раз.
- Подякували: 1460 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:34
akurt написав:
Я пам"ятаю більш-менш цифри приятелів. Цікаво взяти калькулятор.
Беремо - як приклад - інвестицію в нерухомість Львова років 2016...2018.
- нове у перевірених Забудовників в середньому 700 доларів квадрат.
- квартири 1 к десь 45 квадратів, двокімнатні десь 75 квадратів.
- інвестиція в 2-к 75х700=52 500 доларів.
- ремонт 2-к під оренду обходився в 300 доларів квадрат тобто 22 500 доларів;
- реальні витрати не менше ніж 52500+22500=75 000 доларів.
- реальна виручка від орендарів за роки 2018-2024 - тобто за 7 років складає (7х12-7х0,5)х500)=40250 доларів (жодний рік не жив орендар більше 1 року); тобто свої гроші ще НЕ повернули.
- економічна ефективність:
75 000 - 100%
(12-0,5)х500 - х%
х=7,66%
Тепер беремо те саме, але інвестиція 2025 року:
- ціна стін під ремонт 1300х65=84 500 доларів (зараз вже не будують 2-к по 75 квадратів - перейшли на 65 квадратів);
- ціна ремонту: 600х65=39 000.
- реальний обсяг інвестицій: 84 500+39 000=123 500 доларів. Реально варто брати 124 000 доларів.
- реальна здача - я вже не впевнений, що буде по 500... Але нехай буде оптимістично 500:
124 000 - 100%
(12-0,5)х500 - х%
х=4,63%
Термін окупності такого бізнесу НЕ відповідає прийнятому в Україні (8 років ніяк не виходить
).
Але за закордониними мірками - це супер!
Ні, ну на шмат свинини по 215 гривень кіло вистачить, але та сама свинина рік тому коштувала і 145.
На яблука, які подоржчали в 2 (!) рази мабуть вже не вистачатиме...
Тоді берем мою панельку біля Океана 48 квадратів. Нехай ринкова вартість 48 кує. Грубо рахуємо оренду 200 баксів в місяць
48000:200=240:12=20 років. 😟
Звісно вона спадкова, нехай в ремонт +моя робота вкинув 8 кує. вже відбив за 3, 5 року.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3600
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 29 сер, 2025 12:52
На паралельній до Вас вулиці - Наукова - приятель мав 1к квартиру - спадщина від мами, яка переїхала в Італію (вийшла там заміж та у Львові ніколи не буває - не була за останні 25 років).
Собі він купив 2-к квартиру і там жив - а те, що від мами здавалося в оренду років 25 (!) чи навіть 30 (!) підряд...
То я порадив приятелю продати ще років 5 тому - йому тоді давали 25 000 доларів.
Казав, що квартиранти убили її в смерть. Просто зайти гидко вже було...
Вимагала вже суттєвого ремонту...
Виручені гроші вдало вклав в приватний 2-о поверховий будинок в районі "Рясне-Руське".
Я був у шоці від того, що міг за польським проєктом побудувати молодий хлопець/чоловік - "круто" - то не те слово.
Але він там контролював особисто та цілодобово кожен шуруп як закручують та кожний мішок цементу.
Хвалився, що майстри виставили йому рахунок за дах - він особисто рулеткою та штангенциркулем все перевіряв - та виявив дуже суттєву розбіжність.
Хлопці не на того напали...
Цей - справжній вуйко-западенець в хорошому смислі, дарма що молодий - десь 40 років...
Заплатив тільки за факт виконаних робіт... Погодилися бо він все довів особисто.
На ділянці в 10 соток було від природи 5 дерев - сосна - йому вдалося 4 зберегти - тепер окраса ділянки з неймовірно якісним газоном.
Ну а свою 2к тепер здає... Я не питав за яку ціну...
P.S. Хлопець виріс без батька (той загинув на залізниці ще в кінці 20-го сторіччя) і фактично без мами (бо та вже років 25 чи 30 в Італії). Пишаюся: я ще в 1999 році порадив, до якого університету вступити та яку спеціальність обрати. Спеціальність звучала як "ніяка", наче й не престижна, але виявилася дуже "яка": весь час за тією спеціальністю і працював: "Транспортні системи".
Тобто логістика... Ну і ще є мізки в голові... попав в непогану групу студентів, непогану компанію, ще студентом купив собі перше авто... б/в Daewoo Nexia... продав потім та купив новий Хюндай Туксон... через 5 років (коли виплатив кредит від якого дуже плювався) і той продав... потім Рено Меган Універсал... і той вже продано давно... Зараз не буду казати яке авто....
Не маю права розказувати, чим зараз займається.
Є, точно є на світі і в Україні роботящі та розумні люди...
P.P.S. Вчора дзвонила подруга жінки: нарешті відгукнувся син: вже 10 днів "на передку".
А то був "пропав" - не відгукувався. Це вже другий його рейд "на передок" - в першому був на передовій більше 3-х місяців.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 29 сер, 2025 13:17, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11215
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4012 раз.
- Подякували: 1460 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
Додано: П'ят 29 сер, 2025 13:13
akurt написав:
На паралельній до Вас вулиці - Наукова - приятель мав 1к квартиру - спадщина від мами, яка переїхала в Італію (вийшла там заміж та у Львові ніколи не буває - не була за останні 25 років).
Собі він купив 2-к квартиру і там жив - а те, що від мами здавалося в оренду років 25 (!) чи навіть 30 (!) підряд...
То я порадив приятелю продати ще років 5 тому - йому тоді давали 25 000 доларів.
Казав, що квартиранти убили її в смерть. Просто зайти гидко вже було...
Виручені гроші вдало вклав в приватний 2-о поверховий будинок в районі "Рясне-Руське".
Я був у шоці від того, що міг за польським проєктом побудувати молодий хлопець/чоловік - "круто" - то не те слово.
Але він там контролював особисто та цілодобово кожен шуруп як закручують та кожний мішок цементу.
Хвалився, що майстри виставили йому рахунок за дах - він особисто рулеткою та штангенциркулем все перевіряв - та виявив дуже суттєву розбіжність.
Хлопці не на того напали...
Цей - справжній вуйко-западенець
в хорошому смислі, дарма що молодий - десь 40 років...
Заплатив тільки за факт виконаних робіт... Погодилися бо він все довів особисто.
На ділянці в 10 соток було від природи 5 дерев - сосна - йому вдалося 4 зберегти - тепер окраса ділянки з неймовірно якісним газоном.
Ну а свою 2к тепер здає... Я не питав за яку ціну...
Ну за 25 кує, йому явно поблизькі Малечковичі не світили, тому і поліз в таке задуп"я. 😎
Недавно забирав пральку на Науковій, ближче до міста Трав. Там цегляні, здається чотирнадцятиповерхівки.Там поцікавився, молоде подружжя за оренду двушки з таким собі євроремонтом платило 12 кг.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3600
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 29 сер, 2025 13:26
Маєте рацію, але там не тільки "залуп"я" - там є такі поселення, що "мама не горюй"
Не буду називати з метою безпеки що то і де...
Будинок без позолоти та золотих унітазів, але:
- польський проєкт (гараж вбудований в будинок);
- дуже якісна огорожа всієї ділянки;
- висота стель у кімнатах чи 3,10 чи 3,30... Щось так...
- дуже якісні сходи на другий поверх, де розташовані спальні для двох дочок та себе, коханого...
- сучасно зроблений камін - від нього труби з гарячим повітрям ідуть у всі кімнати.
- електричний підігрів підлоги...
- здається сонячні панелі на даху...
- дуже якісний газон і дуже доглянутий...
Ні, там місце дуже непогане - той легінь попрацював добряче і вийшло дуже гарно.
Плюс гарна жінка - має свій бізнес - і дві доці...
Має кумпеля з трьома дітьми - то той його компаньйон надійний - виїзний - то працюють трохи і з поляками...
Будинок - реально як прораб працював та сам наймав працівників... Внутрішній дизайн - жінка; зовнішній - він, в тому числі на балконах на першому та другому поверхах дуже красиві ковані поруччя...
Здається 2 чи три роки будував...
Політ нормальний!
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11215
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4012 раз.
- Подякували: 1460 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10632
|7427641
|
П'ят 29 сер, 2025 13:44
akurt
|
|758
|329566
|
|
|25332
|17176199
|
|