те, що Україна не йшла на перемовини - це чиста брехня зрадофілів. ми не йшли на капітуляцію. а можливостей реальних перемовин не було. й лише зараз Трамп дотиснув на це пуйло - й то він зараз намагається зіскочити.



яких можливостей в Раші більше. нам допомагають західною зброєю, й те, що зробили її не ми - не заважає нам її використовувати. тому й технічна, й фінансова перевага саме у наших союзників. нагадаю, ми досі не обстрілюємо Рашу далекобійними ракетами. й якщо вони почнуть нищити нашу енергетику далі, то можуть виявити, що залишити без світла Москву не так й важко.



я для цієї реклами Фламінго бачу дуже просте поясне, й чомусь тут про це ніхто не каже



Пля!...Простите, вашу демагогию уже не выдерживаю. Прошло уже 3,5 года.м'ясо та туалетний папір вже зникли? Чи коли зникнуть?Ну, нельзя же так дёшево! Ну, точно, инструктор райкома!И не рассказывайте сказки, что вы против вечной войны.правильно написал, что ожидание краха РФ = бесконечной войне.А то, что "можливостей реальних перемовин не було", так их, вроде и сейчас нет. В таком случае надо искать какие-то приемлемые предложения. А мы наконец через 3 года отказались от границ 91. Достижение...Что мы предлагали Путину, кроме как отвести войска из Украины?Вы и сегодня против финляндизации.Единственный вариант, который вы видите для Украины - вооружённая до зубов фортеця. При этом вы, экономист, "не понимаете", что в этом случае население будет жить беднее, чем в Союзе, который вы так хаете. Ракеты и все прочие радости жизни сами по себе не рождаются. На вооружения нужны деньги. И большие. Будем кормить детей снарядами и патронами вместо молока и масла с хлебом?А "Фламинго"... Если рассказывают, что ихпроизводят серийно (пусть даже 1 в сутки), то уже какое-то количество есть. Почему нет ни одного случая применения?А раньше сообщалось о разработке и начале производства ещё нескольких типов ракет, уже не вспомню названия. Но ни одного случая их боевого применения тоже не слышно. Только о "Нептуне". И то считанные случаи.Все ваши "идеи" приведут только к тому, что из Украины не будет стремиться сбежать только совсем уж ленивый. Мы не СССР с закрытыми намертво границами и хотя бы какой-то идеей, обещавшей хорошую жизнь пусть даже в будущем. А вы сможете предложить только веру в грядущий крах России.