З того, що я знаю - враховуючи вартість сучасного ремонту та тенденцію до зменшення Забудовниками площі залізобетонних паралелепіпедів, які тільки в Україні чомусь називають "квартира", то перспективу має щось НЕ дороге, якщо не сказати дешеве і таке, щоби не вимагало дорогого ремонту. З цієї точку зору я передбачаю щасливу долю інвестиції пана Успіх. Якби не підвів Забудовник з термінами - то вже не менше 2-х років би отримував дуже непоганий пасивний дохід та ще й на вершині цін. Додам, що я про будівництво школи майже у дворі його будинка знаю і навіть думав, що здадуть до 1 вересня - там дуже інтенсивно йшло будівництво. Ну а виїзд від його будинку на вулицю Городоцьку - це взагалі - швидкісна - хоч і коротенька (там десь всього 700 м) - траса "Формула-1" - орендарі це точно оцінять. І ринок поруч - Левандіський ринок - я сильно люблю десь з літа 1999 року...
Дякую, пане Успіх, за "+" за мій попередній допис. Мені дуже рідко ставлять плюси за корисні - на мою думку - конкретні цифри та факти. Ще якщо поставить "+" автор питання про оренду та інвестиції у Львові - пан funtic - то день не пройшов даремно!
Беремо - як приклад - інвестицію в нерухомість Львова років 2016...2018. - нове у перевірених Забудовників в середньому 700 доларів квадрат. - квартири 1 к десь 45 квадратів, двокімнатні десь 75 квадратів. - інвестиція в 2-к 75х700=52 500 доларів. - ремонт 2-к під оренду обходився в 300 доларів квадрат тобто 22 500 доларів; - реальні витрати не менше ніж 52500+22500=75 000 доларів. - реальна виручка від орендарів за роки 2018-2024 - тобто за 7 років складає (7х12-7х0,5)х500)=40250 доларів (жодний рік не жив орендар більше 1 року); тобто свої гроші ще НЕ повернули. - економічна ефективність: 75 000 - 100% (12-0,5)х500 - х% х=7,66%
Тепер беремо те саме, але інвестиція 2025 року: - ціна стін під ремонт 1300х65=84 500 доларів (зараз вже не будують 2-к по 75 квадратів - перейшли на 65 квадратів); - ціна ремонту: 600х65=39 000. - реальний обсяг інвестицій: 84 500+39 000=123 500 доларів. Реально варто брати 124 000 доларів. - реальна здача - я вже не впевнений, що буде по 500... Але нехай буде оптимістично 500:
124 000 - 100% (12-0,5)х500 - х% х=4,63%
Термін окупності такого бізнесу НЕ відповідає прийнятому в Україні (8 років ніяк не виходить). Але за закордониними мірками - це супер!
Ні, ну на шмат свинини по 215 гривень кіло вистачить, але та сама свинина рік тому коштувала і 145. На яблука, які подоржчали в 2 (!) рази мабуть вже не вистачатиме...
Тоді берем мою панельку біля Океана 48 квадратів. Нехай ринкова вартість 48 кує. Грубо рахуємо оренду 200 баксів в місяць 48000:200=240:12=20 років. 😟 Звісно вона спадкова, нехай в ремонт +моя робота вкинув 8 кує. вже відбив за 3, 5 року.
На паралельній до Вас вулиці - Наукова - приятель мав 1к квартиру - спадщина від мами, яка переїхала в Італію (вийшла там заміж та у Львові ніколи не буває - не була за останні 25 років). Собі він купив 2-к квартиру і там жив - а те, що від мами здавалося в оренду років 25 (!) чи навіть 30 (!) підряд... То я порадив приятелю продати ще років 5 тому - йому тоді давали 25 000 доларів. Казав, що квартиранти убили її в смерть. Просто зайти гидко вже було... Вимагала вже суттєвого ремонту...
Виручені гроші вдало вклав в приватний 2-о поверховий будинок в районі "Рясне-Руське". Я був у шоці від того, що міг за польським проєктом побудувати молодий хлопець/чоловік - "круто" - то не те слово. Але він там контролював особисто та цілодобово кожен шуруп як закручують та кожний мішок цементу. Хвалився, що майстри виставили йому рахунок за дах - він особисто рулеткою та штангенциркулем все перевіряв - та виявив дуже суттєву розбіжність. Хлопці не на того напали... Цей - справжній вуйко-западенець в хорошому смислі, дарма що молодий - десь 40 років... Заплатив тільки за факт виконаних робіт... Погодилися бо він все довів особисто. На ділянці в 10 соток було від природи 5 дерев - сосна - йому вдалося 4 зберегти - тепер окраса ділянки з неймовірно якісним газоном. Ну а свою 2к тепер здає... Я не питав за яку ціну...
P.S. Хлопець виріс без батька (той загинув на залізниці ще в кінці 20-го сторіччя) і фактично без мами (бо та вже років 25 чи 30 в Італії). Пишаюся: я ще в 1999 році порадив, до якого університету вступити та яку спеціальність обрати. Спеціальність звучала як "ніяка", наче й не престижна, але виявилася дуже "яка": весь час за тією спеціальністю і працював: "Транспортні системи". Тобто логістика... Ну і ще є мізки в голові... попав в непогану групу студентів, непогану компанію, ще студентом купив собі перше авто... б/в Daewoo Nexia... продав потім та купив новий Хюндай Туксон... через 5 років (коли виплатив кредит від якого дуже плювався) і той продав... потім Рено Меган Універсал... і той вже продано давно... Зараз не буду казати яке авто.... Не маю права розказувати, чим зараз займається. Є, точно є на світі і в Україні роботящі та розумні люди...
P.P.S. Вчора дзвонила подруга жінки: нарешті відгукнувся син: вже 10 днів "на передку". А то був "пропав" - не відгукувався. Це вже другий його рейд "на передок" - в першому був на передовій більше 3-х місяців.
Виручені гроші вдало вклав в приватний 2-о поверховий будинок в районі "Рясне-Руське". Я був у шоці від того, що міг за польським проєктом побудувати молодий хлопець/чоловік - "круто" - то не те слово. Але він там контролював особисто та цілодобово кожен шуруп як закручують та кожний мішок цементу. Хвалився, що майстри виставили йому рахунок за дах - він особисто рулеткою та штангенциркулем все перевіряв - та виявив дуже суттєву розбіжність. Хлопці не на того напали... Цей - справжній вуйко-западенець в хорошому смислі, дарма що молодий - десь 40 років... Заплатив тільки за факт виконаних робіт... Погодилися бо він все довів особисто. На ділянці в 10 соток було від природи 5 дерев - сосна - йому вдалося 4 зберегти - тепер окраса ділянки з неймовірно якісним газоном. Ну а свою 2к тепер здає... Я не питав за яку ціну...
Ну за 25 кує, йому явно поблизькі Малечковичі не світили, тому і поліз в таке задуп"я. 😎 Недавно забирав пральку на Науковій, ближче до міста Трав. Там цегляні, здається чотирнадцятиповерхівки.Там поцікавився, молоде подружжя за оренду двушки з таким собі євроремонтом платило 12 кг.
Маєте рацію, але там не тільки "залуп"я" - там є такі поселення, що "мама не горюй" Не буду називати з метою безпеки що то і де...
Будинок без позолоти та золотих унітазів, але: - польський проєкт (гараж вбудований в будинок); - дуже якісна огорожа всієї ділянки; - висота стель у кімнатах чи 3,10 чи 3,30... Щось так... - дуже якісні сходи на другий поверх, де розташовані спальні для двох дочок та себе, коханого... - сучасно зроблений камін - від нього труби з гарячим повітрям ідуть у всі кімнати. - електричний підігрів підлоги... - здається сонячні панелі на даху... - дуже якісний газон і дуже доглянутий... Ні, там місце дуже непогане - той легінь попрацював добряче і вийшло дуже гарно. Плюс гарна жінка - має свій бізнес - і дві доці... Має кумпеля з трьома дітьми - то той його компаньйон надійний - виїзний - то працюють трохи і з поляками...
Будинок - реально як прораб працював та сам наймав працівників... Внутрішній дизайн - жінка; зовнішній - він, в тому числі на балконах на першому та другому поверхах дуже красиві ковані поруччя... Здається 2 чи три роки будував... Політ нормальний!
Тут трохи "не то пальто", так як ремонт має бути що в першому, а що в другому варіанті НОРМАЛЬНИЙ/однаковий+/-!!!(а не як у Вас - половина зроблений ремонт під євро, друга половина "хай так буде" )
Тут трохи "не то пальто", так як ремонт має бути що в першому, а що в другому варіанті НОРМАЛЬНИЙ/однаковий+/-!!!(а не як у Вас - половина зроблений ремонт під євро, друга половина "хай так буде" )
1-й варіант окупність ~14,5р 2-й окупність ~16р (простої/амортизацію - не враховуємо )
Наче вигідніше новобуд з ремонтом(+ там нові комунікації і інші плюшки)
Що таке Євроремонт? Я зробив норм ремонт як для хруща і нову кухню під замовлення. Єдине меблі лишив совкові. Але і більш менш нормальному сиві. Серванти і книжкові шафи звісно повикидував. На другому варіанті, скоріш за все їм доведеться скінути якусь штуку. По першому, зрештою також штуку-дві.
Назвемо його "капітальнний ремонт")) - тобто, все нове! А не так як у Вас - половина електрики старої/на скрутках з алюмінькою? Труби - поміняні? Та й що я буду перераховувати - має бути ВСЕ нове!
Нам не важливо, що в 1 і 2 варіанті трохи завищена ціна. Нам важливо порівняти новобуд з капремонт і вторинний ринок з капремонтом з +/-однаковим метражом і в однаковій локації! І визначити - що краще?
А тоді вже можемо підставляти "котлован з поставкою через 2роки"