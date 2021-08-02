RSS
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 20:53

  барабашов написав:
  prodigy написав:трошки інформації про оренду:
курортне містечко на півдні (17км від Одеси)
2025, ціни подобово
червень: 1кімнатна -800, 2к-1200, 3к -1500
друга половина липня: 1200-2000-2500
серпень: 2000-2500-3000

сьогодні: 1к -500, 2к-700, 3к-1000(але на тиждень згодні по 800)

В Іллічівську світло вже з 31го серпня відновили чи від повербанків кондьори запускають?


у Чорноморську відновили десь 00.20 03/09/25

у мене приватний сектор-не вимикали взагалі
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 12:03

Пасивний бізнес))

Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 14:20

Об’єктивно кажучі, не все так погано.
А як ви думали пане Успіх, гроші щоби падали з неба?
Підсумок:
- шпалери вже ніхто не клеїть: стіни фарбують. Легко та досить дешево можна перефарбувати, так квартиру за 1 день.
- орендар не відповідає за те, що ці дешеві шпалери погано поклеєні. Погано. І дешеві. Не відривав же він іх спеціально під стелею кімнати. То претензія до тих, хто те робив.
- підвіконня теж зроблено аби зробити - для підвіконь пластик бува різний і буде за різною ціною. Тут видно, що застосовано дешевий із найдешевших. Робіть висновок. Я в свою квартиру купував на «Південному» і не самі дешеві - порадив пан Андрій, якого ви знаєте. Так на тих підвіконнях танцювати можна.
- якісь речі залишив орендар - ну проблема на 1 годину роботи все винести на смітник (якщо не пообіцяв забрати); як правило, орендарі все ж забирають все все все… не самі багаті люди, цінують і краватку з відео.
- під ваною захист зламаний - так він зроблений дешево і хто зна з чого.

Є ушкодження микрохвильовки та ще чогось там з побутової техніки - того шкода, треба вирахувати з депозиту та замінити. Скорше за все квартиру здавали в прибраному вигляді - тож ціну прибирання вираховують з депозиту (якщо орендар не привів в повний порядок - і так буває).
Головне:
- всі двері цілі не ушкоджені; а це вартує дорого.
- вся підлога ціла не ушкоджена; це теж вартує дорого.
- вікна цілі не ушкодженні.
- меблі цілі не ушкоджені.

В цілому все нормально. В середньому після орендаря так і повинно бути. Зауважте: з сантехніки нічого не ушкоджено.
Ну а як ви хотіли?
За критерієм бувалих орендодавців орендар ідеальний: одинак без дітей, котів, собак, папуг та хомʼячків. Не негр та не китаєць. Китаєць би цілодобово смажив підпорченого вонючого з гнилістю (такий рецепт без жартів) оселедця.

Тільки он львівські приятелі сказали, що в нових квартирах з досить дорогим дизайнерським ремонтом від 2018 року вже треба робити ремонт.
Ну а що ж ви хотіли?
То ви не бачили, як деякі орендарі залишають квартиру: немає ні розеток, ні вимикачів, ні душових кабін і ліжка зламані від шаленої любові…
А дорогі двері, зроблені за індивідуальним замовленням, погризені улюбленим песиком.
Так що:
а) не бійтеся;
б) ретельно підбирайте орендаря. Це мистецтво!
В мене приятель на тому спеціалізуються, так він оцінює можливого орендаря в першу чергу як дівчата хлопців: по стану взуття. Мистецтво!
