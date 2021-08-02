Додано: Чет 04 вер, 2025 14:20

Об’єктивно кажучі, не все так погано.

А як ви думали пане Успіх, гроші щоби падали з неба?

Підсумок:

- шпалери вже ніхто не клеїть: стіни фарбують. Легко та досить дешево можна перефарбувати, так квартиру за 1 день.

- орендар не відповідає за те, що ці дешеві шпалери погано поклеєні. Погано. І дешеві. Не відривав же він іх спеціально під стелею кімнати. То претензія до тих, хто те робив.

- підвіконня теж зроблено аби зробити - для підвіконь пластик бува різний і буде за різною ціною. Тут видно, що застосовано дешевий із найдешевших. Робіть висновок. Я в свою квартиру купував на «Південному» і не самі дешеві - порадив пан Андрій, якого ви знаєте. Так на тих підвіконнях танцювати можна.

- якісь речі залишив орендар - ну проблема на 1 годину роботи все винести на смітник (якщо не пообіцяв забрати); як правило, орендарі все ж забирають все все все… не самі багаті люди, цінують і краватку з відео.

- під ваною захист зламаний - так він зроблений дешево і хто зна з чого.



Є ушкодження микрохвильовки та ще чогось там з побутової техніки - того шкода, треба вирахувати з депозиту та замінити. Скорше за все квартиру здавали в прибраному вигляді - тож ціну прибирання вираховують з депозиту (якщо орендар не привів в повний порядок - і так буває).

Головне:

- всі двері цілі не ушкоджені; а це вартує дорого.

- вся підлога ціла не ушкоджена; це теж вартує дорого.

- вікна цілі не ушкодженні.

- меблі цілі не ушкоджені.



В цілому все нормально. В середньому після орендаря так і повинно бути. Зауважте: з сантехніки нічого не ушкоджено.

Ну а як ви хотіли?

За критерієм бувалих орендодавців орендар ідеальний: одинак без дітей, котів, собак, папуг та хомʼячків. Не негр та не китаєць. Китаєць би цілодобово смажив підпорченого вонючого з гнилістю (такий рецепт без жартів) оселедця.



Тільки он львівські приятелі сказали, що в нових квартирах з досить дорогим дизайнерським ремонтом від 2018 року вже треба робити ремонт.

Ну а що ж ви хотіли?

То ви не бачили, як деякі орендарі залишають квартиру: немає ні розеток, ні вимикачів, ні душових кабін і ліжка зламані від шаленої любові…

А дорогі двері, зроблені за індивідуальним замовленням, погризені улюбленим песиком.

Так що:

а) не бійтеся;

б) ретельно підбирайте орендаря. Це мистецтво!

В мене приятель на тому спеціалізуються, так він оцінює можливого орендаря в першу чергу як дівчата хлопців: по стану взуття. Мистецтво!