Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 04 вер, 2025 11:34
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:41
Разделить - "головой"
Предупредить "после отключения ЭЭ - у вас два кило на квартиру" -- и пусть уже хозяева думают, что им нужнее.
Я с утренними чаями/едой как-раз и прикидывал. Но, понятно дело, нужно хотя бы неделю на ввод постоянный мониторинг повесить.
>>> скільки коштуватиме тільки частина по електро розводці
Стоить будет (опять же "на глаз") еще с $500 с квартиры.
>>> Стільки скидалися на звичайні генератори та акуми на ліфти і воду.
Да, генераторы за "тучные" весну/лето прямо сильно подешевели.
>>> І всі ці колосальні вкладення цілком можуть виявитися марними, якщо вимкнення будуть нетривалі, як в 22-23 роках.
Так отож... -- в январе-феврале посмотрим...
-- туда же и
>>> в квартирі на 5-10 кВт*год акум
-- если света не будет сутками/неделями - не хватит
Но это все старая басня про жабу-лень-"и так сойдет"... Мой пост больше про то, что в этом году это все стало технически решаемо. И не прямо за "космические деньги". Даже в 24м -- было бы раза в два-три дороже и ожидание поставок в квартал...
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:59
Разделить - "головой"
Предупредить "после отключения ЭЭ - у вас два кило на квартиру" -- и пусть уже хозяева думают, что им нужнее.
Я с утренними чаями/едой как-раз и прикидывал. Но, понятно дело, нужно хотя бы неделю на ввод постоянный мониторинг повесить.
>>> скільки коштуватиме тільки частина по електро розводці
Стоить будет (опять же "на глаз") еще с $500 с квартиры.
>>> Стільки скидалися на звичайні генератори та акуми на ліфти і воду.
Да, генераторы за "тучные" весну/лето прямо сильно подешевели.
>>> І всі ці колосальні вкладення цілком можуть виявитися марними, якщо вимкнення будуть нетривалі, як в 22-23 роках.
Так отож... -- в январе-феврале посмотрим...
-- туда же и
>>> в квартирі на 5-10 кВт*год акум
-- если света не будет сутками/неделями - не хватит
Но это все старая басня про жабу-лень-"и так сойдет"... Мой пост больше про то, что в этом году это все стало технически решаемо. И не прямо за "космические деньги". Даже в 24м -- было бы раза в два-три дороже и ожидание поставок в квартал...[/quote]Якщо електрики не буде тижнями то нічого не хватить., то це не означає, що треба взагалі забити.
На кілька днів при економному споживанні 10кВт*год можна розтягувати.
А оці прикидки.
Напряг жoпаті прикинути потужність для будинку на 200 квартир:
Розрахунок потужності електричної підстанції для житлового багатоквартирного будинку виконується відповідно до діючих нормативів, таких як український Державний будівельний кодекс (ДБН), а також норм та стандартів енергетичної компанії, що постачає електроенергію.
Для виконання базового розрахунку визначимо основні складові споживання енергії:
Основні показники та вихідні дані для розрахунку:
Кількість квартир: 200 квартир.
Електроплити: У будинку відсутній газ, тому слід враховувати електроплити для кухонь.
Ліфти: Припустимо, у будинку кілька під'їздів, і є ліфти.
Насоси та інженерні системи: Водопостачання (насоси), освітлення та вентиляція спільних приміщень.
Коефіцієнт попиту: Не всі мешканці використовують максимум споживання одночасно. Цей коефіцієнт може становити приблизно 0.4–0.6 залежно від типу будинку.
Питомі норми споживання згідно з нормативами.
Етап 1: Питомі норми споживання електроенергії (ДБН В.2.5-23:2010)
Згідно з ДБН, споживання електроенергії на одну квартиру при відсутності газу має таку структуру (середні дані):
Електроплита: 7–12 кВт/квартира.
Освітлення квартири і побутова техніка: 2–5 кВт/квартира.
Припустимо, що середнє максимальне навантаження на одну квартиру становить 9 кВт (це максимально можливе навантаження при одночасному використанні плити, освітлення і техніки, що трапляється рідко).
Етап 2: Розрахунок загального навантаження квартир
Для 200 квартир:
Pодночасне=200×9=1800 кВт
Але використовуємо коефіцієнт попиту. Наприклад, якщо
Kпопиту = 0.4, тоді:
Pквартир = 1800×0.4=720 кВт
Етап 3: Ліфти
Для стандартного багатоповерхового будинку часто використовується ліфт потужністю 5–10 кВт. Для точного розрахунку потрібно знати кількість ліфтів. Припустимо:
Будинок має 4 під'їзди.
У кожному з них є 1 ліфт потужністю 8 кВт.
Тоді ліфти споживатимуть:
Pліфти=4×8=32 кВт
Етап 4: Насоси для водопостачання
Розрахунок залежить від висоти будинку. Наприклад, для 10-поверхового будинку насоси можуть споживати 20–30 кВт. Припустимо споживання водяних насосів — 25 кВт.
Етап 5: Освітлення та інженерію спільних приміщень
Освітлення під'їздів, коридорів, підвалів тощо визначається площею спільних приміщень. Для багатоквартирного будинку орієнтовно:
Pспільні приміщення=20–30 кВт
Припустимо середнє значення — 25 кВт.
Етап 6: Загальне навантаження
Додаємо усі компоненти:
Pзагальне=Pквартир+Pліфти+Pнасоси+Pспільні приміщення
Підставимо наші дані:
Pзагальне=720+32+25+25=802 кВт
Етап 7: Резерв і коефіцієнт запасу
Згідно з нормативами, слід врахувати коефіцієнт запасу (наприклад, 10%) на непередбачувані фактори та можливе розширення:
Pрезерв=802×1.1=882.2 кВт
Остаточно приймаємо, що електрична підстанція повинна забезпечувати потужність близько 900 кВт.
Додано: Чет 04 вер, 2025 13:48
Faceless написав:
......
Напряг жoпаті прикинути потужність для будинку на 200 квартир:
......
Остаточно приймаємо, що електрична підстанція повинна забезпечувати потужність близько 900 кВт.
Итого: ваш расчет "не на глаз" показал, что хватит ровно 4х генераторов по моей ссылке
Додано: Чет 04 вер, 2025 14:32
Ну це тільки півроботи
Ще питання проєкту, автоматики, розводки електрики
Місця на генератори і на паливо
Обслуговування (людина на ті ж генератори)
Тут вкладень буде х2 від ціни самих генераторів і це за умови, що це взагалі можливо
І тільки потім то ділиться приблизно на половину квартир (і це оптимістично).
З усіма недоліками в вигляді шуму, ремонту, заправки.
Тому якби те що можна зарезервувати акумами краще зробити акумами - миттєве переключення, нема витрат на паливо, нема складних вимог до пожежної безпеки, тихо і набагато надійніше. І принаймні воно ще довго згодиться при коротких відключеннях, на відміну від генераторів.
В квартирі ті ж акуми з інверторами можна ще поставити заряджатися вночі а віддавати вдень, так від них користь буде навіть коли відключень немає.
А скажи що скидаємося по кілька тисяч доларів на генератори, але можливо вони і не знадобляться, або працюватимуть по пару годин в день - то скидатися буде ще менше людей
Якщо по вашому посиланню 4шт - то умовно 100к долл тільки генератори. В реальності з усіма роботами і матералами дай бог щоб вкластися в 200к. Для будинку в 200 квартир при оптимістичній нормі участі 50% це по 2000 баксів разового внеску. І як я вже казав якщо це взагалі можливо, є місце де можна то все поставити згідно вимог і не доведеться тягнути кілометри дорогого кабеля
Додано: Чет 04 вер, 2025 15:44
Ну це тільки півроботи
Ще питання проєкту, автоматики, розводки електрики
Місця на генератори і на паливо
Обслуговування (людина на ті ж генератори)
Тут вкладень буде х2 від ціни самих генераторів і це за умови, що це взагалі можливо
І тільки потім то ділиться приблизно на половину квартир (і це оптимістично).
З усіма недоліками в вигляді шуму, ремонту, заправки.
Тому якби те що можна зарезервувати акумами краще зробити акумами - миттєве переключення, нема витрат на паливо, нема складних вимог до пожежної безпеки, тихо і набагато надійніше. І принаймні воно ще довго згодиться при коротких відключеннях, на відміну від генераторів.
В квартирі ті ж акуми з інверторами можна ще поставити заряджатися вночі а віддавати вдень, так від них користь буде навіть коли відключень немає.
А скажи що скидаємося по кілька тисяч доларів на генератори, але можливо вони і не знадобляться, або працюватимуть по пару годин в день - то скидатися буде ще менше людей
Якщо по вашому посиланню 4шт - то умовно 100к долл тільки генератори. В реальності з усіма роботами і матералами дай бог щоб вкластися в 200к. Для будинку в 200 квартир при оптимістичній нормі участі 50% це по 2000 баксів разового внеску. І як я вже казав якщо це взагалі можливо, є місце де можна то все поставити згідно вимог і не доведеться тягнути кілометри дорогого кабеля
Я там писал: я не столько про проект под конкретный ЖК говорю, сколько про смену парадигмы.
В 90е "горячая вода каждый день" - это что-то про "новых русских". Теперь же электробойлер в каждой хрущевке есть.
В 10е "резервное/батарейное электропитание" - это что-то "на багатом". С ростом "зеленки" уже в 21м году за какие-то три-четыре средние ЗП можно было на день хату зарезервировать (если без перегибов). Теперь же в каждой второй хрущевке какая-нить зарядная станция стоит...
Сейчас подобное происходит с генераторами. Да, все еще дорого - чтобы прямо на каждый день использовать. Но если свет будет по графику "сутки через сутки" или "двое через трое" -- я подозреваю и 2k зелени с хаты найдется и места на придомовой стоянке для установки появятся. Да и желающих будет несколько больше, чем "пол дома"...
Додано: Чет 04 вер, 2025 15:48
Ну це тільки півроботи
Ще питання проєкту, автоматики, розводки електрики
Місця на генератори і на паливо
Обслуговування (людина на ті ж генератори)
Тут вкладень буде х2 від ціни самих генераторів і це за умови, що це взагалі можливо
І тільки потім то ділиться приблизно на половину квартир (і це оптимістично).
З усіма недоліками в вигляді шуму, ремонту, заправки.
Тому якби те що можна зарезервувати акумами краще зробити акумами - миттєве переключення, нема витрат на паливо, нема складних вимог до пожежної безпеки, тихо і набагато надійніше. І принаймні воно ще довго згодиться при коротких відключеннях, на відміну від генераторів.
В квартирі ті ж акуми з інверторами можна ще поставити заряджатися вночі а віддавати вдень, так від них користь буде навіть коли відключень немає.
А скажи що скидаємося по кілька тисяч доларів на генератори, але можливо вони і не знадобляться, або працюватимуть по пару годин в день - то скидатися буде ще менше людей
Якщо по вашому посиланню 4шт - то умовно 100к долл тільки генератори. В реальності з усіма роботами і матералами дай бог щоб вкластися в 200к. Для будинку в 200 квартир при оптимістичній нормі участі 50% це по 2000 баксів разового внеску. І як я вже казав якщо це взагалі можливо, є місце де можна то все поставити згідно вимог і не доведеться тягнути кілометри дорогого кабеля
Я там писал: я не столько про проект под конкретный ЖК говорю, сколько про смену парадигмы.
В 90е "горячая вода каждый день" - это что-то про "новых русских". Теперь же электробойлер в каждой хрущевке есть.
В 10е "резервное/батарейное электропитание" - это что-то "на багатом". С ростом "зеленки" уже в 21м году за какие-то три-четыре средние ЗП можно было на день хату зарезервировать (если без перегибов). Теперь же в каждой второй хрущевке какая-нить зарядная станция стоит...
Сейчас подобное происходит с генераторами. Да, все еще дорого - чтобы прямо на каждый день использовать. Но если свет будет по графику "сутки через сутки" или "двое через трое" -- я подозреваю и 2k зелени с хаты найдется и места на придомовой стоянке для установки появятся. Да и желающих будет несколько больше, чем "пол дома"...
Якщо доба через добу то простіше і дешевше в утриманні якраз інвертори з акумами на квартири ставити. Вони теж сильно подешевшали. Не вимагають колосальних витрат на паливо, надійніші, практично безшумні і не потребують складних організаційних рішень - як згуртувати сотні співвласників скинутися
Додано: Чет 04 вер, 2025 15:55
Faceless
Якщо доба через добу то простіше і дешевше в утриманні якраз інвертори з акумами на квартири ставити. Вони теж сильно подешевшали. Не вимагають колосальних витрат на паливо, надійніші, практично безшумні і не потребують складних організаційних рішень - як згуртувати сотні співвласників скинутися
Дайбох нам не дізнатися, але …
Якщо в ту добу, коли мережа є, кожен (ну чи майже) буде висмоктувати з неї за добу не звичні 15 кВт*год , а вже 15*2 (да + втрати на інвертор)
, то чи витримає мережа (будинкова підстанція) таке нахабство?))
Додано: Чет 04 вер, 2025 16:17
Hotab написав:Faceless
Якщо доба через добу то простіше і дешевше в утриманні якраз інвертори з акумами на квартири ставити. Вони теж сильно подешевшали. Не вимагають колосальних витрат на паливо, надійніші, практично безшумні і не потребують складних організаційних рішень - як згуртувати сотні співвласників скинутися
Дайбох нам не дізнатися, але …
Якщо в ту добу, коли мережа є, кожен (ну чи майже) буде висмоктувати з неї за добу не звичні 15 кВт*год , а вже 15*2 (да + втрати на інвертор)
, то чи витримає мережа (будинкова підстанція) таке нахабство?))
Ніт. Більш того, цього не витримає ані проводка всередині будинку, ані підстанція будинку. Все сгорить нах.
Додано: Чет 04 вер, 2025 16:21
airmax78
А особливо якщо врахувати, що зазвичай саме в момент вмикання живлення (після перерви) всі навалюються максимально: автоматично вмикаються вже охолонувші бойлери і теплі підлоги, хто хотів прати - також швидко почне (а раптом зникне?) . Так само плити.
А найцікавіше , що в будинковому чаті всі закликатимуть «не вмикайте все одразу» , і після заклику самі йдуть і вмикають 😅
