П'ят 19 вер, 2025 07:29

Відповідь залежить від намірів людини.
Для орендаря - на мою думку - найважливішим є відстань до місця роботи або найлегший спосіб добиратися до роботи.
Не для орендаря - престижність вулиці за соціальними критеріями.
Наприклад, в Києві багато людей цінують вулиці: Володимирська · Андріївський узвіз · Хрещатик · Верхній/Нижній вал · Набережно-Хрещатицька · Грушевського…
В Харкові: вулиця Сумська.
В Дніпрі - проспект Яворницького.
В Запоріжжі - проспект Соборний.

Я мав на увазі, що згадана вулиця Тролейбусна (до речі зараз її частина має іншу назву - на честь героя, який загинув, а раніше жив там) - ну така «ніяка». І досить далеко від «цивілізаціі». Я декілька разів нею проїжджав, то навіть дивувався, чи у Львові я опинився.
І зауважив, що в цьому сенсі будинок, де розташована інвестиція пана «Успіх», має більш цікаве розташування. Здається там не більше 700 м до Городоцькоі.

Я думаю мало хто знає, що на початку минулого сторіччя зовсім не престижною - хто зна де - за межами міста або на його краю - була вулиця, яка зараз має назву «вулиця Івана Франка» - тоді просто пустирі були - але саме там побудували свої розкішні будинки (вілли) і Іван Франко, і Михайло Грушевський…

Цінували зовсім інше: не центр Львова… цінували тишу, спокій та чистоту…

Коли до мене у Львів приїздили гості, то я іх вів не в центр міста, а в будинок-музей Івана Франка: справжня насолода…

Ну а вам - мабуть - варто підвищувати ціну оренди двушки… просто за прикладом інших українців…

Вчора неймовірно здивував один приятель.
Я його спитав, чому це він раптом приїхав з Великоі Британії, де живе у сина вже більше 4-х років, в Україну?
Ніколи не вгадаєте навіть якщо будуть за вгадування пропонувати гроші.
Я би теж не вгадав.

Людина приїхала з Великої Британії в один з обласних центрів, щоби відремонтувати дах гаража та здати гараж в оренду.
Це при тому, що має під оренду в Україні 3 (три) квартири - всі здаються - та допомогу від короля Великої Британії Його величності Чарльза ІІІ в сумі 1500 британських фунтів на місяць… як для жебракуватого біженця… Король же не знає, що біженець здає в Україні українцям аж 3 (три) квартири.
Ну ще й Україна платить пенсію…

Їй Богу: «Курочка просо по зернятку клює…»
Просто дзьобики у курочок різні…
П'ят 19 вер, 2025 08:29

Від Тродейбусної метрів 300 до офісів ІТ конторок, що знаходяться біля недобудованого мосту на Науковій
Там зараз, доречі розібралм нічний клуб чи, що там поряд знаходилось (і, щось сер"йозне будують. На моменті більше десятка міксерів на заливку стояло.
1
