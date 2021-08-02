Ключове слово можемо.
б***, попали по гаражу біля автовокзала. Добре, що над нашим ще два рівня і тільки загальний бΛяшаний дах пошкодило.
Додано: Нед 05 жов, 2025 13:41
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:15
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:50
Даремно Ви так, пан Успіх!
Хіба можна так не любити людей: декого з форуму якщо не грець ухопить, так шляк тра́фить.
Бо навіть ті, хто ніколи не був у Львові, і то писав, писав та пророкував…
P.S. Не знаю, як це буде у вас - бо від Даьудовника багато залежить, чел коли я почав робити ремонт в своїй останній львівській квартирі (новобудова), то вола і світло були включені відразу, все було оформлено на Забудовника, а вже десь через 1/2 роки було оформлення особових рахунків та підписання Договорів.
Але з першого дня була і вода і електрика.
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:51
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:53
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:58
По всім містам України безліч випадків коли кулі палають і шкодять дахи автомобілі, влітають під кутом у вікна і бʼють скло. Є побиті сонячні панелі. Принаймні треба ховати власні голови під час тривог, щоб потім не нити «свої вбили».
Додано: Нед 05 жов, 2025 15:00
Ще врахуйте, пане Успіх, що пан Hotab чисто з любові написав та як реальний інвестора в нерухомість закордонну.
А коли кількість ваших дітей рахував один біологічний батько такої ж кількості дітей, але забув де ті діти, скільки їм років та чи їли вони щось - то інша справа.
То прикольніше, бо уявіть як його зелена жаба гризе, бо три рази проходив співбесіду на роботу у Львів і всі три рази «пролетів». Справжній хВахівець зі львівської нерухомості!
Пише тут майже щоденно!
Додано: Нед 05 жов, 2025 15:11
akurt
Він коли їх кидав, сказав «батько не той хто народив, а той хто виховав», і побажав вже former дружині знайти їм гарного вихователя. А він не при чому.
Додано: Нед 05 жов, 2025 15:27
Десь відоси є в телеграмі.
То видно обманка, бо був вибух причому вже коли дрон пробив металочеоепицю. Може з 2 кг в еквіваленті. Я зранку чув, що летіло ще щось крім шахедів, звук трохи інакший.
Додано: Нед 05 жов, 2025 15:44
