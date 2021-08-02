|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:12
О! Пане Вадиме, вже як засвітилися, то актуальне питання: на вашій новобудові в Дніпрі що із водою, електрикою, каналізацією, повітряпроводом (по-вашому «воздуховодами») кухні та санвузла, та що із газом?
Додано: Нед 05 жов, 2025 17:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|