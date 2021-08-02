А на форумах мало кто сидит сейчас. А ежели сидит-так на разных обычно. Я Флаймана на Доу впиймав, так, зашел поглазеть че там айтишники беседуют-смотрю и он там.
Даже ник не удосужился поменять
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 жов, 2025 23:40
А на форумах мало кто сидит сейчас. А ежели сидит-так на разных обычно. Я Флаймана на Доу впиймав, так, зашел поглазеть че там айтишники беседуют-смотрю и он там.
Даже ник не удосужился поменять
Додано: Чет 16 жов, 2025 00:58
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Він там все бойового робота робить.
З минулого/ціквого - скаржиться що теща комп з розетки висмикує, замість вимкнути через меню «пуск». Поради жити без тещі ігнорував, бо так дешевше ж.
Додано: Чет 16 жов, 2025 07:47
Ну тут двое, как минимум, с того форума, где вы меня нашли, с такими же никами. Один из них от туда свалил сюда бо не выдержал булинга местной аудитории.
Пы. Сы Что даст вам знание, кто ещё на каких форумах сидит помимо этого?!
Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:10
може натяк, що там є особиста інфо типу телефону?
Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:10
Такого плану інфа, хіба про людей, які займаються продажем товарів, послуг.
Додано: Вів 21 жов, 2025 11:22
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|