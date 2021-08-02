RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1061106210631064
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 23:40

А на форумах мало кто сидит сейчас. А ежели сидит-так на разных обычно. Я Флаймана на Доу впиймав, так, зашел поглазеть че там айтишники беседуют-смотрю и он там.
Даже ник не удосужился поменять :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 907
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 00:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Він там все бойового робота робить.
З минулого/ціквого - скаржиться що теща комп з розетки висмикує, замість вимкнути через меню «пуск». Поради жити без тещі ігнорував, бо так дешевше ж.
Hotab
 
Повідомлень: 16832
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2521 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 07:47

  Господар Вельзевула написав:А на форумах мало кто сидит сейчас. А ежели сидит-так на разных обычно. Я Флаймана на Доу впиймав, так, зашел поглазеть че там айтишники беседуют-смотрю и он там.
Даже ник не удосужился поменять :mrgreen:

Ну тут двое, как минимум, с того форума, где вы меня нашли, с такими же никами. Один из них от туда свалил сюда бо не выдержал булинга местной аудитории.
Пы. Сы Что даст вам знание, кто ещё на каких форумах сидит помимо этого?!
Bolt
 
Повідомлень: 3679
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:10

  Bolt написав:
  Господар Вельзевула написав:А на форумах мало кто сидит сейчас. А ежели сидит-так на разных обычно. Я Флаймана на Доу впиймав, так, зашел поглазеть че там айтишники беседуют-смотрю и он там.
Даже ник не удосужился поменять :mrgreen:

Ну тут двое, как минимум, с того форума, где вы меня нашли, с такими же никами. Один из них от туда свалил сюда бо не выдержал булинга местной аудитории.
Пы. Сы Что даст вам знание, кто ещё на каких форумах сидит помимо этого?!

може натяк, що там є особиста інфо типу телефону? :oops:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10140
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:10

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Господар Вельзевула написав:А на форумах мало кто сидит сейчас. А ежели сидит-так на разных обычно. Я Флаймана на Доу впиймав, так, зашел поглазеть че там айтишники беседуют-смотрю и он там.
Даже ник не удосужился поменять :mrgreen:

Ну тут двое, как минимум, с того форума, где вы меня нашли, с такими же никами. Один из них от туда свалил сюда бо не выдержал булинга местной аудитории.
Пы. Сы Что даст вам знание, кто ещё на каких форумах сидит помимо этого?!

може натяк, що там є особиста інфо типу телефону? :oops:

Такого плану інфа, хіба про людей, які займаються продажем товарів, послуг.
Bolt
 
Повідомлень: 3679
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 11:22

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6315
З нами з: 25.01.06
Подякував: 80 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1061106210631064
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 1073, 1074, 1075
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
10747 7492598
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 жов, 2025 15:06
gonchik74
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25354 17262334
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 01:45
ihorkyiv
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 75, 76, 77
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
765 345624
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 14:44
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.