Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:39

Частина мешканців міста Львова без води.

"Найбільший виклик для системи водопостачання Львова за десятиліття
Львівводоканал зіткнувся з безпрецедентною ситуацією — повторні пошкодження на магістральному водогоні в районі Домажиру не дозволяють стабілізувати подачу води до західної частини міста.
Ми докладаємо максимум зусиль, щоб бодай частково подати воду людям — хоча б до перших поверхів.
Просимо вибачення за тривалі незручності та щиро дякуємо всім, хто з розумінням і підтримкою переживає цю ситуацію разом із нами!"

До бомбардувань і блекаутів тільки відсутності води не вистачало ( пишуть в інших джерелах про 50 тисяч жителів ). І як завжди постраждали самі бідні верстви населення міста Львова ( якщо його можна там так назвати)) від Рясне до Левандівки. Що чувати про Успіха "квіточку"? Вже здали чи досі обіцяють у 2026-30?)
roberto dark
Повідомлень: 1181
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
