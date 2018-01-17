Итоги: Прогнозы 17.01.18

Додано: Сер 17 січ, 2018 14:27

Еврозона: ЕЦБ не откажется от обещания продолжать скупку активов на ближайшем заседании.Евроцентробанк на заседании на следующей неделе вряд ли откажется от обещания продолжать скупку активов, поскольку чиновникам регулятора необходимо больше времени на оценку прогноза для экономики и евро, сообщили три осведомленных источника.ЕЦБ на прошлой неделе сигнализировал об укреплении намерения пересмотреть свою риторику в начале 2018 года и, в частности, обещание продолжать скупку активов до возвращения инфляции к целевому уровню регулятора. Это спровоцировало ожидания, что ЕЦБ повысит ставку уже в декабре, впервые с 2011 года, толкнув евро к трехлетнему пику к доллару.Однако источники сообщили, что любые фундаментальные изменения в риторике регулятора произойдут позже, скорее всего, на мартовском заседании, когда чиновники получат обновленные экономические прогнозы.«Нам необходим более тщательный анализ, прежде чем вносить какие-либо изменения», - сказал один из источников.В то же время глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам ближайшего заседания может намекнуть на то, что регулятор планирует предпринять в дальнейшем.Представитель ЕЦБ отказался от комментариев.Центробанк связывает первое с 2011 года повышение ставки с завершением своей программы скупки активов объемом €2,55 триллиона ($3,13 триллиона), в результате чего сигналы о сворачивании «количественного смягчения» стали крайне значимыми для финансовых рынков.Источники сказали, что рост евро, в целом, указывает на укрепление экономики блока, однако отметили, что инвесторы слишком остро отреагировали на протокол декабрьского заседания ЕЦБ, опубликованный в минувший четверг.Ужесточение риторики ЕЦБ зависит от дальнейшего восстановления экономики, однако инфляция в еврозоне продолжает замедляться, сильно не дотягивая до целевого уровня регулятора вблизи 2%.«Реакция рынка на протокол была чрезмерной», - сказал один из источников.ЕЦБ по итогам декабрьского заседания пообещал сохранять ставки на текущем, сверхнизком уровне в течение «продолжительного времени» после завершения скупки активов, что, по мнению рынков, подразумевает период от трех до шести месяцев.Даже президент немецкого Бундесбанка Йенс Вайдман, традиционно один из самых ярых критиков сверхмягкой политики ЕЦБ, в пятницу назвал низким риск скорого повышения процентных ставок.Однако еще один сторонник «ястребиной» политики, глава Банка Эстонии Ардо Ханссон косвенно оставил в силе возможность декабрьского повышения ставки, сказав в понедельник, что ЕЦБ может полностью завершить программу выкупа облигаций после сентября.На торгах валютного межбанка в секторе доллара в общих чертах повторился сюжет предыдущей сессии, хотя и с некоторыми «нюансами». Во-первых, торги среды стартовали со снижения долларовых цен, дав надежду на возможность отката, которая пополудни растаяла.Во-вторых, в отличие от предыдущей сессии, нынче регулятор появился на межбанке с долларовыми интервенциями заметно позже, дав возможность «зеленой» СКВ изрядно подрасти. Мы не исключаем, что эта задержка была вызвана естественной «любознательностью» НБУ, пожелавшего узнать до какого уровня дорастет «американец» без вмешательства Институтской. Со слов непосредственных участников торгов, нынче регулятор «влил» меньшую сумму, чем накануне, хотя и довольно заметную.По обыкновению, наличный рынок, настроения в котором определялись сводками с межбанка, заставляя клиентов скупать «старый надежный» доллар. Тем не менее, курсовая динамика наличного «американца» была более сдержанной, ограничиваясь гривневой диетой и оборотами.У нас, как и ранее, не причин менять прежний прогноз относительно перспектив безналичного доллара. Думаю, постепенно курсовая «бычья» динамика будет сходить на нет, высоковероятно трансформируясь в «боковик» в начале новой недели.Собственно, затухание темпа роста средневзвешенного курса безналичного доллара наблюдалось уже на торгах среды, дав нам основание для только что озвученного прогноза.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: