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У НБУ розповіли, скільки до
інфляції додасть підвищення...

У НБУ розповіли, скільки до інфляції додасть підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 12:20

У НБУ розповіли, скільки до інфляції додасть підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку зазначають, що підвищення МЗП без зростання продуктивності праці має негативний ефект.

Дивися повний текст У НБУ розповіли, скільки до інфляції додасть підвищення "мінімалки" до 4200 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 12:20

1.п.п це як розшифровується?
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 13:00

  vitaliygoodlife написав:1.п.п це як розшифровується?

Процентный пункт. Применяется, когда речь идет о динамике процентов.

Например, когда инфляция выросла с 12% в 2016 году до 14% в 2017, то правильно говорить, что она выросла на 2 п.п., а не на 2% (так как 14% / 12% - 100% = 16,7%, а не 2%).

По теме - что и требовалось доказать. Уже НБУ открыто признает, за счет чего обеспечивается рост зарплат и пенсий - не за счет повышения продуктивности труда, а за счет эмиссии.

И ничего удивительного в этом нет - НБУ отвечает за инфляцию, и не отвечает за среднюю зарплату. Поэтому то, что Кабмин увеличивает ее, требуя под увеличение зарплатных и пенсионных фондов печатать гривну, НБУ не очень устраивает...

Последствия ощутят на себе все - негативные для большинства, имеющего гривные доходы и позитивные для меньшинства, имеющего валютные...

А впереди нас ждет предвыборный год, а значит аттракцион щедрости от власти заработает на полную мощь, и гривну станут печатать еще интенсивнее, поэтому приготовьтесь видеть меняющиеся ценники в магазинах каждую неделю, как это было в 2014-2015...
Criticus
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 15:01

Criticus, а что тогда будет после выборов? страшно даже и представить какой будет курс доллара. А пострадают больше всех пенсионеры - им ведь не будут поднимать пенсии такими темпами как зарплаты.
з.ы. как быстро удалили два предыдущих коммента, интересно за нарушение какого пункта правил?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 16:40

  RomanTik написав:Criticus, а что тогда будет после выборов? страшно даже и представить какой будет курс доллара. А пострадают больше всех пенсионеры - им ведь не будут поднимать пенсии такими темпами как зарплаты. з.ы. как быстро удалили два предыдущих коммента, интересно за нарушение какого пункта правил?

Курс - вообще больше политическая категория, чем экономическая, в нашей стране. Поэтому ответить на вопрос однозначно невозможно.

Скорее всего, что номинальные зарплата и пенсия будут подниматься вместе с уровнем инфляции, или выше него, но совсем на чуть-чуть.

В принципе, без глобальных шоков при любом, даже самом плохом качестве управления, экономика по инерции медленно движется вперед - такое уже было и при первом премьерстве Тимошенко, и при 2-м - Януковича, и при Еханурове, и при Гройсмане...

Будем надется, что этих глобальных шоков удастся избежать (самое плохое, чего нужно бояться, это 3-го майдана, даже не очередного обостроения на Донбассе)
Criticus
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:15

  RomanTik написав:...как быстро удалили два предыдущих коммента, интересно за нарушение какого пункта правил?

не соответствовали генеральной линии партии :)
по теме, печатанье "пустых" денег это путь который ни к чему хорошему привести не может, так что украинцев ждет инфляция и еще раз инфляция.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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