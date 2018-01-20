У Нацбанку зазначають, що підвищення МЗП без зростання продуктивності праці має негативний ефект.
Дивися повний текст У НБУ розповіли, скільки до інфляції додасть підвищення "мінімалки" до 4200 гривень.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 12:20
У НБУ розповіли, скільки до інфляції додасть підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ розповіли, скільки до інфляції додасть підвищення "мінімалки" до 4200 гривень.
Додано: Нед 21 січ, 2018 13:00
Процентный пункт. Применяется, когда речь идет о динамике процентов.
Например, когда инфляция выросла с 12% в 2016 году до 14% в 2017, то правильно говорить, что она выросла на 2 п.п., а не на 2% (так как 14% / 12% - 100% = 16,7%, а не 2%).
По теме - что и требовалось доказать. Уже НБУ открыто признает, за счет чего обеспечивается рост зарплат и пенсий - не за счет повышения продуктивности труда, а за счет эмиссии.
И ничего удивительного в этом нет - НБУ отвечает за инфляцию, и не отвечает за среднюю зарплату. Поэтому то, что Кабмин увеличивает ее, требуя под увеличение зарплатных и пенсионных фондов печатать гривну, НБУ не очень устраивает...
Последствия ощутят на себе все - негативные для большинства, имеющего гривные доходы и позитивные для меньшинства, имеющего валютные...
А впереди нас ждет предвыборный год, а значит аттракцион щедрости от власти заработает на полную мощь, и гривну станут печатать еще интенсивнее, поэтому приготовьтесь видеть меняющиеся ценники в магазинах каждую неделю, как это было в 2014-2015...
Додано: Нед 21 січ, 2018 15:01
Criticus, а что тогда будет после выборов? страшно даже и представить какой будет курс доллара. А пострадают больше всех пенсионеры - им ведь не будут поднимать пенсии такими темпами как зарплаты.
з.ы. как быстро удалили два предыдущих коммента, интересно за нарушение какого пункта правил?
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Додано: Нед 21 січ, 2018 16:40
Курс - вообще больше политическая категория, чем экономическая, в нашей стране. Поэтому ответить на вопрос однозначно невозможно.
Скорее всего, что номинальные зарплата и пенсия будут подниматься вместе с уровнем инфляции, или выше него, но совсем на чуть-чуть.
В принципе, без глобальных шоков при любом, даже самом плохом качестве управления, экономика по инерции медленно движется вперед - такое уже было и при первом премьерстве Тимошенко, и при 2-м - Януковича, и при Еханурове, и при Гройсмане...
Будем надется, что этих глобальных шоков удастся избежать (самое плохое, чего нужно бояться, это 3-го майдана, даже не очередного обостроения на Донбассе)
Додано: Нед 21 січ, 2018 19:15
не соответствовали генеральной линии партии
по теме, печатанье "пустых" денег это путь который ни к чему хорошему привести не может, так что украинцев ждет инфляция и еще раз инфляция.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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