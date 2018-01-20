У НБУ розповіли, скільки до інфляції додасть підвищення...

Додано: Нед 21 січ, 2018 13:00

vitaliygoodlife написав: 1.п.п це як розшифровується? 1.п.п це як розшифровується?

Процентный пункт. Применяется, когда речь идет о динамике процентов.Например, когда инфляция выросла с 12% в 2016 году до 14% в 2017, то правильно говорить, что она выросла на 2 п.п., а не на 2% (так как 14% / 12% - 100% = 16,7%, а не 2%).По теме - что и требовалось доказать. Уже НБУ открыто признает, за счет чего обеспечивается рост зарплат и пенсий - не за счет повышения продуктивности труда, а за счет эмиссии.И ничего удивительного в этом нет - НБУ отвечает за инфляцию, и не отвечает за среднюю зарплату. Поэтому то, что Кабмин увеличивает ее, требуя под увеличение зарплатных и пенсионных фондов печатать гривну, НБУ не очень устраивает...Последствия ощутят на себе все - негативные для большинства, имеющего гривные доходы и позитивные для меньшинства, имеющего валютные...А впереди нас ждет предвыборный год, а значит аттракцион щедрости от власти заработает на полную мощь, и гривну станут печатать еще интенсивнее, поэтому приготовьтесь видеть меняющиеся ценники в магазинах каждую неделю, как это было в 2014-2015...