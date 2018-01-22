Итоги: Энергетика 22.01.18

Додано: Пон 22 січ, 2018 14:08

В воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил журналистам, что основные страны-участники соглашения венской сделки ОПЕК+ сходятся во мнении о необходимости продолжения сотрудничества и после 2018 года - даты завершения венской сделки. Механизм еще не определен, но есть консенсус в отношении продолжения кооперации, отмечал аль-Фалих. Саудовский министр также говорил, что не сомневается, что страны ОПЕК+ продолжат выполнять свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти, и ситуация на рынке нефти в результате продолжит улучшаться.



Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что ОПЕК+ по истечении действующего соглашения может продолжить сотрудничать в консультационном формате. Страны-участницы будут периодически встречаться для консультаций по ситуации на рынке нефти, предварительно договорившись о периодичности таких встреч. При этом число участников этих консультаций может быть расширено с текущих 24 стран, участвующих в сделке ОПЕК+.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года. В воскресенье в Омане состоялось заседание министерского комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. В комитет входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром после заседания министерского комитета ОПЕК+ в Омане в воскресенье и комментариев министров нефти Саудовской Аравии и России по его итогам.Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали отрицательную динамику.Число буровых сократилось, но для спекулянтов важнее техническая картина.Сокращение числа буровых установок на нефтяных месторождениях в США было весьма спокойно воспринято участниками рынка нефти, тем более что оно имело место после прироста на 10 установок неделей ранее.Итак, за неделю произошла динамика:общее число буровых установок сократилось на 3 до 936 штукчисло буровых на нефтяных месторождениях сократилось на 5 до 747 штукчисло буровых на газовых месторождениях увеличилось на 2 до 189 штук.Для спекулянтов в настоящее время, кажется, куда более важными являются изменения в краткосрочной технической картине: спады продолжают привлекать покупателей у $63 за баррель, но попытки возобновить рост выглядят все более вялыми, и прорыв ниже $62,80 за баррель подтвердит опасения о формировании локальной вершины и откроет дорогу для коррекции к $62,20 и $61,52 за баррельМЭА обвинило Россию в невыполнении сделки с ОПЕК.Дисциплина стран-участниц сделки по сокращению добычи нефти постепенно падает: пока государства ОПЕК перевыполняют свои обязательства, не входящие в картель экспортеры качают больше отведенных им квот, сообщило в январском докладе о рынке энергоносителей Международное энергетическое агентство.В декабре, по данным МЭА, 11 стран ОПЕК, подписавших нефтяной пакт с Россией, добывали ежедневно на 1,52 млн. баррелей меньше, чем в октябре 2016 года, исполняя сделку на 129%.Сказался коллапс нефтяной промышленности Венесуэлы, где добыча упала до 1,92 млн. баррелей в сутки - минимального уровня за 30 лет, объясняет МЭА, а также тот факт, что члены ОПЕК решили не «поворачивать вентиль», компенсируя провал венесуэльских поставок.Не входящие в ОПЕК страны той же дисциплины не проявили: в декабре они добывали в среднем на 20% больше, чем предписывает соглашение.Главным нарушителем стала Россия, исполнившая свою квоту только на 87%: добыча в РФ, по данным агентства, была снижена лишь на 260 тысяч баррелей в сутки вместо положенных 300.Казахстан и вовсе пренебрег своими обязательствами: вместо сокращения добычи на 20 тысяч баррелей в день ее увеличили на 11 тысяч после запуска крупнейшего в стране месторождения Кашаган.В целом за год ОПЕК исполнила соглашение на 95%, а страны вне картеля - на 82%.Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы перевести рынок в состояние дефицита: спрос превышал предложение в среднем на 420 тысяч баррелей в день. Запасы в мировых хранилищах сокращаются каждый месяц начиная с августа и на 1 декабря опустились на 2,84 млрд баррелей.Это провоцирует рост цен, позволяя нефтяным экономикам наслаждаться притоком валюты, но в следующем году того же «праздника» не будет, предупреждает МЭА.Удар придет со стороны спроса, рост которого замедлится с 1,7 до 1,3 млн. баррелей в день: развитые страны делают ставку на возобновляемую энергетику и электромобили, а Китай может сократить закупки в стратегический резерв из-за дороговизны барреля, объясняет агентство.Весь новый спрос покроет «взрывной» рост добычи в США, прогнозирует МЭА. Темпы, с которыми Штаты наращивают производство, увеличатся почти вдвое - с 0,75 млн. баррелей в сутки в прошлом году до 1,35 млн. в текущем, если цены останутся выше $50 за бочку - таков, по оценке агентства, средний уровень безубыточности сланцевых скважин.В результате США обгонят по добыче нефти Саудовскую Аравию и будут уступать лишь России.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: