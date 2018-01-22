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Гарантированно, стать VIP
клиентом РАДАБАНК выгодно и приятн

Гарантированно, стать VIP клиентом РАДАБАНК выгодно и приятн
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:31

Гарантированно, стать VIP клиентом РАДАБАНК выгодно и приятн

Приобретая пакет PLATINUM от РАДАБАНК до 28.02.2018г., Вы получаете сертификат на 1 000 гривен на комплексную консультацию-обследование в лучшей стоматологической клинике города Днепр - Medical Dental Group. Нам приятно заботиться не только о финансах наших клиентов, но и о самом главном – Вашем здоровье. И это только начало удивительных ценовых предложений и приятных сюрпризов!

Только самое лучшее для избранных клиентов РАДАБАНК!

http://www.radabank.com.ua/n/radabank_1 ... 45_57.html
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