Только самое лучшее для избранных клиентов РАДАБАНК!
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 23 січ, 2018 16:31
Гарантированно, стать VIP клиентом РАДАБАНК выгодно и приятн
Приобретая пакет PLATINUM от РАДАБАНК до 28.02.2018г., Вы получаете сертификат на 1 000 гривен на комплексную консультацию-обследование в лучшей стоматологической клинике города Днепр - Medical Dental Group. Нам приятно заботиться не только о финансах наших клиентов, но и о самом главном – Вашем здоровье. И это только начало удивительных ценовых предложений и приятных сюрпризов!
Только самое лучшее для избранных клиентов РАДАБАНК!
реклама
|