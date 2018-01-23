Українську гривню визнали найбільш недооціненою валютою за "індексом Біг-Мака".
Дивися повний текст За "індексом Біг-Мака" курс має бути 8,9 гривні за долар (інфографіка).
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Додано: Сер 24 січ, 2018 11:11
За "індексом Біг-Мака" курс має бути 8,9 гривні за долар...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За "індексом Біг-Мака" курс має бути 8,9 гривні за долар (інфографіка).
Додано: Сер 24 січ, 2018 11:28
Ага. Если они выставят цену биг-мака в 5,28*~29=~150 грн. То за такие деньги его никто тут не купит :)
Додано: Сер 24 січ, 2018 12:12
papchik
действующих лиц , схем и комбинаций может быть масса - целый детектив можно писать. Полагаю этим лучше заниматься профильным организациям - от СБУ до антикоррупционных/антимонопольных служб. Но на это нужна политическая воля первых лиц, пока, до новых выборов, с этим сложно.
На бытовом уровне как можно с этим бороться ? Не ломиться выгребать всю валюту, тем более на пиках. Каждому внимательно отслеживать ценовые тренды , задавать себе вопросы - почему в 2018 вот эти товары стоят так же как стоили при курсе 8 , а вот то то и то то , такое же , без валютных составляющих , какого то подорожало в 2 раза. Таким образом осуществлять давление на завышенные цены - это работает. Не привыкать к задранным ценникам. Не дать барыгам слить гривну окончательно. Считаю что значительная коррекция еще возможна - тут как говорится кто кого.
Додано: Сер 24 січ, 2018 12:35
Персонами, які на повному серйозі сприймають "індекс бігмака" та строять на ньому теорії змови, краще займатися профільним організаціям - від психлікарень до хоспісів.
Але на це потрібна політична воля перших осіб, з цим складно. На жаль такі особи і надалі залишаться без фахового нагляду.
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