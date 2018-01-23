За "індексом Біг-Мака" курс має бути 8,9 гривні за долар...

Додано: Сер 24 січ, 2018 12:12

papchik



действующих лиц , схем и комбинаций может быть масса - целый детектив можно писать. Полагаю этим лучше заниматься профильным организациям - от СБУ до антикоррупционных/антимонопольных служб. Но на это нужна политическая воля первых лиц, пока, до новых выборов, с этим сложно.

На бытовом уровне как можно с этим бороться ? Не ломиться выгребать всю валюту, тем более на пиках. Каждому внимательно отслеживать ценовые тренды , задавать себе вопросы - почему в 2018 вот эти товары стоят так же как стоили при курсе 8 , а вот то то и то то , такое же , без валютных составляющих , какого то подорожало в 2 раза. Таким образом осуществлять давление на завышенные цены - это работает. Не привыкать к задранным ценникам. Не дать барыгам слить гривну окончательно. Считаю что значительная коррекция еще возможна - тут как говорится кто кого.