За "індексом Біг-Мака" курс має бути 8,9 гривні за долар...

Додано: Чет 25 січ, 2018 00:47

Индекс борща как раз о том же о чем и индекс мак дака - оба они о БАЗОВЫХ продуктах питания. Продуктах питания, составляющих основу питания большинства. И в том то и дело что овощной набор борща практически не изменился с 2013. Так что индекс борща и индекс мак дака - об одном и том же - о курсе на базовые продукты питания в 8-9.



Суть этого индекса не в том какие большие макдаки в США (не надо считать аналитиков экономиста глупее себя и считать что они сопоставляют разные мак даки. Еще скажите что литр колы в штатах больше чем у нас) или какие зубожили зарплаты в Украине - он скорее о паритете. Во всем мире есть паритет цен в том числе и на базовые продукты питания. Зарплаты в стране устанавливают определенный уровень внутренних цен в нац валюте, цены на базовые продукты в привязке к валютному курсу во всем мире приблизительно одинаковые. Такой же паритет устанавливается к импортируемым товарам , курсу валют. Обычно если происходят какие то закономерные инфляционные процессы в экономике страны и нац валюта например дешевеет, то обычно за достаточно короткий промежуток времени паритет цен восстанавливается. То есть мешок картошки , к примеру будет стоить например в два раза дороже в нац валюте , но столько же в долларах/евро, как в соседней стране. Или в стоимости импорта. Это закономерно.

У нас же за 4 года падения курса стоимость продуктов на базовый продуктовый набор почти не изменились, и на это четко указывает индекс мак дака. То есть зарплаты остались почти на прежнем уровне , основные продукты так же, но при этом курс вырос в 4 раза. Где вы в мире видели овощи супового/борщевого набора по 15-20 центов ? Как могут люди получая прежнюю зарплату, питаясь на внутреннем рынке по почти тем же ценам, покупать такой товар как валюту в 4 раза дороже чем раньше, который на хлеб не намажешь. И самое интересное - что этот паритет не меняется уже 4 (!!!) года.Не произошло полноценного падения, обесценивания гривны. Щось тут явно не то ! Вот на эту абсурдную ситуацию и указывает индекс.