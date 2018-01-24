Итоги: Энергетика 24.01.18

Додано: Сер 24 січ, 2018 13:20

По данным института, запасы нефти в стране выросли на 4,75 миллиона баррелей за неделю к 17 января. Запасы бензина выросли на 4,1 миллиона, а дистиллятов - снизились на 1,3 миллиона. При этом предыдущие семь недель запасы нефти все время снижались. Аналитики ожидали, что за последнюю неделю запасы также сократились на 1,6 миллиона баррелей.



На прошлой неделе API сообщил о значительном снижении запасов нефти в 5,12 миллиона баррелей.



Теперь аналитики ожидают данных по запасам нефти от министерства энергетики страны, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозу аналитиков, запасы сырья за неделю по 19 января снизились на 1,6, или 0,4%, до 411,1 миллиона баррелей.

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил журналистам, что Организация стран-экспортеров нефти и группа членов, не входящих в картель, возглавляемая Россией, могут продлить свои сокращения производства после истечения срока действия соглашения в конце этого года.



На Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник аль-Фалих сказал CNBC, что есть «признание» необходимости «расширить эти рамки сотрудничества ОПЕК и не-ОПЕК ... за пределами нынешнего соглашения».



«Солидарность между Россией и ОПЕК находится на пике», - сказал Наем Аслам, главный аналитик рынка ThinkMarkets. - «Оба привержены сокращению добычи до конца этого года» и намекнули, что они могут продлить соглашение о сокращении производства и после 2018 года. Это посылает “бычий” сигнал для рынка, но если они не исполнят это, то тогда все будет перевернуто вверх дном для нефтяных быков. И если цены на нефть останутся на текущем уровне или будут расти, « добыча сланцевой нефти в США будет продолжаться только в одном направлении — вверх».



Мировые цены на нефть в среду утром снижаются в стоимости после сообщения о росте запасов сырья в США согласно данным Американского института нефти (API).Цены на нефть поднялись во вторник, нефть на торгах в США достигла более чем трехлетнего максимума, поскольку трейдеры делают ставку на то, что недельный отчет правительства США покажет 10-недельное подряд снижение запасов нефти.API: запасы нефти в США неожиданно выросли, вопреки прогнозам.Цены на нефть негативно отреагировали на сообщение Американского института нефти (API - American Petroleum Institute) о том, что после девяти подряд недель снижения запасы черного золота в США неожиданно выросли, вопреки прогнозам.Другой неприятной новостью для «быков» стал рост запасов бензина одиннадцатую неделю подряд.Итак, за неделю до 19 января в США (в баррелях):запасы сырой нефти: +4,755 млн. (рекордное значение с прошлого сентября);запасы в Кушинге: -3,57 млн.;запасы бензина: +4,12 млн. (растут 11 неделю подряд);запасы дистиллятов: -1,2 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно среднему прогнозу 8 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за неделю до 19 января (в баррелях):запасы сырой нефти: -2,5 млн. (средний прогноз: 5 экспертов ожидают снижения запасов и 3 — их роста);запасы бензина: +2,1 млн. (средний прогноз: 7 экспертов ожидают роста запасов и 1 — их снижения);запасы дистиллятов: -1,5 млн. (средний прогноз: 5 экспертов ожидают снижения запасов и 3 – их роста);запасы сырой нефти в Кушинге: -2,3 млн. (собственный прогноз Bloomberg).В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: