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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 24 січ, 2018 13:24 Итоги: Прогнозы 24.01.18



Российская экономика завершила 2017 год рекордным с 2015 года сокращением промышленного производства во всех четырех ключевых секторах.

Начавшийся в ноябре спад, который Минэкономразвития оценило как «временный» и «локальный», продолжился в декабре и увел в «минус» показатель по итогам всего IV квартала (-1,7%), сообщил во вторник Росстат.

В последний месяц года промышленность сократила выпуск на 1,5% после рекордного за 8 лет ноябрьского обвала (на 3,6%).



Добыча полезных ископаемых снизилась на 1%: сказалась сделка со странами ОПЕК, в соответствии с которой нефтяники вынуждены качать на 300 тысяч баррелей в день меньше, чем в октябре 2016 года. Еще больше - 2% - составил спад на не связанных с углеводородной трубой фабриках и заводах обрабатывающего сектора.



Не исключено, что коллапс в обработке отчасти объясняется сокращением гособоронзаказа, предполагает председатель совета Московской международной валютной ассоциации Кирилл Тремасов: косвенно об этом свидетельствуют данные по бюджету - в декабре неожиданно правительство потратило на 300 млрд рублей меньше, чем было заложено.



Де-факто по макроэкономическим показателям бумерангом ударило изменение методики Росстата, который в конце прошлого года стал считать танки как транспортные средства, а кондиционирование воздуха как производство несырьевых товаров. Тогда переход на новый подсчет позволил заявить, что кризиса в промышленности не было вовсе (вместо спада на 3% в 2015-16 гг Росстат получил рост на 0,5%), теперь же властям приходится признать, что экономика снова падает.



В ноябре ВВП сократился впервые за 13 месяцев - на 0,3%, и именно из-за промышленного производства, сообщило МЭР 15 января. Квартал падение идет всю вторую половину года - формально это уже рецессия, констатирует аналитик JP Morgan Анатолий Шаль.



Крупный бизнес, от которого зависит львиная доля выпуска товаров в стране, взял гроссмейстерскую паузу, говорит директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович: все ждут, что после выборов грядет очередная перекройка налоговой и законодательной системы, и затаились, пока новый режим себя не проявит.



Малый бизнес тем временем продолжает чахнуть под давлением государства, доля которого в экономике достигла 70%. За три последних года число занятых на малых предприятиях сократилось еще на 2 млн. человек: на декабрь 2017-го, по данным Счетной палаты, их осталось лишь 16 млн., а 10 лет назад было 22.

По доле малого бизнеса в занятости Россия больше чем в 5 раз отстает от Китая - 15% против 80%, показало исследование Boston Consulting Group.



Островки роста формируются исключительно за счет вливаний из бюджета и преференций для приближенных к государству, но это «костыли», на которых травмированная обвалом цена на нефть и санкциями экономика РФ разбежаться не сможет, не говоря уже о том, чтобы догнать по темпам мировую (3,7% по прогнозу МВФ), говорит завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.



Нужны не мегапроекты, а радикальное потепление инвестиционного климата и равные условия для всех, добавляет он.

Новым мегапроектом постепенно становится «цифровая экономика», но в условиях, когда 20 млн. человек в стране живут за чертой бедности, а каждый третий работник получает меньше 15 тысяч рублей в месяц, кто ее будет строить, задается вопросом директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Пока население в основном занято не высокими технологиями, а «технологиями выживания», добавляет она.



Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% - Госстат.



Промышленное производство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом, в том числе в декабре-2017 к декабрю-2016 снижение составило 0,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.



Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре-2017 к декабрю-2016 увеличилось на 0,4%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в декабре прошлого года промышленное производство выросло на 1%, а с учетом сезонного фактора - на 1,9%.



В перерабатывающей промышленности в декабре-2017 к декабрю-2016 рост составил 4,4%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован спад на 4,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 13,3%, что, вероятнее всего, было связано с необычно теплым началом зимы.



Согласно сообщению, в целом за минувший год перерабатывающая промышленность выросла на 4%, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров произошел спад на 5,8%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошло - на 6,5%.



Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.



Судя по курсовой динамике безналичной пары доллар-гривня на торгах отечественного валютного межбанка, регулятору, потратившемуся накануне, удалось «сбить спесь» с игравших на повышение спекулянтов.



Интересно отметить очень слабую и наблюдавшуюся лишь в дебюте торгов межбанка реакцию рынка доллара на заметное повышение объема гривневой ликвидности. С 11.30 стабильность приподнявшихся цен «американца» сменилась коррекцией, в которой, думаю, на первых ролях был неоднократно упоминаемый на этих страницах «саботаж» импортеров, отказывавшихся приобретать СКВ по текущим ценам (текущая ликвидность, остающаяся на низком уровне, состоявшихся сделок подтверждала это предположение).



Кроме того, вероятнее всего, покупатели доллара на валютном аукционе «выпустили пар» при активном участии инициировавших свои продажи экспортеров.



Наличный рынок, успокоившийся после раннего «зеленого» ралли межбанка, вошел в равновесие покупок и продаж на фоне относительной курсовой стабильности.



Ближайшая перспектива безналичной пары доллар-гривня будет определяться активностью нерезидентов, у которых довольно скоро должен стартовать сезон репатриации дивидендов, а также оппонировавшим этому событию бюджетный период.



Если бы не риски пролонгации интенсивной накачки рынка Казначейством гривневой ликвидностью, можно бы было считать что покупки «варягов» и рост интереса к гривне в бюджетный период компенсируют друг друга. Но до начала этих процессов еще есть время.



Поэтому будем оптимистами, ожидая на ближайшее время относительную курсовую стабильность в безналичной паре доллар-гривня, с которой высоковероятно будет «брать пример» и наличная «зелень».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Российская промышленность упала второй месяц подряд.Российская экономика завершила 2017 год рекордным с 2015 года сокращением промышленного производства во всех четырех ключевых секторах.Начавшийся в ноябре спад, который Минэкономразвития оценило как «временный» и «локальный», продолжился в декабре и увел в «минус» показатель по итогам всего IV квартала (-1,7%), сообщил во вторник Росстат.В последний месяц года промышленность сократила выпуск на 1,5% после рекордного за 8 лет ноябрьского обвала (на 3,6%).Добыча полезных ископаемых снизилась на 1%: сказалась сделка со странами ОПЕК, в соответствии с которой нефтяники вынуждены качать на 300 тысяч баррелей в день меньше, чем в октябре 2016 года. Еще больше - 2% - составил спад на не связанных с углеводородной трубой фабриках и заводах обрабатывающего сектора.Не исключено, что коллапс в обработке отчасти объясняется сокращением гособоронзаказа, предполагает председатель совета Московской международной валютной ассоциации Кирилл Тремасов: косвенно об этом свидетельствуют данные по бюджету - в декабре неожиданно правительство потратило на 300 млрд рублей меньше, чем было заложено.Де-факто по макроэкономическим показателям бумерангом ударило изменение методики Росстата, который в конце прошлого года стал считать танки как транспортные средства, а кондиционирование воздуха как производство несырьевых товаров. Тогда переход на новый подсчет позволил заявить, что кризиса в промышленности не было вовсе (вместо спада на 3% в 2015-16 гг Росстат получил рост на 0,5%), теперь же властям приходится признать, что экономика снова падает.В ноябре ВВП сократился впервые за 13 месяцев - на 0,3%, и именно из-за промышленного производства, сообщило МЭР 15 января. Квартал падение идет всю вторую половину года - формально это уже рецессия, констатирует аналитик JP Morgan Анатолий Шаль.Крупный бизнес, от которого зависит львиная доля выпуска товаров в стране, взял гроссмейстерскую паузу, говорит директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович: все ждут, что после выборов грядет очередная перекройка налоговой и законодательной системы, и затаились, пока новый режим себя не проявит.Малый бизнес тем временем продолжает чахнуть под давлением государства, доля которого в экономике достигла 70%. За три последних года число занятых на малых предприятиях сократилось еще на 2 млн. человек: на декабрь 2017-го, по данным Счетной палаты, их осталось лишь 16 млн., а 10 лет назад было 22.По доле малого бизнеса в занятости Россия больше чем в 5 раз отстает от Китая - 15% против 80%, показало исследование Boston Consulting Group.Островки роста формируются исключительно за счет вливаний из бюджета и преференций для приближенных к государству, но это «костыли», на которых травмированная обвалом цена на нефть и санкциями экономика РФ разбежаться не сможет, не говоря уже о том, чтобы догнать по темпам мировую (3,7% по прогнозу МВФ), говорит завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.Нужны не мегапроекты, а радикальное потепление инвестиционного климата и равные условия для всех, добавляет он.Новым мегапроектом постепенно становится «цифровая экономика», но в условиях, когда 20 млн. человек в стране живут за чертой бедности, а каждый третий работник получает меньше 15 тысяч рублей в месяц, кто ее будет строить, задается вопросом директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Пока население в основном занято не высокими технологиями, а «технологиями выживания», добавляет она.Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% - Госстат.Промышленное производство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом, в том числе в декабре-2017 к декабрю-2016 снижение составило 0,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре-2017 к декабрю-2016 увеличилось на 0,4%.Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в декабре прошлого года промышленное производство выросло на 1%, а с учетом сезонного фактора - на 1,9%.В перерабатывающей промышленности в декабре-2017 к декабрю-2016 рост составил 4,4%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован спад на 4,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 13,3%, что, вероятнее всего, было связано с необычно теплым началом зимы.Согласно сообщению, в целом за минувший год перерабатывающая промышленность выросла на 4%, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров произошел спад на 5,8%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошло - на 6,5%.Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.Судя по курсовой динамике безналичной пары доллар-гривня на торгах отечественного валютного межбанка, регулятору, потратившемуся накануне, удалось «сбить спесь» с игравших на повышение спекулянтов.Интересно отметить очень слабую и наблюдавшуюся лишь в дебюте торгов межбанка реакцию рынка доллара на заметное повышение объема гривневой ликвидности. С 11.30 стабильность приподнявшихся цен «американца» сменилась коррекцией, в которой, думаю, на первых ролях был неоднократно упоминаемый на этих страницах «саботаж» импортеров, отказывавшихся приобретать СКВ по текущим ценам (текущая ликвидность, остающаяся на низком уровне, состоявшихся сделок подтверждала это предположение).Кроме того, вероятнее всего, покупатели доллара на валютном аукционе «выпустили пар» при активном участии инициировавших свои продажи экспортеров.Наличный рынок, успокоившийся после раннего «зеленого» ралли межбанка, вошел в равновесие покупок и продаж на фоне относительной курсовой стабильности.Ближайшая перспектива безналичной пары доллар-гривня будет определяться активностью нерезидентов, у которых довольно скоро должен стартовать сезон репатриации дивидендов, а также оппонировавшим этому событию бюджетный период.Если бы не риски пролонгации интенсивной накачки рынка Казначейством гривневой ликвидностью, можно бы было считать что покупки «варягов» и рост интереса к гривне в бюджетный период компенсируют друг друга. Но до начала этих процессов еще есть время.Поэтому будем оптимистами, ожидая на ближайшее время относительную курсовую стабильность в безналичной паре доллар-гривня, с которой высоковероятно будет «брать пример» и наличная «зелень».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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