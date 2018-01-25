Итоги: Прогнозы 25.01.18

Додано: Чет 25 січ, 2018 14:23

Госдолг еврозоны сократился до 88,1% в III квартале 2017-го.Сезонно выравненный госдолг еврозоны сократился до 88,1% в III квартале 2017 года по сравнению с 89% во II квартале. В ЕС госдолг также снизился до 82,5% с 83,3%, передает наш резидент в Брюсселе со ссылкой на официальное заявление европейского статистического агентства Eurostat.По итогам III квартала 2017-го самый высокий уровень госдолга был зафиксирован в Греции (177,4%), Италии (134,1%) и Португалии (130,8%). А самый низкий — в Эстонии (8,9%), Люксембурге (23,4%) и Болгарии (25,6%).Долговые ценные бумаги составляли 80,3% в еврозоне и 81,4% в ЕС от общего объема госдолга. Кредиты достигли 16,5% и 14,5% госдолга еврозоны и ЕС соответственно, а валюта и депозиты составили 3,1% и 4,2%. Доля межправительственного кредитования (IGL) в ВВП — 2,1% в еврозоне и 1,6% в ЕС.Дефицит бюджета еврозоны сократился до 0,3% в III квартале 2017-го.Дефицит бюджета еврозоны сократился до 0,3% в III квартале 2017 года с 1% во II квартале 2017-го, а в ЕС показатель снизился вдвое: до 0,6% с 1,2%, как утверждает европейское статистическое агентство Eurostat.Общий объем госрасходов в еврозоне в III квартале снизился до 46,5% с 47,1%, а в ЕС — до 45,4% с 45,9%. Общий объем доходов вырос на один процентный пункт в еврозоне и ЕС, до 46,2% и 44,8% от ВВП соответственно.Европейская комиссия прогнозирует в зимнем обзоре, что общий государственный дефицит еврозоны и соотношение государственного долга к ВВП будут расти в 2017 и 2018 годах. Ожидается, что государственный дефицит в еврозоне снизится до 1,4% в 2017 и 2018 годах.Признаться, был изрядный соблазн «обвинить» в коррекции безналичного доллара на украинском межбанковском валютном рынке, вслед за которой вниз пошла и наличная «зелень» события на глобальном валютном рынке, где «американец» со среды очень резво пошел вниз относительно других системных валют. Однако, полагаю, еще слишком рано бравировать степенью интеграции украинского валютного рынка в мировые финансы. К тому же вряд ли на межбанке тамошние игроки реально диверсифицировали свои валютные портфели, выходя из доллара в альтернативные системные валюты.Думается, для «баксопада» 25-го нашлись свои, «домашние» причины и места «приложения» гривневой ликвидности.Во-первых, нельзя не упомянуть затянувшееся до неприличия «зеленое» ралли на валютном межбанке, которое держит в напряжении и наличный рынок. Пора и честь знать.Во-вторых, несмотря на рост гривневой ликвидности (как следствие компенсации НДС экспортерам Казначейством), у этой гривни были альтернативные валютному рынку места вложений, среди которых наиболее значимым оказался рынок гривневых ОВГЗ. Это «место» показалось зарубежным инвесторам настолько привлекательным, что банки-нерезиденты дали указание свои украинским дочкам приобретать эти казенные бумаги, не считаясь с нехваткой гривни на этот проект и дав «добро» на продажу СКВ на межбанке ради этого мероприятия. В результате портфель ОВГЗ «потяжелел» к четвергу «потяжелел» на 2,399 млрд. грн.В-третьих, в дополнение к рынку казенных ценных бумаг, «связавшему» гривневые излишки, регулятор накануне разместил свои депозитные сертификаты на 16,038 морд. грн.В остальном все было «делом техники» - достаточно было появиться первым признакам снижения, как рынок безналичного доллара охватил лавинообразный процесс, игроки торопились «продаться» по «божеской» цене, тем самым усугубляя откат. На помощь доллару пришел регулятор, инициировав выкуп «лишней» СКВ у «придворных» банков по запросу наилучшего курса. К полудню динамичный откат цен безналичного доллара удалось приостановить.Наличный рынок откатывался вослед за безналичным долларом межбанка, причем дилеры, пытаясь избежать обострения гривнедефицита курсовым дисконтированием старались опередить настроения рынка, попутно выравнивая спрос и предложение.На ближайшей сессии валютного межбанка возможно замедление взявшей в четверг высокий темп коррекции безналичного доллара. Близится финиш месяца и скорый старт сезона репатриации дивидендов «варягами». Правда «противовесом» ему имеет шансы стать бюджетный период и сезон появления на рынке аграриев с продажами СКВ ради гривневых расходов на предстоящие весенне-полевые работы.Как видим, «степеней свободы» у рынка безналичного доллара предостаточно, однако, представляется, ввиду «вредности» как чрезмерных укрепления, так и ослабления нашей нацвалюты, для регулятора будет оптимальной минимальная курсовая динамика. Очевидно, на таком варианте дальнейшего сюжета Институтская и остановится, постараясь не допустить разнообразными «альтернативами» и интервенциями разнонаправленных курсовых излишеств.Не секрет, что при реализации подобного проекта, нечто подобное ждет и наличный рынок.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: