Свята – золотий час для заробітку на позичальниках, і останні новорічно-різдвяні вихідні не стали винятком.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:25
Банки зірвали новорічний куш
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Дивися повний текст Банки зірвали новорічний куш.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:25
Не забудьте через годик написать статью о % невозврата по этому "новогоднему буму". К тому же эти деньги ушли из страны на импортный ширпотреб. Вот так и живем.
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