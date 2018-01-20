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Банки зірвали новорічний куш

Банки зірвали новорічний куш
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:25

Банки зірвали новорічний куш

Пропонуємо до обговорення:
Свята – золотий час для заробітку на позичальниках, і останні новорічно-різдвяні вихідні не стали винятком.

Дивися повний текст Банки зірвали новорічний куш.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 12:25

Не забудьте через годик написать статью о % невозврата по этому "новогоднему буму". К тому же эти деньги ушли из страны на импортный ширпотреб. Вот так и живем.
siriys
 
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