У банках України вже накопичено дуже багато грошей, що негативно впливає на валютний ринок, а також сприяє розкручуванню маховика інфляції.
Банки готуються змінювати умови обслуговування рахунків для українців
Додано: Сер 27 сер, 2025 20:08
Додано: Сер 27 сер, 2025 21:36
Вы дату статьи (05.02.2023, 16:27 — Особисті фінанси) видели?
