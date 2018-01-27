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Через кілька років українці
змінять від ставлення до...

Через кілька років українці змінять від ставлення до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 16:57

  p_a_l написав:
  sequence написав:
  Dzimit написав:sequence В Одессе: такси, транспорт, досуг (кроме девочек л.п.), медицина, обучение, сфера питания, сфера обслуживания, рынки, в т.ч. Привоз, первичная недвига и так далее в ДОЛ.? Не смешите тут мене народ, как говорят в Одессе. В Одессе ДОЛ. как мера стоимости движемого и недвижемого имущества. А любую выручку в т.ч. в банках зачисляют в ГРН.! Не путайте барыг и жители Одессы :mrgreen:

В моем случае речь шла о товарах длительного пользования, импортных. Все там хорошо - равно, как, скажем, в Киеве на авторынке на Перова: хотел бы я посмотреть в честные глаза барыги, отказавшегося от баксов. Они вам еще и сдачи центами вернут - я вас умоляю!

Я сейчас отказываюсь от баксов. Когда доллар достигнет дна, тогда куплю опять.


Я по 28,83 немного сдал. Теперь жду по 5,05 чтобы закупиться.
:lol:
rjkz
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"поэтому через несколько лет стабильности"...
У меня всё ))
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:23

Да, скоро с такими темпами у нас изменится взгляд на доллар, будет это выглядеть так: https://www.youtube.com/watch?v=BmHn2drvWpI
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:57

а лохов в стране всё меньше и меньше.....
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 17:58

  max_us_ua написав:Господин эксперт что - назовет доллар грязной зеленой бумажкой, как один шизоид из соседней агрессивной страны? Тогда я в контексте его экспертного мнения схожу и поменяю очередной платеж арендатора на зелень...


Чудова інвестіція в падаючу в ціні валюту. :)
Краще покласти гроші на гривневий депозит на півроку і вже тоді поміняти на долар по курсу 26-27.
socioniktest
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 18:18

Измнят отношение к доллару в пользу к евро :)
papchik
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:08

  p_a_l написав:Я сейчас отказываюсь от баксов. Когда доллар достигнет дна, тогда куплю опять.


Если вы "играете" на валюте, или профессиональный спекулянт, то почему бы и нет.

Я например, с 2004 года любые свои свободные денежные средства перевожу в бакс и евро. Ни разу об этом не пожалел.
Планирую так продолжать и дальше. И уверен что в ближайшие 10 лет, ни разу эта моя стратегия не подведет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:18

Дол.это ТОВАР, а, именно, мера стоимости американской (США) и глобальной экономики. Никто не говорит не покупать ДОЛ. На здоровье, как говорится. Но в статье имелось в виду то, что скоро не будет такой возможности, бо делать такое будет не за что либо некому....А пересыченые наши граждане как собирали ГРН.ресурс, так и продолжат собирать если смогут. Жизнь будет тока дорожать. :cry:
Dzimit
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:53

socioniktest

У Вас своя стратегія, в мене - своя. Почитайте, що Shram пише, я роблю так само, і жодного разу не пошкодував. Ви про себе можете так (із гривневими депозитами) сказати?
max_us_ua
 
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  #<123
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