Через кілька років українці змінять від ставлення до...
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Dzimit написав:sequence В Одессе: такси, транспорт, досуг (кроме девочек л.п.), медицина, обучение, сфера питания, сфера обслуживания, рынки, в т.ч. Привоз, первичная недвига и так далее в ДОЛ.? Не смешите тут мене народ, как говорят в Одессе. В Одессе ДОЛ. как мера стоимости движемого и недвижемого имущества. А любую выручку в т.ч. в банках зачисляют в ГРН.! Не путайте барыг и жители Одессы
В моем случае речь шла о товарах длительного пользования, импортных. Все там хорошо - равно, как, скажем, в Киеве на авторынке на Перова: хотел бы я посмотреть в честные глаза барыги, отказавшегося от баксов. Они вам еще и сдачи центами вернут - я вас умоляю!
Я сейчас отказываюсь от баксов. Когда доллар достигнет дна, тогда куплю опять.
Я по 28,83 немного сдал. Теперь жду по 5,05 чтобы закупиться.
max_us_ua написав:Господин эксперт что - назовет доллар грязной зеленой бумажкой, как один шизоид из соседней агрессивной страны? Тогда я в контексте его экспертного мнения схожу и поменяю очередной платеж арендатора на зелень...
Чудова інвестіція в падаючу в ціні валюту. Краще покласти гроші на гривневий депозит на півроку і вже тоді поміняти на долар по курсу 26-27.
p_a_l написав:Я сейчас отказываюсь от баксов. Когда доллар достигнет дна, тогда куплю опять.
Если вы "играете" на валюте, или профессиональный спекулянт, то почему бы и нет.
Я например, с 2004 года любые свои свободные денежные средства перевожу в бакс и евро. Ни разу об этом не пожалел. Планирую так продолжать и дальше. И уверен что в ближайшие 10 лет, ни разу эта моя стратегия не подведет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Дол.это ТОВАР, а, именно, мера стоимости американской (США) и глобальной экономики. Никто не говорит не покупать ДОЛ. На здоровье, как говорится. Но в статье имелось в виду то, что скоро не будет такой возможности, бо делать такое будет не за что либо некому....А пересыченые наши граждане как собирали ГРН.ресурс, так и продолжат собирать если смогут. Жизнь будет тока дорожать.